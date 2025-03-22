ВС РФ уничтожили армию “андроидов” под Суджей — Линин - 22.03.2025 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили армию “андроидов” под Суджей — Линин
ВС РФ уничтожили армию “андроидов” под Суджей — Линин - 22.03.2025 Украина.ру
ВС РФ уничтожили армию “андроидов” под Суджей — Линин
Пехота всегда являлась залогом успеха в военных действиях. Но стоит заметить, что только мотивированная пехота может принести прогресс армии. Под Суджей были далеко не мотивированный солдаты ВСУ, а “андроиды”
2025-03-22T06:30
2025-03-22T06:30
новости
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россия
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вооруженные силы украины
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Евгений Линин — военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области.По его словам, для киевского режима поражение под Суджей стало даже не военным, а политическим.Он заявил, что все всегда решает пехота, однако только в том случае, когда “она одета, обута, накормлена, а главное — мотивирована”.“А пленные, которых я там наблюдал, явно не такие. Они даже не были одеты и обуты. В том смысле, что амуниции, которую на Украину поставляли страны НАТО, уже нет. &lt;...&gt; Они были просто как андроиды: сиди тут и никуда не уходи. А мы их утилизировали”, — рассказал военкор.О мотивированности военнослужащих ВСУ в Курской области нельзя сказать и после того, как российские войска сообщили о своих находках на освобожденных территориях. Подробности в публикации ВСУ побросали технику и дроны в курских селах — видеоПолный текст интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 читайте на сайте Украина.ру.
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новости, суджа, россия, ивановская область, вооруженные силы украины, вс рф, курская область
Новости, Суджа, Россия, Ивановская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Курская область

ВС РФ уничтожили армию “андроидов” под Суджей — Линин

06:30 22.03.2025
 
© EPA
© EPA
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Пехота всегда являлась залогом успеха в военных действиях. Но стоит заметить, что только мотивированная пехота может принести прогресс армии. Под Суджей были далеко не мотивированный солдаты ВСУ, а “андроиды”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Евгений Линин — военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области.
По его словам, для киевского режима поражение под Суджей стало даже не военным, а политическим.
“Когда украинцы потеряли плацдарм, о котором им говорили как о главной победе 2024 года, их картина мира рухнула прямо на глазах. Они же там положили кучу людей. А именно живая сила позволяла противнику удерживать курский выступ, а не бронетехника, дроны и РЭБ”, — считает Линин.
Он заявил, что все всегда решает пехота, однако только в том случае, когда “она одета, обута, накормлена, а главное — мотивирована”.
“А пленные, которых я там наблюдал, явно не такие. Они даже не были одеты и обуты. В том смысле, что амуниции, которую на Украину поставляли страны НАТО, уже нет. <...> Они были просто как андроиды: сиди тут и никуда не уходи. А мы их утилизировали”, — рассказал военкор.
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О мотивированности военнослужащих ВСУ в Курской области нельзя сказать и после того, как российские войска сообщили о своих находках на освобожденных территориях. Подробности в публикации ВСУ побросали технику и дроны в курских селах — видео
Полный текст интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 читайте на сайте Украина.ру.
 
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