Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать" - 14.08.2024 Украина.ру
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Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"
Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать" - 14.08.2024 Украина.ру
Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"
Харрис провела большую работу над ошибками, хотя это можно назвать "переобуванием в воздухе", но она изменила свою позицию по ряду вопросов. Харрис бывший прокурор и не будет зависать на дебатах, как Джо Байден. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-08-14T05:00
2024-08-14T05:00
новости
сша
украина
дональд трамп
камала харрис
джо байден
выборы
рейтинг
американцы
демократы
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Шансы экс-президента США Дональда Трампа независимо от ситуации на Украине падают очень ощутимо. У него есть стабильная группа поддержки, но политической машина со стороны демократов активно включилась "под раскрутку" вице-президента США Камалы Харрис, рассказал политолог.Она провела большую работу над ошибками, хотя это можно назвать "переобуванием в воздухе". Харрис изменила свою позицию по ряду вопросов, "стала меньше хихикать". В общем демократам удалось объединить вокруг нее свою паству и ее рейтинги растут, добавил он.Мы конечно "болеем за Трампа", но американцы в большинстве своем национал-эгоисты. Для них все остальное это "разборки в далекой колонии". Не все, конечно, но американский избиратель будет смотреть на свое экономическое благополучие, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.руО том, зачем высокомерный Запад опять ставит перед собой нереальные и несбыточные задачи на Украине - в авторской статье Владимира Скачко: Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя* - внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы, рейтинг, американцы, демократы, демократическая партия
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, выборы, рейтинг, американцы, демократы, Демократическая партия

Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"

05:00 14.08.2024
 
© AP / John Raoux
- РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP / John Raoux
Читать в
Харрис провела большую работу над ошибками, хотя это можно назвать "переобуванием в воздухе", но она изменила свою позицию по ряду вопросов. Харрис бывший прокурор и не будет зависать на дебатах, как Джо Байден. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
Шансы экс-президента США Дональда Трампа независимо от ситуации на Украине падают очень ощутимо. У него есть стабильная группа поддержки, но политической машина со стороны демократов активно включилась "под раскрутку" вице-президента США Камалы Харрис, рассказал политолог.
Она провела большую работу над ошибками, хотя это можно назвать "переобуванием в воздухе". Харрис изменила свою позицию по ряду вопросов, "стала меньше хихикать". В общем демократам удалось объединить вокруг нее свою паству и ее рейтинги растут, добавил он.

"Она бывший прокурор и не будет зависать на дебатах с Трампом, как [президент США] Джо Байден. Пока динамика для Трампа явно отрицательна, и рейтинги это отображают. Трамп в рамках интервью Маску он пытался показать, что если вы не проголосуете за меня, начнется третья мировая война, кошмар во всем мире", - подчеркнул Бавырин.

Мы конечно "болеем за Трампа", но американцы в большинстве своем национал-эгоисты. Для них все остальное это "разборки в далекой колонии". Не все, конечно, но американский избиратель будет смотреть на свое экономическое благополучие, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.ру
О том, зачем высокомерный Запад опять ставит перед собой нереальные и несбыточные задачи на Украине - в авторской статье Владимира Скачко: Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя
* - внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Зеленский камуфляж военная форма бронежилет
Вчера, 17:23
Беспроигрышная игра Зеленского: борьба за президентские полномочия На заседании ставки 12 августа бывший президент Украины Владимир Зеленский впервые признал, что Украина ведёт боевые действия на территории России – за пределами границ 1991 года. Это действительно сенсация – ранее за пределами территории Украины действовали то боевики РДК*, то какие-то "партизаны". Теперь ВСУ не маскируются.
 
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденвыборырейтингамериканцыдемократыДемократическая партия
 
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Заголовок открываемого материала
07:10Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?
06:48"Гусарская рулетка". Украинские эксперты о рисках курской авантюры киевского режима
06:15"Умри ты сегодня, а я завтра": Бавырин объяснил, почему в Курске Зеленскому нужно выиграть время
06:00"За это время смогут окопаться": военкор раскрыл, как изменится характер боев в Курской области
05:45Первая фаза наступления ВСУ: военкор рассказал, как проходит локализация противника в Курской области
05:30"Она при последнем издыхании": Ищенко о том, что означает разрыв дипотношений Украины с Нигером и Мали
05:15"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа
05:00Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"
04:45Нельзя дать ВСУ закрепиться: военкор раскрыл замысел "кавалерийского наскока" врага в Курской области
04:30Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку
04:15"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире"
04:00Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область
03:45"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию
03:30"Первый шок уже прошел". Военкор рассказал, сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске
03:15"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали
03:00Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство
19:30Дмитрий Бавырин: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис
19:03Всесторонняя помощь курянам, продвижение ВС РФ в Донбассе, отношения Киева и Минска. Итоги 13 августа
18:16МИД Украины заявляет о несущественности проблем со странами континента в своей "Африканской стратегии"
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