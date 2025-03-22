ВСУ придется отступать за Днепр: Дробницкий о сдерживании ВС РФ от Сумской до Запорожской областей - 22.03.2025 Украина.ру
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ВСУ придется отступать за Днепр: Дробницкий о сдерживании ВС РФ от Сумской до Запорожской областей
ВСУ придется отступать за Днепр: Дробницкий о сдерживании ВС РФ от Сумской до Запорожской областей - 22.03.2025 Украина.ру
ВСУ придется отступать за Днепр: Дробницкий о сдерживании ВС РФ от Сумской до Запорожской областей
Сейчас фронт ВСУ кусками, но падает. Рано или поздно им придется отступать за Днепр. Украинские войска не смогут только одной пехотой без серьезной западной поддержки сдержать российское наступление на всем фронте от Сумской до Запорожской областей. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-03-22T06:45
2025-03-22T06:45
новости
россия
днепр
запорожская область
дональд трамп
вооруженные силы украины
дмитрий дробницкий
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По его словам, если ВС РФ сейчас начнут двигаться в Сумской области, такой протяженный фронт ВСУ не удержат.Российские войска задавят ее за счет преимущества в артиллерии и авиации в ее же траншеях, объяснил он. Кроме того, собеседник издания рассказал, что когда ФАБ взрывается, он не только уничтожает все живое в зоне попадания — он вызывает мощную волну по земле, от которой складывается вся траншея на сотни метров от зоны взрыва.“Тем не менее, украинцы воевать все равно будут. Это печально, но от русского менталитета у них осталось только упрямство. Надеюсь, что просветление в умах у них все же появится”, — заключил политолог.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин отметил, что почти завершившееся освобождение Курской области показало, что ВС РФ могут из небольших кризисов украинской армии развить свое наступление и одержать верх.По его словам, российские подразделения “давят по всему фронту”. Подробнее о том, что обеспечило ВС РФ успех на Курском направлении и куда теперь пойдет армия России — в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, днепр, запорожская область, дональд трамп, вооруженные силы украины, дмитрий дробницкий
Новости, Россия, Днепр, Запорожская область, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Дробницкий

ВСУ придется отступать за Днепр: Дробницкий о сдерживании ВС РФ от Сумской до Запорожской областей

06:45 22.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сейчас фронт ВСУ кусками, но падает. Рано или поздно им придется отступать за Днепр. Украинские войска не смогут только одной пехотой без серьезной западной поддержки сдержать российское наступление на всем фронте от Сумской до Запорожской областей. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
По его словам, если ВС РФ сейчас начнут двигаться в Сумской области, такой протяженный фронт ВСУ не удержат.
“А ведь Днепр — это последняя крупная линия обороны. Не думаю, что они всерьез рассчитывают отойти за Збруч. <...> Даже для обороны вам все равно нужны мобильные войска. То есть ВСУ не смогут только одной пехотой без серьезной западной поддержки сдержать наше наступление на все фронте от Сумской до Запорожской областей”, — считает Дробницкий.
Российские войска задавят ее за счет преимущества в артиллерии и авиации в ее же траншеях, объяснил он. Кроме того, собеседник издания рассказал, что когда ФАБ взрывается, он не только уничтожает все живое в зоне попадания — он вызывает мощную волну по земле, от которой складывается вся траншея на сотни метров от зоны взрыва.
“Тем не менее, украинцы воевать все равно будут. Это печально, но от русского менталитета у них осталось только упрямство. Надеюсь, что просветление в умах у них все же появится”, — заключил политолог.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин отметил, что почти завершившееся освобождение Курской области показало, что ВС РФ могут из небольших кризисов украинской армии развить свое наступление и одержать верх.
По его словам, российские подразделения “давят по всему фронту”. Подробнее о том, что обеспечило ВС РФ успех на Курском направлении и куда теперь пойдет армия России — в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
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Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать читайте на сайте Украина.ру.
 
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