Идут упорные бои: Онуфриенко рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе
Западнее окраин Константинополя российские войска продождают вести ожесточенные бои. В то же время успешное наступление продолжает идти в Харьковской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Он отметил, что такого быстрого продвижения, как в Курской области, в Донбассе нет. Комментируя ситуацию под Покровском (Красноармейском), собеседник издания рассказал, что идут упорные бои чуть западнее окраин Константинополя, в который противник пытается заходить.
“Наше наступление от Великой Новоселки дошло до линии обороны у Шевченко, где находится знаменитое литиевое месторождение, недалеко от границы с Днепропетровской областью. <...> Сейчас идут упорные бои за Веселое, взятие которого позволяет выйти во фланг обустроенным укрепрайонам противника на этом участке фронта”, — добавил Онуфриенко.
Он также обратил внимание и на Харьковскую область, где сейчас также успешно идет наступление, хотя этому мало внимания уделяется.
“Плацдарм севернее Купянска на западном берегу Оскола постоянно расширяется. Скорее всего, в течение недели будут объединены основной плацдарм в районе Двуречной и полдюжины окрестных сел с плацдармом у населенного пункта Тополя севернее, что позволит снабжать эту группировку по суше без преодоления реки Оскол”, — пояснил обозреватель.
По его словам, ситуация у ВСУ на этом направлении печальная:
“На западном берегу Оскола наши находятся в Голубовке, это пригород Купянска, и в районе Толкачевки, до окраин города здесь порядка пяти километров”.
То есть противник должен сосредоточиться как на создании обороны Купянска, так и не может исключить того, что ВС РФ ударят на запад, выходя к Северскому Донцу, уточнил Онуфриенок. В заключении эксперт заявил, что это большая операция, которая позволит освободить несколько тысяч квадратных километров Харьковской области.
16 марта, 06:15Эксперт раскрыл, как будет использована курская группировка ВС РФ дальшеПосле окончательного освобождения Курской области у российских сил высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка. Она может бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска читайте на сайте Украина.ру.