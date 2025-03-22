ВСУ придется отступать за Днепр: Дробницкий о сдерживании ВС РФ от Сумской до Запорожской областей
Сейчас фронт ВСУ кусками, но падает. Рано или поздно им придется отступать за Днепр. Украинские войска не смогут только одной пехотой без серьезной западной поддержки сдержать российское наступление на всем фронте от Сумской до Запорожской областей. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
По его словам, если ВС РФ сейчас начнут двигаться в Сумской области, такой протяженный фронт ВСУ не удержат.
“А ведь Днепр — это последняя крупная линия обороны. Не думаю, что они всерьез рассчитывают отойти за Збруч. <...> Даже для обороны вам все равно нужны мобильные войска. То есть ВСУ не смогут только одной пехотой без серьезной западной поддержки сдержать наше наступление на все фронте от Сумской до Запорожской областей”, — считает Дробницкий.
Российские войска задавят ее за счет преимущества в артиллерии и авиации в ее же траншеях, объяснил он. Кроме того, собеседник издания рассказал, что когда ФАБ взрывается, он не только уничтожает все живое в зоне попадания — он вызывает мощную волну по земле, от которой складывается вся траншея на сотни метров от зоны взрыва.
“Тем не менее, украинцы воевать все равно будут. Это печально, но от русского менталитета у них осталось только упрямство. Надеюсь, что просветление в умах у них все же появится”, — заключил политолог.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин отметил, что почти завершившееся освобождение Курской области показало, что ВС РФ могут из небольших кризисов украинской армии развить свое наступление и одержать верх.
По его словам, российские подразделения “давят по всему фронту”. Подробнее о том, что обеспечило ВС РФ успех на Курском направлении и куда теперь пойдет армия России — в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
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