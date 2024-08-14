https://ukraina.ru/20240814/1056853957.html

Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"

Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать" - 14.08.2024 Украина.ру

Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"

Харрис провела большую работу над ошибками, хотя это можно назвать "переобуванием в воздухе", но она изменила свою позицию по ряду вопросов. Харрис бывший прокурор и не будет зависать на дебатах, как Джо Байден. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-08-14T05:00

2024-08-14T05:00

2024-08-14T05:00

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демократы

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Шансы экс-президента США Дональда Трампа независимо от ситуации на Украине падают очень ощутимо. У него есть стабильная группа поддержки, но политической машина со стороны демократов активно включилась "под раскрутку" вице-президента США Камалы Харрис, рассказал политолог.Она провела большую работу над ошибками, хотя это можно назвать "переобуванием в воздухе". Харрис изменила свою позицию по ряду вопросов, "стала меньше хихикать". В общем демократам удалось объединить вокруг нее свою паству и ее рейтинги растут, добавил он.Мы конечно "болеем за Трампа", но американцы в большинстве своем национал-эгоисты. Для них все остальное это "разборки в далекой колонии". Не все, конечно, но американский избиратель будет смотреть на свое экономическое благополучие, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.руО том, зачем высокомерный Запад опять ставит перед собой нереальные и несбыточные задачи на Украине - в авторской статье Владимира Скачко: Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя* - внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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новости, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы, рейтинг, американцы, демократы, демократическая партия