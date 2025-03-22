https://ukraina.ru/20250322/1061968001.html

Спецоперация на минувшей неделе. Как война подтолкнула реальную военную реформу российской армии

Спецоперация на минувшей неделе. Как война подтолкнула реальную военную реформу российской армии - 22.03.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Как война подтолкнула реальную военную реформу российской армии

Резко обострилась ситуация на Харьковском направлении (стык государственной границы между Белгородской и Сумской областями). В первую очередь, это связано с боями под Суджей и северо-западнее Харькова.

2025-03-22T08:00

2025-03-22T08:00

2025-03-22T08:00

россия

украина

харьковская область

адольф гитлер

илон маск

вооруженные силы украины

нато

впк

су-25

миг-29

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Потерпев чувствительное поражение в Курской области, противник пытается купировать возможный удар подразделений группировки войск "Север" по флангам вражеских оборонительных линий.В течение минувшей недели ВСУ предпринимали попытки вклиниться в Белгородское приграничье в направлении Краснояружского и Ракитянского районов. Противник действовал в составе мобильных групп ротного звена, с приданной боевой техникой (танки, бронетранспортеры, инженерные машины разграждения и дистанционного минирования), воздушное прикрытие обеспечивала армейская авиация и многочисленные ударные дроны различных типов. В район населенного пункта Марьино (Сумское приграничье) ВСУ перебрасывали дополнительные резервы из Сум и Харьковской области. Там штурмовики пересаживались на квадроциклы и быстроходные багги и пытались занять приграничные лесополосы и прорываться к населенным пунктам Демидовка-Графовка.Все подобные вылазки решительно пресекались подразделениями группировки наших войск. В круглосуточном режиме работает авиация, дальнобойная артиллерия, тяжелые огнеметные системы. Эффективно решают сложные боевые задачи расчеты наших операторов-дроноводов в тесном взаимодействии с артиллеристами, разведчиками и десантурой. Несмотря на это, украинское командование продолжает наращивать свою группировку на направлении, перебросив в район государственной границы несколько сводных подразделений механизированных бригад.В Курской области ВСУ продолжают попытки удержать оставшиеся позиции, создавая эффект стабильности в медийном пространстве. Основные бои идут в районах Олешневского и Горнальского выступов, где украинские войска несут потери, но продолжают сопротивление. Ключевой узел их обороны — МАПП "Суджа", где они теряют личный состав и технику под ударами FPV-дронов, артиллерии и танков. Продолжаются столкновения в Басовке вдоль реки Локни, где ВСУ пытаются удержаться. Второй рубеж обороны — район Юнаковки, который удерживают остатки 22, 36, 92 и 116-й бригад, тогда как основные силы отведены в Сумы.На Горнальском выступе особенности рельефа усложняют зачистку. Основные бои идут на южных окраинах Гуево, в районе бывшей усадьбы князя Долгорукова, возле урочища Семёновское и Глубокого — здесь ВСУ из 116-й и 129-й бригад территориальной обороны, пользуясь поддержкой из Сумской области, используя дороги в Мирополье, Великой Рыбице и Садках, оборудовали дзоты, которые уничтожаются дронами и артиллерией.Активизировался Запорожский участок фронта. Наши подразделения после взятия Стопового (Степного) продолжили продвигаться севернее в посадках, заняли позиции на господствующих высотах. Одновременно были атакованы позиции ВСУ в Лобковом, которое близко к освобождению. Это создает благоприятные условия для атаки Каменского. Продолжаются наши атакующие действия в направлении Новоандреевки. Севернее Работино — упорные бои за посадки в направлении Новоданиловки.На Донбасском направлении идут тяжелые бои в Дзержинске. Штурмовые подразделения российской армии значительно продвинулись севернее "Дружбы" и закрепились на новых рубежах к западу от канала Северский Донец — Донбасс. В случае дальнейшего успеха нашего наступления в направлении Дылеевки, Белой Горы или Александро-Шультино значительно улучшатся и позиции ВС РФ в Часовом Яре, за который мы бьемся по сей день (противник признает, что наши штурмовики закрепились в частном секторе южнее железной дороги).На Харьковском направлении продолжаются бои к северу от Купянска на западном берегу Оскола. Российские войска продолжают атаковать на нескольких участках, однако противник тоже не сидит на месте. На севере после взятия Тополей в информационном поле возникло некоторое затишье, но сейчас стало известно о продвижении ВС РФ в направлении Каменки. Можно предположить, что накал боев здесь будет нарастать, особенно ввиду роста активности противника в приграничных с Белгородской областью районах. Да и по мере приближения весны и появления листвы на деревьях неминуемо вырастет активность разведывательно-диверсионных действий с обеих сторон.ВС РФ поддавливают оборону ВСУ в Харьковской области, которая примыкает к Сумской. Поэтому противник стремится ударить с фланга (осуществить охват), чтобы не дать нам развить наступательные действия на этих участках фронта. Под Харьковом также продолжаются бои (Липцы, Волчанск, Слатино, Казачья Лопань). Там инициатива полностью наша. Пока еще рано говорить, что вот-вот возьмем Купянск, идут бои, противник огрызается и пытается атаковать дронами Белгородский регион. Я не сомневаюсь, что в ближайшем обозримом будущем нас ждут новые горячие новости с этого участка фронта.В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тищенковка, Кондрашовка, Купянск, Новосергеевка и Катериновка Харьковской области. "Потери противника составили более 240 военнослужащих, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", — добавили в МО РФ.Даже беглое сравнение этих параметров боевых действий на линии боевого соприкосновения позволяет сделать вывод, что ВСУ медленно, но неотвратимо идут к полномасштабному кризису фронта, а затем и к его развалу. Пока его удаётся удерживать за счёт непрерывного вливания резервов из числа насильно мобилизованных, поддерживая ими боеспособность частей и соединений и плотность фронта, но, рано или поздно, ситуация рухнет.Если Россия резко нарастит силы и введёт в сражение крупные резервы, или, при сценарии "войны на истощение", когда Украина подойдёт к исчерпанию своих человеческих резервов, а также техники и вооружения. И крайне мало вероятно, что ВСУ смогут "пережить" 2025 год в том же качестве и на той же линии фронта, что сегодня.Поэтому для украинского командования вопрос стоит только в одной форме: что могут предпринять ВСУ, чтобы затянуть войну как можно дольше? Как и Гитлер в 1944-1945 годах, украинское командование видит выход во внезапных контрударах – создании для ВС РФ локальных кризисов, которые будут съедать их резервы и позволять выигрывать время. При всей авантюрности и ограниченности итогов наступления на Курск, оно всё же потребовало от Российского генштаба переброски сюда резервов и формирования новых пограничных группировок в Брянской, Курской и Белгородских областях. Скажем прямо, стало головной болью для командования группировок наших войск. Поэтому, не обращая внимания на прогибающийся фронт, украинское командование ускоренно готовит резервы для нового контрудара, подбирая для него наиболее удобное, с точки зрения фактора внезапности и пропагандистского эффекта, направление, накапливая для него материальные запасы, технику и вооружение.Необходимо учитывать важный фактор-ВСУ по-прежнему получают гаубицы, самоходно-артиллерийские установки из Британии, Польши, Германии и США. Реактивные системы залпового огня – больше 100 единиц, среди которых 45 американских РСЗО HIMARS, более 40 РСЗО из Польши и Чехии (модификации российского "Града"), а также 45 немецких "MARS". Систему ПВО Украины усилили: 60 немецких самоходных зенитных систем Gepard, 8 батарей NASAMS, 12 батарей Patriot (3 еще не развернуты), 6 батарей IRIS-T, 6 комплексов Strela-10Ms из Чехии, 6 ракетных комплексов Stormer из Великобритании, другие зенитные системы из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.Авиация ВСУ получила: около 30 штурмовиков Су-25 советского производства, до 30 самолётов МиГ-29, 80 вертолетов Ми-17, Ми-24, и в середине прошлого года Украина стала получать самолёты F-16.Дальнобойные (до 450 км) ракеты "Стром Шедоу", "Скальп", "АТАКАМС". Больше 4 миллионов снарядов.Вертикаль боевого управления ВСУ была выстроена на основе новейших натовских цифровых широкополосных систем связи и космического интернета "Старлинк". Так же на ВСУ с первого дня войны работала вся разведывательная структура США и НАТО.Но все эти поставки не смогли радикально переломить ситуацию, ВСУ не смогли себе вернуть ничего, кроме части территории Харьковской области, откуда ВС РФ отступили в сентябре – октябре 2022 года и вот уже два года находятся в обороне, постоянно теряя города и районы. В непрерывных боях большая часть, полученного вооружения и техники потеряны. Причём, перспективы возмещения потерь весьма туманные - запасы большей части массовых вооружений (танки, артиллерия, средства ПВО, самолёты) странами союзниками уже исчерпаны и поставки их идут исключительно из состава самих армий НАТО или через посредников покупаются в-третьих странах. Поставки ракет всех классов находятся на пределе. На Украину уже уходит львиная доля того, что производит западный ВПК, и нарастить существенно эти поставки в ближайший год не удастся. При этом никакие принципиально новые системы западного вооружения на Украине уже появятся – Запад ввёл в бой все имеющиеся в его арсеналы системы, кроме стратегических.Из всего сказанного можно сделать вывод, что ВСУ на данный момент вышли на максимум своих боевых возможностей, как по формированию резервов, так и по масштабу операций, которые украинское командование способно планировать и проводить.Несмотря на потери и снижение темпов мобилизации, украинская армия все еще имеет в своем составе сотни тысяч солдат. Текущий характер боевых действий не позволяет с уверенность заявлять о том, что столь крупные массы войск могут быть разгромлены в кратчайшие сроки – современное поле боя, как мы наблюдаем, не предполагает концентрации соединений. ВСУ теряют лишь россыпи тактических подразделений, и могут без значительной потери боеспособности продолжать вести дальнейшее вооружённое противостояние на протяжении многих месяцев, а с учётом мобилизации – даже лет.Украинское военное командование имеет в своем распоряжении огромное пространство для манёвров войск. Они могут без каких-либо существенных осложнений позволить себе терять целые районы и даже области, отступая, сокращая линию фронта и уплотняя свои боевые порядки – и одновременно растягивая российские логистические линии.Несмотря на все ошибки, украинский военный заказ вполне прагматично сконцентрирован на двух категориях – беспилотных летательных аппаратах и минных вооружениях. Очевидно, несмотря на разного рода заявления о "заморозке", "переговорах" от украинских спикеров, Киев продолжает планировать дальнейшие боевые действия и исходит именно из необходимости удержания обороны. А статическое положение фронта наилучшим образом достигается именно применением связки мин, дронов и полевой фортификации.Специальная военная операция послужила реальным уроком и для российской армии. Не стоит скрывать, на мой взгляд, допущенные ошибки и просчеты в первый период спецоперации. За минувшие два года мы, наконец-то начали проводить реальную военную реформу, ведя одновременно с ней тяжелейшую кровавую позиционную войну, не имея армии, способной к решительному разгрому противника ни по численным параметрам, ни по определяющему техническому превосходству. Наоборот – численно противник всё это время превосходил нас в 2.5 раза в начале СВО, и сегодня в 1.3 раза, уступая нам в количестве средств поражения – прежде всего в артиллерии и авиации. При этом ВСУ долго лидировали в цифровизации боевого управления, имея высокоэффективные разведывательно-ударные комплексы, выстроенную систему контрбатарейной борьбы, специальные тактические программы, когда аналогичных у нас не было как таковых, а с 2023 года ещё и военный интернет на основе спутников "Старлинк" Илона Маска.Только к лету 2024 года ситуация, практически, уравнялась и мы сегодня по уровню автоматизации и сетецентричности воюем с ВСУ на равных. Поэтому, только теперь мы вышли на уровень, когда системно превосходим противника, практически, по всем параметрам, кроме численности войск и беспилотных систем "малого неба" - поля боя, где ВСУ пытаются выжать максимум из имеющихся возможностей производства.Наше главное превосходство — это полководческий уровень нашего командования, который на порядки выше, чем у противника и отличная подготовка войск, вкупе с высокими морально-волевыми качествами нашего солдата, что позволяет нам, не только удерживать стратегическую инициативу, но и теснить врага практически на всех направлениях. Свидетельство тому-нестандартные тактические действия на различных участках фронта, высокая мотивированность, вера в полном и окончательном решении поставленных задач высшим военно-политическим руководством страны.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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