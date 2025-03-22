Конрад Рэнкас: Европа – карлик в военном отношении - 22.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250322/1061968571.html
Конрад Рэнкас: Европа – карлик в военном отношении
Конрад Рэнкас: Европа – карлик в военном отношении - 22.03.2025 Украина.ру
Конрад Рэнкас: Европа – карлик в военном отношении
Польский политический аналитик считает, что пока США демонстрируют злую волю в украинском конфликте, продолжая военную поддержку как Киева, так и своих европейских союзников по НАТО.
2025-03-22T08:15
2025-03-22T08:15
киев
сша
европа
дональд трамп
конрад рэнкас
рафал тшасковски
ес
нато
украина.ру
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039637672_74:26:855:465_1920x0_80_0_0_38e8ff5f963e476517d268d21c7982fc.jpg
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, в чём состоит главный итог самого длинного в истории российско-американских отношений разговора президентов двух стран, состоявшегося 18 марта?– Отвечу очень кратко: В том, что война продолжается, как и поддержка Западом (в том числе и Америкой) режима в Киеве.– После этого разговора Россия даже сбила свои уже запущенные в сторону Украины ударные беспилотники, а Украина продолжила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Удастся ли Трампу принудить киевских марионеток "глубинного государства" хотя бы к перемирию?– Он может это сделать, вопрос в том, хочет ли он этого на самом деле? Украинские атаки вглубь территории Российской Федерации не были, и невозможны без американских систем наведения или данных радиоэлектронной разведки США. Между тем Киев продолжал подобный действия даже в период, когда этот вид американской помощи якобы был приостановлен. С моей точки зрения, это свидетельствует о злой воле со стороны США.Более того, ни один из вариантов не характеризует команду Дональда Трампа в хорошем смысле, поскольку он либо не контролирует свою марионетку Владимира Зеленского, либо у него нет полного контроля над операциями Пентагона и армии США. Так что либо правит Америкой не Трамп, а это продолжает делать дипстейт ("глубинное государство"), заинтересованное в продолжении войны, либо Трамп просто делает вид, что стремится к миру. Третьего объяснения у меня нет.– В ходе саммита ЕС в Брюсселе 20 марта обсуждались очередные решения по накачиванию Киева оружием и подталкиванию его к продолжению войны. Какими могут быть шаги США по "умиротворению" своих излишне ретивых союзников?– Хорошим началом было бы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прекратить свою собственную поддержку Киева, написав Европе в Твиттере: "Теперь заботьтесь о себе сами / продолжайте платить сами". И это всё. Ведь Европа – карлик в военном отношении: даже если она увеличит производство вооружений, то не сможет даже частично заместить поставки американского ВПК на Украину до конца 2025 года.У неё также нет адекватных средств радиоэлектронной борьбы, средств доставки и поддержки с воздуха. Без американской разведки Киев будет слеп, а европейцы – беспомощны. И если бы Трамп действительно хотел добиться мира, он бы просто вывел США из НАТО, что означало бы фактически роспуск организации. Иначе что произойдёт в такой ситуации – место американцев займут эстонцы, литовцы или, может быть, люксембургская армия?..– Польша продолжает демонстрировать одну из самых агрессивных в Европе позиций по отношению к России – требует разместить на своей территории ядерное оружие, объявляет об установке противопехотных мин на границах с РФ и Белоруссией… Если Рафал Тшасковский победит на выборах президента Польши, возможна ли отправка польских войск на Украину в рамках "миротворческой миссии", несмотря на позицию польского общества?– Если такое решение будет принято в Лондоне и Берлине, польские войска окажутся на Украине независимо от того, победит ли на президентских выборах в Польше Рафал Тшасковский (кандидат от либеральной "Гражданской коалиции", т. е. от Германии и Евросоюза) или Кароль Навроцкий (кандидат от консервативной партии "Право и Справедливость", т. е. Великобритании и... Евросоюза).Действительно, современная Польша является американской колонией, но Вашингтон осуществляет её управление не (только) напрямую. Делает он это в основном через руки немцев (экономически) и британцев (политически, особенно в плане безопасности и военной сферы). Если англичане и немцы объявят о новом походе на Киев или Крымской войне, поляки окажутся в первых рядах. Особенно если американцы просто притворяются, что они против этого.– Главными разжигателями большой войны в Европе ныне являются лидеры Великобритании и Франции. Удастся ли им достичь своей цели, как их предшественникам в 1939 году?– Этот вопрос стоит развернуть на 180 градусов. Цель упомянутых сил – ослабить и в конечном итоге разрушить и разделить Россию, будь то посредством войны или политическими и экономическими методами. Так ответьте же себе: готовы ли вы защищать Россию?..
https://ukraina.ru/20210119/1030289046.html
киев
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039637672_150:0:785:476_1920x0_80_0_0_92015ba67a40a45462c2536bf7b57c6a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, сша, европа, дональд трамп, конрад рэнкас, рафал тшасковски, ес, нато, украина.ру, интервью
Киев, США, Европа, Дональд Трамп, Конрад Рэнкас, Рафал Тшасковски, ЕС, НАТО, Украина.ру, Интервью

Конрад Рэнкас: Европа – карлик в военном отношении

08:15 22.03.2025
 
© Конрад РенкасКонрад Ренкас интервью
Конрад Ренкас интервью
© Конрад Ренкас
Читать в
ДзенTelegram
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Польский политический аналитик считает, что пока США демонстрируют злую волю в украинском конфликте, продолжая военную поддержку как Киева, так и своих европейских союзников по НАТО.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.
– Господин Рэнкас, в чём состоит главный итог самого длинного в истории российско-американских отношений разговора президентов двух стран, состоявшегося 18 марта?
– Отвечу очень кратко: В том, что война продолжается, как и поддержка Западом (в том числе и Америкой) режима в Киеве.
– После этого разговора Россия даже сбила свои уже запущенные в сторону Украины ударные беспилотники, а Украина продолжила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Удастся ли Трампу принудить киевских марионеток "глубинного государства" хотя бы к перемирию?
– Он может это сделать, вопрос в том, хочет ли он этого на самом деле? Украинские атаки вглубь территории Российской Федерации не были, и невозможны без американских систем наведения или данных радиоэлектронной разведки США. Между тем Киев продолжал подобный действия даже в период, когда этот вид американской помощи якобы был приостановлен. С моей точки зрения, это свидетельствует о злой воле со стороны США.
Более того, ни один из вариантов не характеризует команду Дональда Трампа в хорошем смысле, поскольку он либо не контролирует свою марионетку Владимира Зеленского, либо у него нет полного контроля над операциями Пентагона и армии США. Так что либо правит Америкой не Трамп, а это продолжает делать дипстейт ("глубинное государство"), заинтересованное в продолжении войны, либо Трамп просто делает вид, что стремится к миру. Третьего объяснения у меня нет.
– В ходе саммита ЕС в Брюсселе 20 марта обсуждались очередные решения по накачиванию Киева оружием и подталкиванию его к продолжению войны. Какими могут быть шаги США по "умиротворению" своих излишне ретивых союзников?
– Хорошим началом было бы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прекратить свою собственную поддержку Киева, написав Европе в Твиттере: "Теперь заботьтесь о себе сами / продолжайте платить сами". И это всё. Ведь Европа – карлик в военном отношении: даже если она увеличит производство вооружений, то не сможет даже частично заместить поставки американского ВПК на Украину до конца 2025 года.
Конрад Ренкас - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января 2021, 18:23
Конрад Рэнкас: кто онПольский эксперт, политический аналитик и журналист, политик
У неё также нет адекватных средств радиоэлектронной борьбы, средств доставки и поддержки с воздуха. Без американской разведки Киев будет слеп, а европейцы – беспомощны. И если бы Трамп действительно хотел добиться мира, он бы просто вывел США из НАТО, что означало бы фактически роспуск организации. Иначе что произойдёт в такой ситуации – место американцев займут эстонцы, литовцы или, может быть, люксембургская армия?..
Польша продолжает демонстрировать одну из самых агрессивных в Европе позиций по отношению к России – требует разместить на своей территории ядерное оружие, объявляет об установке противопехотных мин на границах с РФ и Белоруссией… Если Рафал Тшасковский победит на выборах президента Польши, возможна ли отправка польских войск на Украину в рамках "миротворческой миссии", несмотря на позицию польского общества?
– Если такое решение будет принято в Лондоне и Берлине, польские войска окажутся на Украине независимо от того, победит ли на президентских выборах в Польше Рафал Тшасковский (кандидат от либеральной "Гражданской коалиции", т. е. от Германии и Евросоюза) или Кароль Навроцкий (кандидат от консервативной партии "Право и Справедливость", т. е. Великобритании и... Евросоюза).
Действительно, современная Польша является американской колонией, но Вашингтон осуществляет её управление не (только) напрямую. Делает он это в основном через руки немцев (экономически) и британцев (политически, особенно в плане безопасности и военной сферы). Если англичане и немцы объявят о новом походе на Киев или Крымской войне, поляки окажутся в первых рядах. Особенно если американцы просто притворяются, что они против этого.
– Главными разжигателями большой войны в Европе ныне являются лидеры Великобритании и Франции. Удастся ли им достичь своей цели, как их предшественникам в 1939 году?
– Этот вопрос стоит развернуть на 180 градусов. Цель упомянутых сил – ослабить и в конечном итоге разрушить и разделить Россию, будь то посредством войны или политическими и экономическими методами. Так ответьте же себе: готовы ли вы защищать Россию?..
 
КиевСШАЕвропаДональд ТрампКонрад РэнкасРафал ТшасковскиЕСНАТОУкраина.руИнтервью
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:50Константинов ответил на "бред Зеленского" насчет "смерти Крыма без украинцев"
09:34Спецпосланник президента США рассказал о сигнале, переданном Путину от Трампа
09:25Ключевой вопрос в конфликте. Главное на Украине на утро 22 марта
09:12Главное за ночь 22 марта
08:15Конрад Рэнкас: Европа – карлик в военном отношении
08:01"Ах, джаз Утёсова, он так был весел!" 130 лет первому советскому джазмену
08:00Усталость, пессимизм и новая авантюра под Белгородом. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
08:00Спецоперация на минувшей неделе. Как война подтолкнула реальную военную реформу российской армии
07:45Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня
07:30Международное право или война? Какие последствия конфискации Германией танкера с российской нефтью
07:30Идут упорные бои: Онуфриенко рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе
07:13Неделя в фотографиях. Зверства и вандализм ВСУ в Судже, переговоры через Трампа и интрига Зеленского
07:00Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы
07:00Чтобы решить вопрос с Британией, Трампу нужно вернуть Одессу в родную гавань — Кочетков
06:58"Пугающая двусмысленность" из-за Украины. В Великобритании - мусорные бунты и экономия на инвалидах
06:45ВСУ придется отступать за Днепр: Дробницкий о сдерживании ВС РФ от Сумской до Запорожской областей
06:30ВС РФ уничтожили армию “андроидов” под Суджей — Линин
06:15Нужно брать Сумы и Харьков: Онуфриенко о создании зоны безопасности
06:00Хозяин поменялся: Кочетков раскрыл, кто отдал приказ ВСУ ударить по России после переговоров
05:45Трампу будут постоянно тыкать в нос Украиной: политолог о единственном активе РФ на Западе
Лента новостейМолния