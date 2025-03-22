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"Пугающая двусмысленность" из-за Украины. В Великобритании - мусорные бунты и экономия на инвалидах

"Пугающая двусмысленность" из-за Украины. В Великобритании - мусорные бунты и экономия на инвалидах - 22.03.2025 Украина.ру

"Пугающая двусмысленность" из-за Украины. В Великобритании - мусорные бунты и экономия на инвалидах

Власти Великобритании ищут способ получить доступ к деньгам Евросоюза, которые планируют пустить в расход по строке "Украина". Тем временем в Соединенном Королевстве сокращают социальные расходы, готовятся к жесткой экономии и начинаются мусорные бунты. Будущий король Уильям в это время катается на БМП в Эстонии у границ России

2025-03-22T06:58

2025-03-22T06:58

2025-03-22T06:58

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"Ничего не исключено", заявили представители премьер-министра Великобритании, комментируя возможную отправку британский войск на Украину. На Даунинг-стрит, 10 рассматривают потенциальное развертывание сухопутных, воздушных или морских сил."Ни на одном из этих фронтов ничего не исключено, поэтому я бы не стал ничего исключать. Но очевидно, что для поддержки любого развертывания, будь то на море, на суше или в воздухе, потребуются тысячи военнослужащих", - заявил британский чиновник журналистам.Любое развертывание войск потребует базовой логистики: перемещения, ротации личного состава и прочих вопросов. "Как сказал премьер-министр, мы должны быть готовы к любым неожиданностям", - подчеркнул чиновник.Великобритания в лице премьер-министра Кира Стармера собирает "коалицию желающих" принять участие в военной авантюре на Украине. Точный списков участников не разглашается, и неизвестно по каким причинам. Однако инициатива ввода войск принадлежит и Великобритании, и Франции. А Франция, надо подчеркнуть, входит в состав Евросоюза - единственного общего кошелька. Великобритания вышла из ЕС в 2020 году, что затрудняет ей доступ к этим средствам.Король в шлеме, зреет панк-рокПубличную заинтересованность и поддержку действиям британского правительства выражают члены королевской семьи. Принц Уильям, дальний родственник последнего русского царя из династии Романовых, 21 марта покатался в натовской БМП где-то у границы Эстонии с Россией. Он навестил группировку из 800-900 британских военнослужащих, фотографировался с эстонскими фанатами британской монархии. Уильям таким образом показывал поддержку Украине. Был бы настоящим супергероем, мог бы рискнуть и сделать это где-нибудь в расположении иностранных наемников на Украине.Но это другое.Уильям все же будущий король Великобритании, главнокомандующий Мерсийского пехотного полка. Молодой и энергичный лидер, который своими поступками вроде как должен одним своим видом заставлять солдат падать перед ним на колени и во всю глотку запевать: God save the king ("Боже, храни короля", государственный гимн).Как тут не вспомнить белого казачьего атамана Краснова, который именно так описывал в воспоминаниях встречу Николая II с русскими солдатами в годы Первой мировой? Краснову судьба подмигнула не тем глазом, когда он поступил на службу к гитлеровцам, и впоследствие, плененный, был приговорен за все свои военные преступления к повешению в Москве в 1947 году.Уильяму бы осторожнее играть в такие игры.В Великобритании все это уже было, события повторяются. "Коалиция желающих" была в Ираке, франко-британские миротворцы - в Югославии, королева Елизавета II за пять месяцев в британской армии дослужилась до лейтенанта. В 2025 году Англии подкинули еще один сюрприз из прошлого - мусорные бунты. Во втором по величине английском городе Бирмингеме забастовка мусорщиков. На улицах - хлам, отходы и крысы. Местные жители называют это "Бинмагеддоном".Правительство Великобритания сокращает пособия инвалидам на 5 млрд фунтов стерлингов. Это решение назвал позорным даже комик Стивен Фрай, который ранее ездил в Киев, записывал видеообращения в поддержку Киева. Теперь получил украинскими граблями по лбу, и почему-то не рад:"Система социального обеспечения должна основываться на справедливости и сострадании, честности и потребности. Еще не поздно переосмыслить это", - заявил он журналистам.Пароль: УкраинаКир Стармер собирает военачальников стран Европы и Евросоюза, заявляет о переходе к "оперативной фазе" отправки войск на Украину. Польские генералы это подтверждают, но военнослужащие из Польши принимать участие в операции якобы не будут. Варшава согласна пока что предоставлять услуги логистического центра.Власти Евросоюза разработали схему кредитования оборонных закупок на 150 млрд евро. Великобритания (как и Турция, и США) из нее исключена. Схема будет работать только для членов ЕС и ассоциированных кандидатов - например, Норвегии и Украины. Чтобы открыть частичный доступ к деньгам Лондону надо подписать соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности с Евросоюзом. Однако каков процент? Лондону предложили 35%, но, пока пропорция не установлена, идут переговоры.Поэтому представителей Великобритании не было и быть не могло на заседании Европейского совета 20 марта. 21 марта председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонили в Лондон и проинформировали о решениях.Пароль: "выразили полную поддержку Европейского совета предоставлению Украине сильной позиции".Суть: разработали два механизма финансирования (пишут, будто Украины). Первый. National Escape clause, открывающий доступ к 650 млрд евро из налоговых поступлений в бюджетах государств ЕС. Второй. SAFE - открывает доступ к 150 млрд евро в виде кредитов. Великобритания, Канада и Турция смогут продать по нему до 35% оборонной продукции."Для увеличения промышленного участия свыше 35% необходимо партнерство по безопасности и обороне и последующее соглашение об ассоциации", - говорится в сообщении Евросовета.То есть, как в России называют Украину жутко коррумпированным государством, так и европейцы не отстают. Речь о дележке денег? Пароль: Украина. Вводить не надо, произносить вслух почаще.Британские войска потонутВсе, или почти все об отношениях Великобритании с Евросоюзом знает член палаты лордов Дэвид Фрост. С 2019 по 2020 годы он был главным переговорщиком британского правительства по Brexit. С 2021 года работал младшим министром по связям с ЕС, ушел в отставку из-за несогласия с курсом правительства. Он сейчас полагает, что многие британские деятели хотели бы снова вернуть страну в ЕС, а Brexit рассматривают как некую историческую ошибку.За последние несколько лет Запад стал слишком легкомысленно относиться к рискам эскалации, военной конфронтации. Великобританию и вовсе "втянули в Украину", заявил Фрост в интервью Brussels Signal.Вопросы могли решать через доверенных лиц, и стороны отступали перед грядущей "настоящей проблемой". Сейчас к подобным рискам относятся легкомысленно. В то же время, какой бы несовершенной ни была попытка добиться деэскалации на Украине, хорошо, что ее предпринимают, считает Фрост.Потому что идея отправить британские войска на Украину - так себе. Просто относится к ней скептически, потому что здраво оценивает потенциал британской армии и представляет то, с чем она может столкнуться."Я бы не сказал, что это никогда не произойдет, потому что кто знает, как сложится ситуация, но я настроен очень скептически. Отчасти потому, что, знаете ли, британская армия просто очень слаба и, похоже, уже отправила большую часть своего снаряжения. Отчасти потому, что, знаете ли, это могла бы быть очень... неоднозначная миссия. Мы не готовы вступать в прямую конфронтацию с русскими на самом деле, и я не уверен, сколько европейцев на самом деле готовы, что бы они сейчас ни говорили", - сказал он.Фрост работал в британском МИД во время первой фазы кризиса на Балканах. Он сказал, что помнит, как "неэффективные британцы и французы" под видом миротворцев находились в Боснии. Тогда у них не было полномочий вступать в боевые действия, и они находились там в качестве, как выразился Фрост, заложников."Без четко определенной задачи мы рискуем снова попасть во что-то подобное на Украине", - сказал он.Причем США не отказываются от Европы в военном отношении. Трамп, считает Фрост, создает для европейцев "пугающую двусмысленность". По его мнению, американский гегемон слабеет, и отношения между Европой и Штатами должны измениться. Однако куда большие опасения вызывает британская экономическая политика.В 2010 году британское правительство уже вводило режим жесткой экономии. В результате это привело к 300 тысячам смертей, заявили 21 марта на заседании Лейбористской партии. Сейчас правительство снова обсуждает сокращение государственных расходов, и вызвано это, в первую очередь, намерением Лондона в лице Кира Стармера увеличить оборонные расходы.Проблема для британцев заключается не только в том, что нет единого рынка с ЕС, но и в британской экономике, которая переживает далеко не лучшие времена. Если бы экономика росла такими же темпами, как до финансового кризиса, то она выросла бы на 30-35%, считает Фрост. То же случилось бы и с оборонными расходами. А в настоящее время реальность такова, что оборонные расходы должны расти за счет чего-то другого.В общем, затяните, британцы, пояса, и приготовьтесь к неопределенности, в которую вас толкают власти. Чтобы не расслаблялись - вот вам мусорные бунты и жесткую экономию. Чтобы веселее - будущего короля на танке.Стармер в подлодку уже спускался. Подробнее об этом - в материале Алексея Туманова Стармер залез в подлодку. Великобритания переходит к "оперативной фазе" отправки войск на Украину

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эксклюзив, украина, великобритания, лондон, кир стармер, краснов, елизавета ii, еврокомиссия, евросовет, ес