https://ukraina.ru/20250322/1061948455.html
Хозяин поменялся: Кочетков раскрыл, кто отдал приказ ВСУ ударить по России после переговоров
Хозяин поменялся: Кочетков раскрыл, кто отдал приказ ВСУ ударить по России после переговоров - 22.03.2025 Украина.ру
Хозяин поменялся: Кочетков раскрыл, кто отдал приказ ВСУ ударить по России после переговоров
Великобритания полностью перехватила управление не только самим Владимиром Зеленским, но и исполнителями на местах. Даже если глава киевского режима не отдавал такого приказа, кто-то же его отдал. Стоит помнить, что Британия контролирует значительную часть украинских спецслужб и командования ВСУ
2025-03-22T06:00
2025-03-22T06:00
2025-03-22T06:00
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британия
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
переговоры
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков.По его словам, Москва сознательно согласилась прекратить взаимное нанесение ударов по энергетике России и Украины, понимая, что через пару часов все это возобновится.Однако, подчеркнул он, этого не произошло, потому что Великобритания полностью перехватила управление не только самим Зеленским, но и исполнителями на местах.“Даже если Зеленский не отдавал такого приказа, кто-то же его отдал. Мы же знаем, что Британия контролирует значительную часть украинских спецслужб и командования ВСУ. И Лондон сегодня является главным локомотивом продолжения конфликта с Россией”, — заявил собеседник издания.Кочетков уточнил, что британцев страшно раздражают мирные инициативы Трампа и попытки установить диалог с Москвой, поэтому они делают все, чтобы этого не произошло.“И чтобы сорвать даже эти переговоры о переговорах, британцы готовы открыто вступить в конфликт со своими кузенами — США. Этот конфликт интересов виден не только на Украине, но и в других регионах”, — заключил политолог.Стоит напомнить, что во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа лидеры государств согласовали приостановку ударов по энергетике РФ и Украины. Чуть позже Зеленский также присоединился к договоренностям.Однако, как позже заметили пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и Минобороны РФ, нарушила свое обещание, несмотря на то, что российская сторона его сдержала. Подробности в публикации Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, британия, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, переговоры
Хозяин поменялся: Кочетков раскрыл, кто отдал приказ ВСУ ударить по России после переговоров
Великобритания полностью перехватила управление не только самим Владимиром Зеленским, но и исполнителями на местах. Даже если глава киевского режима не отдавал такого приказа, кто-то же его отдал. Стоит помнить, что Британия контролирует значительную часть украинских спецслужб и командования ВСУ
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков.
По его словам, Москва
сознательно согласилась прекратить взаимное нанесение ударов по энергетике России и Украины
, понимая, что через пару часов все это возобновится.
“Наш противник — это альтернативная форма жизни, живущая в другой реальности. Просто это надо было это продемонстрировать [президенту США Дональду] Трампу, который до сих пор испытывает иллюзии, что американцы на Украине чем-то и кем-то управляют. Он же думал, что достаточно сказать: "не надо", и на Украине это сразу возьмут под козырек”, — заметил Кочетков.
Однако, подчеркнул он, этого не произошло, потому что Великобритания полностью перехватила управление не только самим Зеленским, но и исполнителями на местах.
“Даже если Зеленский не отдавал такого приказа, кто-то же его отдал. Мы же знаем, что Британия контролирует значительную часть украинских спецслужб и командования ВСУ. И Лондон сегодня является главным локомотивом продолжения конфликта с Россией”,
— заявил собеседник издания.
Кочетков уточнил, что британцев страшно раздражают мирные инициативы Трампа и попытки установить диалог с Москвой, поэтому они делают все, чтобы этого не произошло.
“И чтобы сорвать даже эти переговоры о переговорах, британцы готовы открыто вступить в конфликт со своими кузенами — США. Этот конфликт интересов виден не только на Украине, но и в других регионах”, — заключил политолог.
Стоит напомнить, что во время телефонного разговора президента России Владимира Путина
и Трампа лидеры государств согласовали приостановку ударов по энергетике РФ и Украины. Чуть позже Зеленский также присоединился
к договоренностям.
Однако, как позже заметили пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
и Минобороны РФ, нарушила свое обещание, несмотря на то, что российская сторона его сдержала. Подробности в публикации Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков.