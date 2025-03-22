https://ukraina.ru/20250322/1061895220.html

ВС РФ уничтожили армию “андроидов” под Суджей — Линин

ВС РФ уничтожили армию “андроидов” под Суджей — Линин - 22.03.2025 Украина.ру

ВС РФ уничтожили армию “андроидов” под Суджей — Линин

Пехота всегда являлась залогом успеха в военных действиях. Но стоит заметить, что только мотивированная пехота может принести прогресс армии. Под Суджей были далеко не мотивированный солдаты ВСУ, а “андроиды”

2025-03-22T06:30

2025-03-22T06:30

2025-03-22T06:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Евгений Линин — военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области.По его словам, для киевского режима поражение под Суджей стало даже не военным, а политическим.Он заявил, что все всегда решает пехота, однако только в том случае, когда “она одета, обута, накормлена, а главное — мотивирована”.“А пленные, которых я там наблюдал, явно не такие. Они даже не были одеты и обуты. В том смысле, что амуниции, которую на Украину поставляли страны НАТО, уже нет. <...> Они были просто как андроиды: сиди тут и никуда не уходи. А мы их утилизировали”, — рассказал военкор.О мотивированности военнослужащих ВСУ в Курской области нельзя сказать и после того, как российские войска сообщили о своих находках на освобожденных территориях. Подробности в публикации ВСУ побросали технику и дроны в курских селах — видеоПолный текст интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061851065.html

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новости, суджа, россия, ивановская область, вооруженные силы украины, вс рф, курская область