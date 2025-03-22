Идут упорные бои: Онуфриенко рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе - 22.03.2025 Украина.ру
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Идут упорные бои: Онуфриенко рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе
Идут упорные бои: Онуфриенко рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе - 22.03.2025 Украина.ру
Идут упорные бои: Онуфриенко рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе
Западнее окраин Константинополя российские войска продождают вести ожесточенные бои. В то же время успешное наступление продолжает идти в Харьковской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-03-22T07:30
2025-03-22T07:30
новости
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
днр
донецкая народная республика
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купянск
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Он отметил, что такого быстрого продвижения, как в Курской области, в Донбассе нет. Комментируя ситуацию под Покровском (Красноармейском), собеседник издания рассказал, что идут упорные бои чуть западнее окраин Константинополя, в который противник пытается заходить.Он также обратил внимание и на Харьковскую область, где сейчас также успешно идет наступление, хотя этому мало внимания уделяется.По его словам, ситуация у ВСУ на этом направлении печальная:“На западном берегу Оскола наши находятся в Голубовке, это пригород Купянска, и в районе Толкачевки, до окраин города здесь порядка пяти километров”.То есть противник должен сосредоточиться как на создании обороны Купянска, так и не может исключить того, что ВС РФ ударят на запад, выходя к Северскому Донцу, уточнил Онуфриенок. В заключении эксперт заявил, что это большая операция, которая позволит освободить несколько тысяч квадратных километров Харьковской области.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250316/1061751304.html
харьковская область
россия
днр
донецкая народная республика
донбасс
купянск
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новости, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, днр, донецкая народная республика, донбасс, купянск, вс рф
Новости, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Купянск, ВС РФ

Идут упорные бои: Онуфриенко рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе

07:30 22.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Западнее окраин Константинополя российские войска продождают вести ожесточенные бои. В то же время успешное наступление продолжает идти в Харьковской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Он отметил, что такого быстрого продвижения, как в Курской области, в Донбассе нет. Комментируя ситуацию под Покровском (Красноармейском), собеседник издания рассказал, что идут упорные бои чуть западнее окраин Константинополя, в который противник пытается заходить.
“Наше наступление от Великой Новоселки дошло до линии обороны у Шевченко, где находится знаменитое литиевое месторождение, недалеко от границы с Днепропетровской областью. <...> Сейчас идут упорные бои за Веселое, взятие которого позволяет выйти во фланг обустроенным укрепрайонам противника на этом участке фронта”, — добавил Онуфриенко.
Он также обратил внимание и на Харьковскую область, где сейчас также успешно идет наступление, хотя этому мало внимания уделяется.
“Плацдарм севернее Купянска на западном берегу Оскола постоянно расширяется. Скорее всего, в течение недели будут объединены основной плацдарм в районе Двуречной и полдюжины окрестных сел с плацдармом у населенного пункта Тополя севернее, что позволит снабжать эту группировку по суше без преодоления реки Оскол”, — пояснил обозреватель.
По его словам, ситуация у ВСУ на этом направлении печальная:
“На западном берегу Оскола наши находятся в Голубовке, это пригород Купянска, и в районе Толкачевки, до окраин города здесь порядка пяти километров”.
То есть противник должен сосредоточиться как на создании обороны Купянска, так и не может исключить того, что ВС РФ ударят на запад, выходя к Северскому Донцу, уточнил Онуфриенок. В заключении эксперт заявил, что это большая операция, которая позволит освободить несколько тысяч квадратных километров Харьковской области.
Боевая работа разведчиков 169 бригады на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
16 марта, 06:15
Эксперт раскрыл, как будет использована курская группировка ВС РФ дальшеПосле окончательного освобождения Курской области у российских сил высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка. Она может бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска читайте на сайте Украина.ру.
 
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