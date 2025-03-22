https://ukraina.ru/20250322/1061895220.html
ВС РФ уничтожили армию “андроидов” под Суджей — Линин
ВС РФ уничтожили армию “андроидов” под Суджей — Линин - 22.03.2025 Украина.ру
ВС РФ уничтожили армию “андроидов” под Суджей — Линин
Пехота всегда являлась залогом успеха в военных действиях. Но стоит заметить, что только мотивированная пехота может принести прогресс армии. Под Суджей были далеко не мотивированный солдаты ВСУ, а “андроиды”
2025-03-22T06:30
2025-03-22T06:30
2025-03-22T06:30
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ивановская область
вооруженные силы украины
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Евгений Линин — военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области.По его словам, для киевского режима поражение под Суджей стало даже не военным, а политическим.Он заявил, что все всегда решает пехота, однако только в том случае, когда “она одета, обута, накормлена, а главное — мотивирована”.“А пленные, которых я там наблюдал, явно не такие. Они даже не были одеты и обуты. В том смысле, что амуниции, которую на Украину поставляли страны НАТО, уже нет. <...> Они были просто как андроиды: сиди тут и никуда не уходи. А мы их утилизировали”, — рассказал военкор.О мотивированности военнослужащих ВСУ в Курской области нельзя сказать и после того, как российские войска сообщили о своих находках на освобожденных территориях. Подробности в публикации ВСУ побросали технику и дроны в курских селах — видеоПолный текст интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250317/1061851065.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, суджа, россия, ивановская область, вооруженные силы украины, вс рф, курская область
Новости, Суджа, Россия, Ивановская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Курская область
ВС РФ уничтожили армию “андроидов” под Суджей — Линин
Пехота всегда являлась залогом успеха в военных действиях. Но стоит заметить, что только мотивированная пехота может принести прогресс армии. Под Суджей были далеко не мотивированный солдаты ВСУ, а “андроиды”