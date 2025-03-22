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Представитель СК РФ объяснила, кто и зачем организовал теракт в "Крокус Сити Холле"

Представитель СК РФ объяснила, кто и зачем организовал теракт в "Крокус Сити Холле" - 22.03.2025 Украина.ру

Представитель СК РФ объяснила, кто и зачем организовал теракт в "Крокус Сити Холле"

Теракт в "Крокус Сити Холле" спланировали и организовали спецслужбы "недружественного государства". Об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко

2025-03-22T11:14

2025-03-22T11:14

2025-03-22T11:16

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"На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт (в "Крокус Сити Холле" – ред.) спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации", - сказала Петренко. Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел в марте 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Четверых исполнителей теракта задержали в Брянской области: они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.В Москве по делу были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяется совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.В начале ноября стало известно об аресте еще двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.Подробнее о теракте - в материале Теракт в "Крокус сити": украинский почерк, западный след на сайте Украина.ру.

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