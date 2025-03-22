https://ukraina.ru/20250322/1061956089.html

Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы

Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы - 22.03.2025 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы

Сейчас идут активные переговоры между Москвой и Вашингтоном. Судя по утечкам, обсуждается не только вопрос новых регионов, но и Одессы. Поэтому крушение всех надежд всушников может произойти, когда им объяснят, что два больших дядьки договорились, а Зеленского просто поставили перед фактом, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-03-22T07:00

2025-03-22T07:00

2025-03-22T08:00

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Михаил Аркадьевич, сегодня вы собирались рассказать о судьбе офицера и нескольких бойцов из 1430-го полка и в связи с этим поднять одну серьезную проблему.- В 2022 году были созданы два новых полка из мобилизованных бойцов из Москвы: 1429 и 1430. Главный герой нашей истории капитан Никита Бекасов с позывным "Мальта". Когда началась мобилизация, он был офицером запаса и работал в "Башкирской содовой компании" на хорошей должности, но пошел на СВО добровольцем и стал командиром роты в полку 1430.Через год, 30 октября 2023 года, во время контрнаступа группа бойцов во главе с ним попала в засаду под Работино. Пошли проверять лесополосу, но произошла накладка. Они шли туда, где, согласно докладу из соседней части, должны быть наши саперы, но вместо них напоролись на всушников. По итогам боя группа Бекасова из пяти человек пропала без вести.Украина этих людей официально объявила пленными. Потом оказалось, что в плен попал только один (он был на фото), еще три человека погибли. О судьбе пятого ничего неизвестно. Его нет на фото, тело не найдено, к своим через какое-то время он тоже не прибился.Останки троих, включая капитана Бекасова, нашли только в январе 2025 года, когда эта территория перешла под наш контроль. Их опознали и подтвердили это проведением экспертизы ДНК.Короче говоря, Украина, получив тела и жетоны наших бойцов, объявила их пленными, хотя они погибли. То есть обменный фонд киевского режима во многом является виртуальным. Если из пяти человек в плен попал только один, их официальная цифра в тысячу бойцов, мягко говоря, гораздо меньше.Двое из группы Бекасова похоронены на "Пантеоне" (кладбище Минобороны в Мытищах). Там же упокоились еще несколько рядовых и сержантов из их роты. Но самого Бекасова, чьи останки сейчас прибыли в Москву и лежат в морге, там похоронить отказываются. Потому что, если не ошибаюсь, 13 февраля 2025 года вышло постановление Правительства, в соответствии с которым на "Пантеоне" отныне можно хоронить только тех участников СВО, которые были отмечены четырьмя наградами. У капитана Бекасова есть две боевые награды - медаль "За отвагу" и Орден Мужества. Также - ведомственная медаль участника СВО. Накануне гибели 30 октября он получил ранение, но пошел на боевую операцию. Это достойный человек во всех отношениях. Поэтому он заслуживает упокоиться со своими боевыми товарищами, несмотря на это постановление. - Как его товарищи намерены поступить в юридической плоскости? - Обращались везде, но им отказали. Обойти постановление Правительства нельзя. А его душа до сих пор не может найти покой. Я все же надеюсь, что для капитана Бекасова сделают исключение. Потому что он бок о бок сражался вместе со своими подчиненными, братьями по оружию в последнем бою.- Вы на примере группы Бекасова отметили, что никакой тысячи российских бойцов в украинском плену нет. Как именно наша дипломатия может воспользоваться этой информацией?- Как я уже сказал, киевский режим составляет списки пленных по найденным жетонам. Я не знаю, как они объясняют нашим, куда эти пленные делись. Может быть, говорят, что он отказался от обмена. Наверное, кто-то действительно отказывается, потому что в интервью украинским СМИ наговорил чего-то лишнего (мы же не знали, как в плену с ним обращались). Но значительная часть наших пленных там не ломается.Нашим переговорщикам надо тщательнейшим образом проверять информацию по каждому из бойцов. Потому что история с группой Бекасова меня потрясла: Минобороны официально внесло их в список пленных, их больше года ждали на обмен, а потом оказалось, что они погибли.- А нам нужно проводить парад украинских пленных?- Не думаю, что это целесообразно. Значительная часть украинских пленных не собирается идти на обмен, потому что не хочет, чтобы их снова бросили на "передок" в качестве пушечного мяса.- Имеет ли смысл нам вообще поднимать тему пленных, если на этой войне общее число пленных с обеих сторон невелико, солдаты бьются до конца?- Нужно, чтобы показать, что российских пленных еще меньше. Украина педалирует эту тему, используя мертвые души. Поэтому наша пропаганда должна об этом говорить.- Можем ли мы увеличить число украинских пленных помимо частоты "Волга" и беспилотников, которые ведут их к нашим позициям?- А этим занимаются не СМИ, а спецслужбы, которые знают все тонкости психологии бойцов. Тут мы никаких советов давать не можем.- А что конкретно должно произойти, чтобы у всушников произошел слом морального духа?- Сейчас идут активные переговоры между Москвой и Вашингтоном. Судя по утечкам, обсуждается не только вопрос новых регионов, но и судьба Одессы. Поэтому даже не слом, а крушение всех надежд всушников может произойти, когда им объяснят, что два больших дядьки договорились, а Зеленского просто поставили перед фактом.В этом случае Зеленский не сможет доказать, что гибель всушников, которые упрямо воевали, не была напрасной. А ведь гибнут они в огромных количествах.Когда я смотрел это печальное видео с военного кладбища Харькова, мне стало не по себе, потому что там показано пятизначное число могил (больше десяти тысяч). Если столько одних лишь харьковчан, в основном принудительно мобилизованных, были брошены в бой в качестве пушечного мяса и погибли, вот это ощущение напрасно пролитой крови взорвет всю Украину.Пока же киевский режим продолжает играть в пиар вроде атак на Белгородскую область и выдумывания списков пленных.Вот на это наша пропаганда может давить: "Ребята, у вашего руководства дела совсем плохи. Поэтому вас будут укладывать ради нескольких приграничных лесополос, чтобы заявить, что вы захватили кусок Белгородской области".Это же смехотворно. Учитывая, что украинская техника горит. Никакого военного смысла этот прорыв в Краснояружский район не имеет. Это чистый пиар на внешнюю и внутреннюю аудиторию.Другое дело – вопрос о договороспособности киевского режима. А самое главное – осознание у Вашингтона, что они недоговороспособны. То есть судьбу Украины будут решать без Украины. А ее просто поставят перед фактом.- А если Зеленский не согласится, как Трамп на него будет давить?- Есть разные варианты. Например, убрать Зеленского. Но как я уже говорил, половину команды, которая занималась Украиной, Трамп разогнал, а другая половина ушла в оппозицию к нему, и все его приказы будет саботировать. Может быть, Зеленскому предложат золотой парашют в виде гарантии неприкосновенности где-то в Лондоне. Потому что если он будет отказываться от всего, пятый угол он нигде не найдет. Мне кажется, учитывая его артистизм, давить будут на его близких: жену и детей.- Какой у вас будет прогноз по фронту на ближайшее время?- Откровенно говоря, наше наступление на западе Донбасса по сравнению с концом 2024 года сильно замедлилось. Я бы даже сказал, что оно остановилось. Бои идут на более-менее статичной линии фронта, где ВСУ в основном безуспешно пытаются контратаковать. Хотя противник в этих сражениях задействует все, что он наскреб на бусификации, переводе солдат из тыловых частей и технике, которую им передали в последние месяцы президентства Байдена.И, как я уже говорил, после разгрома под Суджей они продолжат эти пиар-атаки на Белгородскую область. Тем более, что – если вынести за скобки важную победу в Курской области - на других участках фронта у нас в последнее время не было серьезных успехов.- Мы можем рассчитывать на какой-то прорыв? Или надо просто ждать, пока или Путин с Трампом договорятся, или ВСУ сами по домам разойдутся?- Если наше военное руководство смогло сконцентрировать серьезные силы и провести блестящую операцию под Суджей, то на других участках оно тоже сможет накопить резервы и разработать что-то очень неожиданное.Может быть, наше прекращение интенсивных атак в Донбассе связано с ожиданиями от переговоров. Согласитесь, зачем участвовать в жестоких уличных боях за Славянск и Краматорск, если мы можем получить их дипломатическим путем? Вдруг это решится в Саудовской Аравии без бомбардировок и артобстрелов.Если же не получится, мы продолжим сценарий 2024 года: медленное, но последовательное наступление.Также по теме - в интервью Алексея Анпилогова: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20250320/1061912825.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны, обмен пленными, курская область, донбасс, техника, мобилизация