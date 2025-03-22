https://ukraina.ru/20250322/1061968325.html

Усталость, пессимизм и новая авантюра под Белгородом. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Усталость, пессимизм и новая авантюра под Белгородом. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 22.03.2025 Украина.ру

Усталость, пессимизм и новая авантюра под Белгородом. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали перспективы перемирия, усталость от войны и смысл попытки вторжения ВСУ в Белгородскую область.

2025-03-22T08:00

2025-03-22T08:00

2025-03-22T08:00

эксклюзив

украина

белгородская область

россия

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

снбо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056580251_3:0:1439:808_1920x0_80_0_0_77f8da36b738203fc7109a29e8ea480c.jpg

Предчувствие гражданской войныГлава Министерства единства Украины (прозванного на Украине МинЕд) Алексей Чернышев сетует, что ВСУ будет сложно выходить из боевых действий. В случае перемирия он пророчит на Украине гражданскую войну, на которую, по его мнению, рассчитывают россияне. "Внутренняя война ничем не лучше внешней войны. Зачем заканчивать внешнюю войну, чтобы пришла внутренняя война?", - рассуждает Чернышев, фактически призывая к вечной войне. Сам министр никогда и близко не был у линии боевого столкновения и вряд ли там окажется.Командир подразделения БПЛА с позывным "Мадяр" Роберт Бровди на этой неделе рассказывал, что в случае прекращения военных действий собирается уехать из страны, чтобы не видеть того, что там начнется. "В первые же три дня собираю команду и газуем за границу. Я не хочу быть свидетелем того, что будет происходить на Украине в момент окончания войны", - рассказывает "Мадяр".Его примеру могут последовать десятки тысяч украинских мужчин, опасаясь снова оказаться в концлагере "Украина".Усталость и пессимизм в рядах ВСУКомандир полка беспилотных систем ВСУ Кирилл Верес в интервью немецкой DeutsheWelle требует остановить войну, а затем уже этот факт считать победой. По его словам, никакой мотивации у него лично нет, а после окончания конфликта он намерен уволиться из армии. "Когда перестанем воевать, это будет автоматически наш выигрыш. Это будет облегчение, нам его очень сильно не хватает", - рассказывает Верес. Он утверждает, что у его подчиненных еще лишь на месяц хватит сил повоевать, а в пехотных бригадах "доматывают последних". Он уверен, что вернуть территории Украине не удастся, а можно лишь потерять еще больше людей.Нардеп Александр Дубинский пишет, что после прекращения огня очень остро встанут вопросы, как демобилизоваться из армии. Если демобилизация не будет, то многие старослужащие уйдут от усталости, а бусифицированные уйдут, потому что они туда не рвались, утверждает депутат.Признанная иногаентом в РФ "Медуза" на этой неделе выпустила репортаж о настроениях в украинском обществе и армии, вызвавший определенный резонанс и в украинских СМИ, обвинивших авторов в "подрыве боевого духа украинцев"."Украинцы массово не хотят воевать. Многие в ужасе от возможной мобилизации и пытаются скрыться от военных патрулей. На фронте не хватает солдат, военные месяцами не могут выбраться с передовой. Дезертирство стало обычным явлением. Раненых трудно вывозить — шансы выжить низкие", - резюмирует ситуацию автор репортажа Саша Буртин.Украинские военные под Покровском жаловались ему на неадекватных командиров, угрожающих прострелить ноги, о повальной коррупции и низкой эффективности украинских дронов. "Половина бортов просто падает куда-то в поля, а вторая улетает за линию фронта, за три месяца мы, кажется, два раза в кого-то попали. А выезжали каждый день", - рассказывают украинские операторы БПЛА.Однако от российских дронов, ставших более эффективными, не спасают уже ни окопы, ни блиндажи, признаются украинские военные. В результате они просто боятся высунуться и живут под землей, "буквально превращаясь в мышей", как рассказывает боевой медик ВСУ Тарас.По словам автора репортажа, от украинских солдат "фонит пессимизмом" и они открыто говорят о необходимости заканчивать войну. Об этом же постоянно говорят гражданские, которых он встречал в украинских поездах. Однако, очевидно, что эти настроения полностью противоречат желаниям клики Зеленского продолжать конфликт, чтобы сохранить внешнее финансирование.Военнослужащий ВСУ Антон Чёрный на телеканале "Днепр-ТВ" рассказывает, что никакого перемирия не будет. "Это раскачка, все эти переговоры – всё это раскачать морально соперника, чтобы он выдохнул, а в этот момент нанести удар", - говорит украинский военный.Белгородская авантюра ЗеленскогоВсю текущую неделю представители украинского режима упорно отрицали факт окружения своих военнослужащих в Курской области, хотя об этом говорили не только представители РФ и администрация Дональда Трампа, но и украинские военные. Чтобы перебить негативный информационный фон и, вероятно, показать свои "мирные намерения", ВСУ на этой неделе ринулись на Белгородскую область. В СНБО Украины отрицали сам факт боев в этом регионе, даже когда появились видео с горящей украинской техникой."Зеленскому на фоне грандиозного провала в Курской авантюре, необходима медийная победа. ВСУ начали наступать на Белгородском направлении, а не на Курском, так как захват даже нескольких сёл в новом месте хотели распиарить на весь мир как грандиозный успех", - комментирует новую авантюру украинский Telegram-канал "Легитимный".Аналитический Telegram-канал "Рубикон" считает атаку на Белгородскую область своеобразным "приветом" переговорам президентов РФ и США и пиар-ходом, который должен перебить информацию о заходе ВС РФ в Сумскую область, как и продвижение на запорожском фронте."Но это просто уход от реальности. Приблизительно, как если бы врач сообщил пациенту, что у него СПИД, а затем решил подбодрить его веселым анекдотом. Под Суджей – катастрофа, в Запорожской области – прорыв фронта, но вот вам анекдот: пошла, значит, рота солдат с утра на Графовку [приграничное село в Белгородской области]", - пишет "Рубикон", характеризуя попытку прорыва ВСУ в Белгородской области.Тактика, навязанная ВСУ британскими инструкторами, требует постоянно куда-то наступать, чтобы хотя бы временно приободрить приунывших западных союзников и украинских националистов. Ради этого пиара жертвуют целыми подразделениями. Бывший главком, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный неоднократно заявлял, что ВСУ не должны сидеть в обороне.За полгода до начала СВО в августе 2021 года Залужный заявлял, что ВСУ должны готовиться к наступательным операциям в Донбассе. В 2023 он бросил украинские части в бездумное лобовое наступление на российские линии обороны в Запорожской области. В феврале 2025 года бывший советник Залужного генерал-майор Виктор Назаров рассказал, что еще в 2022 году Залужный предлагал провести операцию в Белгородской области. Цель операции, как и последующего вторжения в Курскую область – "имиджевые бонусы", рассказывал советник Залужного. Проще говоря, британская публика начинает скучать и переключаться, если ей не создают видимости "перемог".

украина

белгородская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, белгородская область, россия, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, снбо