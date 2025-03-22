https://ukraina.ru/20250322/1061962762.html

Идут упорные бои: Онуфриенко рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе

Идут упорные бои: Онуфриенко рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе - 22.03.2025 Украина.ру

Идут упорные бои: Онуфриенко рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе

Западнее окраин Константинополя российские войска продождают вести ожесточенные бои. В то же время успешное наступление продолжает идти в Харьковской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-03-22T07:30

2025-03-22T07:30

2025-03-22T07:30

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Он отметил, что такого быстрого продвижения, как в Курской области, в Донбассе нет. Комментируя ситуацию под Покровском (Красноармейском), собеседник издания рассказал, что идут упорные бои чуть западнее окраин Константинополя, в который противник пытается заходить.Он также обратил внимание и на Харьковскую область, где сейчас также успешно идет наступление, хотя этому мало внимания уделяется.По его словам, ситуация у ВСУ на этом направлении печальная:“На западном берегу Оскола наши находятся в Голубовке, это пригород Купянска, и в районе Толкачевки, до окраин города здесь порядка пяти километров”.То есть противник должен сосредоточиться как на создании обороны Купянска, так и не может исключить того, что ВС РФ ударят на запад, выходя к Северскому Донцу, уточнил Онуфриенок. В заключении эксперт заявил, что это большая операция, которая позволит освободить несколько тысяч квадратных километров Харьковской области.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250316/1061751304.html

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новости, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, днр, донецкая народная республика, донбасс, купянск, вс рф