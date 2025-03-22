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Международное право или война? Какие последствия конфискации Германией танкера с российской нефтью

Международное право или война? Какие последствия конфискации Германией танкера с российской нефтью - 22.03.2025 Украина.ру

Международное право или война? Какие последствия конфискации Германией танкера с российской нефтью

В птяницу, 21 марта, немецкое издание Spiegel сообщило о том, что неделю назад немецкая таможня конфисковала шедший под флагом Панамы танкер Eventin с 99 тысячами тонн нефти на борту

2025-03-22T07:30

2025-03-22T07:30

2025-03-22T07:30

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сша

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Шестого января он вышел из российского порта Усть-Луга и направлялся в египетский Порт-Саид.Командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море 10 января сообщило о том, что танкер Eventin потерял управление и дрейфует у берегов Германии. Позже судно отбуксировали к порту Засниц на немецком острове Рюген.После таможенного досмотра нефтяного танкера прокуратура немецкого Штарльзунда не обнаружила никаких признаков уголовного преступления. Расследование продолжили таможенные органы ФРГ, устанавливая, нарушило ли судно санкции, введённые против экспорта российской нефти.В конце января танкер Eventin внесли в список так называемого "теневого флота" России, после чего правительство Германии решило конфисковать его. Таким образом в ведомстве федерального канцлера и министерстве иностранных дел надеются "показать России, что Германия не останется безучастной к транзиту российской нефти через Балтийское море", пишет Spiegel.Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не располагает информацией о том, кому принадлежит танкер Eventin и в связи с чем он был конфискован.Европейский совет 24 февраля принял 16-й пакет экономических санкций в отношении России, в котором особо были отмечены санкции против того самого "теневого флота". В список попали суда, которым запрещается заходить в порты и для которых закрыт доступ к широкому спектру услуг, связанных с морскими перевозками. В него были добавлены новые 74 судна, теперь под санкциями Евросоюза находятся 153 корабля.В Совете ЕС заявили, что эта мера затрагивает танкеры из тех стран, которые не являются членами Евросоюза, и которые Россия задействует для того, чтобы обойти механизм ограничения цен на нефть.До этого новые санкции, призванные вывести из строя большую часть "теневого флота", приняла в США уходящая администрация Джо Байдена. По оценке агентства Bloomberg, санкции, которые были объявлены 10 января, предполагают самые масштабные и агрессивные усилия по срыву поставок российской нефти."Если преемник Байдена республиканец Дональд Трамп сохранит эти меры, то у них будет больше шансов нарушить экспорт российской нефти", – писало издание.Однако накануне встречи глав МИД G7 11 марта в Канаде, США заблокировали предложение страны-хозяйки саммита создать в рамках семерки структуру, которая будет отслеживать российский "теневой флот". По информации Bloomberg, Вашингтон выступил против упоминания в коммюнике слова "санкции" в разделе о России.После того как Евросоюз ввел санкции против "российского теневого флота", в самой Европе начались обсуждения: как они будут применяться на практике, будут ли танкеры останавливаться силами военных. О вероятных действиях ЕС рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович."На практике подобных действий нет. Есть эпизодические истории, когда тормозят танкеры с российской нефтью и нефтепродуктами. На какую-то масштабную блокаду Европа не может пойти без помощи США. Это все риски прямой военной конфронтации с Россией", – уточнил эксперт.По его мнению, Европе не удастся организовать плотную блокаду без риска получить военную эскалацию, и это в Брюсселе понимают."Всё остальное, чем они грозят – проверка страховок и прочее, это всё вилами по воде писано. Как объяснить, что страховка неправильна, если она выдана не в Англии, а где-нибудь, например, в Азии? Если европейские страны попытаются тормозить судна под предлогом неправильной страховки или чем-то вроде того, это может быть не понято в мире", – считает Митрахович.При этом эксперт полагает, что российская позиция должна быть заявлена громко."Мы должны говорить громче, чтобы быть услышанными прежде всего на Глобальном Юге и Востоке. Мы считаем, что международное право на наше стороне, так как мы имеем право на морское судоходство в международных водах. По сути, это мы и делаем – экспортный трафик идёт из Усть-Луги, из Приморска. Это главные российские порты в этом регионе. На текущем этапе никто России не создает больших проблем в этом", – отметил Митрахович.Он добавил, что истории с задержанием судов пока единичные, но для того, чтобы они не стали тенденцией, Москве необходимо громко и публично заявить, что международное право на ее стороне. А если права России в этой сфере продолжат ущемлять, у нее будут все основания для того, чтобы воспринимать это как основание для военных действий.Больше об этой теме в материале Ивана Лизана Диверсии страшнее запретов: о европейской борьбе с российским танкерным флотом

https://ukraina.ru/20250114/1060236455.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, германия, сша, станислав митрахович, джо байден, дмитрий песков, ес, bloomberg, танкер, нефть