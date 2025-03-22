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Конрад Рэнкас: Европа – карлик в военном отношении

Конрад Рэнкас: Европа – карлик в военном отношении - 22.03.2025 Украина.ру

Конрад Рэнкас: Европа – карлик в военном отношении

Польский политический аналитик считает, что пока США демонстрируют злую волю в украинском конфликте, продолжая военную поддержку как Киева, так и своих европейских союзников по НАТО.

2025-03-22T08:15

2025-03-22T08:15

2025-03-22T08:15

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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, в чём состоит главный итог самого длинного в истории российско-американских отношений разговора президентов двух стран, состоявшегося 18 марта?– Отвечу очень кратко: В том, что война продолжается, как и поддержка Западом (в том числе и Америкой) режима в Киеве.– После этого разговора Россия даже сбила свои уже запущенные в сторону Украины ударные беспилотники, а Украина продолжила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Удастся ли Трампу принудить киевских марионеток "глубинного государства" хотя бы к перемирию?– Он может это сделать, вопрос в том, хочет ли он этого на самом деле? Украинские атаки вглубь территории Российской Федерации не были, и невозможны без американских систем наведения или данных радиоэлектронной разведки США. Между тем Киев продолжал подобный действия даже в период, когда этот вид американской помощи якобы был приостановлен. С моей точки зрения, это свидетельствует о злой воле со стороны США.Более того, ни один из вариантов не характеризует команду Дональда Трампа в хорошем смысле, поскольку он либо не контролирует свою марионетку Владимира Зеленского, либо у него нет полного контроля над операциями Пентагона и армии США. Так что либо правит Америкой не Трамп, а это продолжает делать дипстейт ("глубинное государство"), заинтересованное в продолжении войны, либо Трамп просто делает вид, что стремится к миру. Третьего объяснения у меня нет.– В ходе саммита ЕС в Брюсселе 20 марта обсуждались очередные решения по накачиванию Киева оружием и подталкиванию его к продолжению войны. Какими могут быть шаги США по "умиротворению" своих излишне ретивых союзников?– Хорошим началом было бы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прекратить свою собственную поддержку Киева, написав Европе в Твиттере: "Теперь заботьтесь о себе сами / продолжайте платить сами". И это всё. Ведь Европа – карлик в военном отношении: даже если она увеличит производство вооружений, то не сможет даже частично заместить поставки американского ВПК на Украину до конца 2025 года.У неё также нет адекватных средств радиоэлектронной борьбы, средств доставки и поддержки с воздуха. Без американской разведки Киев будет слеп, а европейцы – беспомощны. И если бы Трамп действительно хотел добиться мира, он бы просто вывел США из НАТО, что означало бы фактически роспуск организации. Иначе что произойдёт в такой ситуации – место американцев займут эстонцы, литовцы или, может быть, люксембургская армия?..– Польша продолжает демонстрировать одну из самых агрессивных в Европе позиций по отношению к России – требует разместить на своей территории ядерное оружие, объявляет об установке противопехотных мин на границах с РФ и Белоруссией… Если Рафал Тшасковский победит на выборах президента Польши, возможна ли отправка польских войск на Украину в рамках "миротворческой миссии", несмотря на позицию польского общества?– Если такое решение будет принято в Лондоне и Берлине, польские войска окажутся на Украине независимо от того, победит ли на президентских выборах в Польше Рафал Тшасковский (кандидат от либеральной "Гражданской коалиции", т. е. от Германии и Евросоюза) или Кароль Навроцкий (кандидат от консервативной партии "Право и Справедливость", т. е. Великобритании и... Евросоюза).Действительно, современная Польша является американской колонией, но Вашингтон осуществляет её управление не (только) напрямую. Делает он это в основном через руки немцев (экономически) и британцев (политически, особенно в плане безопасности и военной сферы). Если англичане и немцы объявят о новом походе на Киев или Крымской войне, поляки окажутся в первых рядах. Особенно если американцы просто притворяются, что они против этого.– Главными разжигателями большой войны в Европе ныне являются лидеры Великобритании и Франции. Удастся ли им достичь своей цели, как их предшественникам в 1939 году?– Этот вопрос стоит развернуть на 180 градусов. Цель упомянутых сил – ослабить и в конечном итоге разрушить и разделить Россию, будь то посредством войны или политическими и экономическими методами. Так ответьте же себе: готовы ли вы защищать Россию?..

https://ukraina.ru/20210119/1030289046.html

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Олег Хавич

киев, сша, европа, дональд трамп, конрад рэнкас, рафал тшасковски, ес, нато, украина.ру, интервью