Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"
© AP / John Raoux
© AP / John Raoux
Харрис провела большую работу над ошибками, хотя это можно назвать "переобуванием в воздухе", но она изменила свою позицию по ряду вопросов. Харрис бывший прокурор и не будет зависать на дебатах, как Джо Байден. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
Шансы экс-президента США Дональда Трампа независимо от ситуации на Украине падают очень ощутимо. У него есть стабильная группа поддержки, но политической машина со стороны демократов активно включилась "под раскрутку" вице-президента США Камалы Харрис, рассказал политолог.
Она провела большую работу над ошибками, хотя это можно назвать "переобуванием в воздухе". Харрис изменила свою позицию по ряду вопросов, "стала меньше хихикать". В общем демократам удалось объединить вокруг нее свою паству и ее рейтинги растут, добавил он.
"Она бывший прокурор и не будет зависать на дебатах с Трампом, как [президент США] Джо Байден. Пока динамика для Трампа явно отрицательна, и рейтинги это отображают. Трамп в рамках интервью Маску он пытался показать, что если вы не проголосуете за меня, начнется третья мировая война, кошмар во всем мире", - подчеркнул Бавырин.
Мы конечно "болеем за Трампа", но американцы в большинстве своем национал-эгоисты. Для них все остальное это "разборки в далекой колонии". Не все, конечно, но американский избиратель будет смотреть на свое экономическое благополучие, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.ру
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