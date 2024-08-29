Трамп, Дуров и третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России - 29.08.2024 Украина.ру
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Трамп, Дуров и третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России
Трамп, Дуров и третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России - 29.08.2024 Украина.ру
Трамп, Дуров и третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России
Американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру предположил, что будет с мессенджером Telegram, и объяснил, почему Трамп проигрывает президентские выборы.
2024-08-29T06:40
2024-08-29T06:49
интервью
украина
сша
дональд трамп
павел дуров
камала харрис
telegram
facebook
россия
выборы
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Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже для проведения первого допроса и вероятного предъявления обвинения, сообщает телеканал BFMTV.Несколькими днями ранее Дональд Трамп заручился поддержкой самого успешного за последние 30 лет независимого кандидата в президенты США, демократа, юриста Роберта Кеннеди-младшего, который изначально баллотировался от Демократической партии, но позже покинул её ряды. Также Трамп привлек к предстоящим дебатам бывшую конгрессвумен, подполковника Тулси Габбард, покинувшую Демпартию в частности из-за несогласия с позицией по Украине. Ранее Габбард уличила Харрис в лицемерии, заявив, что последняя пользовалась своей властью над людьми и сажала в тюрьму невиновных.— Грег, кто такая экс-демократка Габбард, которую Трамп привлек на свою сторону в борьбе с Камалой Харрис? Какова ее роль в этой истории?— В партиях всегда есть трейдеры — так называемые перебежчики. Наличие таких персонажей нормально для США. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Хорошие гонорары делают свое делоНапример, на съезде Демпартии выступала группа республиканцев, которая поддержала Харрис. А ранее, в демократическом правительстве Клинтона министром обороны был сенатор-республиканец Уильям Коэн.— И все же интересный ход: против женщины Трамп выставил женщину в избирательной кампании…— Он почувствовал, что сам не тянет против Харрис, что почва уходит из-под ног…В США из 338 миллионов населения женщины составляют 169 миллионов. Женщина-президент — это American woman dream [мечта американских леди]. Хиллари Клинтон не удалось получить высший пост США, но, возможно, это сможет сделать Камала Харрис. Последняя не только дама, но и наполовину черная — индианка. То есть за нее, образно говоря, играют два нацменьшинства.— А кто играет за Кеннеди-младшего? И может ли его электорат поддержать Трампа? — Помню Кеннеди еще с начала 80-х годов, когда он вел себя крайне неадекватно. Очень экстравагантное существо. И у Кеннеди-младшего нет обаяния, шарма, знаний и понимания политической ситуации, какие мы видели у его отца и дяди.Многие голосовали за него, потому что стоял выбор между Трампом и Байденом. И те 4%, которые не хотели этих кандидатов, отдали голоса за Кеннеди. Сейчас ситуация другая.Никто не измерял настроения электората Кеннеди. Не факт, что "его голоса" достанутся Трампу. Энное число народа поддерживает Кеннеди в Массачусетсе, но это не значит, что с ним вся Америка.Еще момент: Кеннеди-младший не окончил свою кампанию, а приостановил ее. Неизвестно, вернется он в избирательную гонку, сколько стоит его поддержка, и так далее.— Трамп заявил, что мы находимся на грани мировой войны, и это недопустимо. Что нового может предложить он, исходя из новых реалий войны? (Нападение ВСУ на Курск, постоянные атаки БПЛА на российские территории.)— Во-первых, заявления Трампа, что начнется третья мировая война, если его не выберут, звучат как анекдот. Это раздражает американский народ, который устал от Трамп и его экстравагантных речей. Американцы считают, что страна была, есть и будет вне зависимости от Трампа.Кроме того, Трамп применяет ту же методику, что и в 2016 году. Пока что она не работает. Обратите внимание, что такого организованного сопротивления, как сейчас, против Трампа не было в 2016 году. Например, прокурор Джек Смит выкатил четыре новые обвинения экс-президенту, связанные со штурмом Конгресса 6 января. А Трамп продолжает рассказывать, что Америка и мир без него обрушатся…Во-вторых, Трамп обещал, что до 5 ноября, до выборов, освободит журналиста Гершковича из российской тюрьмы. Но в итоге последнего "вытащила" администрация Харрис. Получается, она может и перемирие, и приостановку военных действий на Украине осуществить.Есть много площадок, на которых идут неофициальные переговоры по Украине. Если демократы опередят Трампа, то выбьют один из мощнейших козырей, которые он обещает налево и направо: я Трамп, I can do it [я, Трамп, сделаю это].— Если приостановка военных действий будет сделана без Трампа, чем он будет козырять? — Пока что он проигрывает. Хотя Трамп еще борется за голоса американских евангелистов и протестантов, число которых достигает 150 миллионов человек. Это фундаментальная поддержка Израиля в Америке. Это Трампу, конечно, дает флаг в руки.Но Харрис выступила абсолютно с такой же поддержкой. Она заявила, что в случае своего избрания всегда будет поддерживать право Израиля на самооборону.— У России тоже есть право на самооборону. В частности, Дмитрий Медведев заявил, что Украина перешла границу возможного и теперь никаких разговоров и перемирий быть не может — до полного уничтожения киевского режима. Как будет вести себя Америка дальше? — Вспомните фильм о Джеймсе Бонде "Никогда не говори никогда". Рано или поздно, от какой-то критической точки, начинаются переговоры.Чем ближе 5 ноября, выборы в США, тем ближе мы к сдвигу по украинскому вопросу. И российские, и американские власти прекрасно знают цену друг другу, понимают, какая мощь стоит за вооруженными силами каждой страны. Переговоры все-таки будут, я думаю.Пока что стороны поднимают планку. У Владимира Путина трезвая политика, и я уверен, что он оценивает ситуацию шире, нежели с учетом только Украины. Потому что, кроме спецоперации, есть еще Ближний Восток, конфликт с Китаем, полыхающие Балканы, нестабильность в Африке.— Есть еще история с задержанием Павла Дурова. Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация? Сдаст ли Дуров в итоге пароли от Telegram?— Зачем им пароли от Telegram, если можно просто забрать сам мессенджер? Ведь Илон Маск взял и купил Twitter за 44 миллиарда долларов и разобрался со всеми паролями в 5 секунд. Жизнь соцсети стала другой: ушла цензура, вернулся Трамп. Я не удивлюсь, если Дуров продаст свое детище, например, компании Microsoft за 5–6 миллиардов долларов. Они давно изъявляют желание зайти в бизнес социальных сетей и поконкурировать с Google и Facebook*.К слову, в соцсети Facebook* 3,5 миллиарда подписчиков; в его мессенджере — еще 1 миллиард; в Instagram* — 2 миллиарда. Итого соцсеть тремя пакетами держит 6,5 миллиардов людей — практически все население планеты, которое умеет писать и читать. У Google, в свою очередь, есть YouTube с 3 миллиардами пользователей.А корпорация Microsoft находится в полном проколе, потому что располагает сейчас лишь несчастным чат-ботом Bing с незначительным процентом пользователей.— Не представляю, как Дуров может продать Telegram...— А как американский Конгресс рассматривал ситуацию с продажей соцсети TikTok? Просто надавил и все. Тут может быть такая же история. Дурову, например, скажут: либо тюрьма, либо расставание с Telegram. Я думаю, что он выберет свободу.Если Дурова ранее приняли с 12 обвинениями по решению прокуратуры, значит что-то реальное на него есть, какой-то рычаг есть.Кстати, он мог въехать на территорию Франции сознательно, зная, что ему предложат. А весь арест организован, чтобы все выглядело красиво: дескать, Дуров никого не "продал", а просто распрощался с самим мессенджером. Ведь в него немалые деньги вложили ОАЭ.Дальше уже новоиспеченные хозяева разберутся, а Дуров будет рассказывать, как ему руки заламывали.— Как бы нам не пришлось кусать локти, пока Дурову заламывают руки. Ведь, если Telegram попадет к Microsoft, корпорация получит доступ ко всем перепискам, в том числе российских военных и политиков. Получается Запад нас может загнать в информационную блокаду?— Вполне возможно. Большинство людей, которые пользуются мессенджером — из России, Украины, стран бывшего Советского Союза.Telegram — это 12-я сеть в мире, у которой где-то 700 миллионов подписчиков. С учетом того, что половина Яндекса ушла в Голландию, а половина осталась в России, в принципе, мощной большой соцсети у нас сейчас нет.О проблемах и перспективах российских мессенджеров в интервью с экспертом Выбьют ли из Дурова ключи ТГ и что будет дальше – разработчик сайта президента России Геллер.*Запрещенные в России организации
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, украина, сша, дональд трамп, павел дуров, камала харрис, telegram, facebook, россия, выборы, война
Интервью, Украина, США, Дональд Трамп, Павел Дуров, Камала Харрис, Telegram, Facebook, Россия, выборы, война

Трамп, Дуров и третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России

06:40 29.08.2024 (обновлено: 06:49 29.08.2024)
 
© mega-stars.ruГрег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
© mega-stars.ru
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру предположил, что будет с мессенджером Telegram, и объяснил, почему Трамп проигрывает президентские выборы.
Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже для проведения первого допроса и вероятного предъявления обвинения, сообщает телеканал BFMTV.
Несколькими днями ранее Дональд Трамп заручился поддержкой самого успешного за последние 30 лет независимого кандидата в президенты США, демократа, юриста Роберта Кеннеди-младшего, который изначально баллотировался от Демократической партии, но позже покинул её ряды.
Также Трамп привлек к предстоящим дебатам бывшую конгрессвумен, подполковника Тулси Габбард, покинувшую Демпартию в частности из-за несогласия с позицией по Украине. Ранее Габбард уличила Харрис в лицемерии, заявив, что последняя пользовалась своей властью над людьми и сажала в тюрьму невиновных.
— Грег, кто такая экс-демократка Габбард, которую Трамп привлек на свою сторону в борьбе с Камалой Харрис? Какова ее роль в этой истории?
— В партиях всегда есть трейдеры — так называемые перебежчики. Наличие таких персонажей нормально для США. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Хорошие гонорары делают свое дело
Например, на съезде Демпартии выступала группа республиканцев, которая поддержала Харрис. А ранее, в демократическом правительстве Клинтона министром обороны был сенатор-республиканец Уильям Коэн.
Грег Вайнер интервью
24 января 2023, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
— И все же интересный ход: против женщины Трамп выставил женщину в избирательной кампании…
— Он почувствовал, что сам не тянет против Харрис, что почва уходит из-под ног…
В США из 338 миллионов населения женщины составляют 169 миллионов. Женщина-президент — это American woman dream [мечта американских леди]. Хиллари Клинтон не удалось получить высший пост США, но, возможно, это сможет сделать Камала Харрис. Последняя не только дама, но и наполовину черная — индианка. То есть за нее, образно говоря, играют два нацменьшинства.
— А кто играет за Кеннеди-младшего? И может ли его электорат поддержать Трампа?
— Помню Кеннеди еще с начала 80-х годов, когда он вел себя крайне неадекватно. Очень экстравагантное существо. И у Кеннеди-младшего нет обаяния, шарма, знаний и понимания политической ситуации, какие мы видели у его отца и дяди.
Многие голосовали за него, потому что стоял выбор между Трампом и Байденом. И те 4%, которые не хотели этих кандидатов, отдали голоса за Кеннеди. Сейчас ситуация другая.
Никто не измерял настроения электората Кеннеди. Не факт, что "его голоса" достанутся Трампу. Энное число народа поддерживает Кеннеди в Массачусетсе, но это не значит, что с ним вся Америка.
Еще момент: Кеннеди-младший не окончил свою кампанию, а приостановил ее. Неизвестно, вернется он в избирательную гонку, сколько стоит его поддержка, и так далее.
— Трамп заявил, что мы находимся на грани мировой войны, и это недопустимо. Что нового может предложить он, исходя из новых реалий войны? (Нападение ВСУ на Курск, постоянные атаки БПЛА на российские территории.)
— Во-первых, заявления Трампа, что начнется третья мировая война, если его не выберут, звучат как анекдот. Это раздражает американский народ, который устал от Трамп и его экстравагантных речей. Американцы считают, что страна была, есть и будет вне зависимости от Трампа.
Кроме того, Трамп применяет ту же методику, что и в 2016 году. Пока что она не работает.
Обратите внимание, что такого организованного сопротивления, как сейчас, против Трампа не было в 2016 году. Например, прокурор Джек Смит выкатил четыре новые обвинения экс-президенту, связанные со штурмом Конгресса 6 января. А Трамп продолжает рассказывать, что Америка и мир без него обрушатся…
Во-вторых, Трамп обещал, что до 5 ноября, до выборов, освободит журналиста Гершковича из российской тюрьмы. Но в итоге последнего "вытащила" администрация Харрис. Получается, она может и перемирие, и приостановку военных действий на Украине осуществить.
Есть много площадок, на которых идут неофициальные переговоры по Украине. Если демократы опередят Трампа, то выбьют один из мощнейших козырей, которые он обещает налево и направо: я Трамп, I can do it [я, Трамп, сделаю это].
- РИА Новости, 1920, 27.08.2024
27 августа, 20:33
Президентские выборы в США: Харрис наслаждается "медовым месяцем", а Трамп нашёл неожиданных союзниковПрезидентские выборы в США 2024 года претендуют на звание самого интригующего политического сериала: ситуация меняется практически с каждым днём, причём порой кардинально
— Если приостановка военных действий будет сделана без Трампа, чем он будет козырять?
— Пока что он проигрывает. Хотя Трамп еще борется за голоса американских евангелистов и протестантов, число которых достигает 150 миллионов человек. Это фундаментальная поддержка Израиля в Америке. Это Трампу, конечно, дает флаг в руки.
Но Харрис выступила абсолютно с такой же поддержкой. Она заявила, что в случае своего избрания всегда будет поддерживать право Израиля на самооборону.
— У России тоже есть право на самооборону. В частности, Дмитрий Медведев заявил, что Украина перешла границу возможного и теперь никаких разговоров и перемирий быть не может — до полного уничтожения киевского режима. Как будет вести себя Америка дальше?
— Вспомните фильм о Джеймсе Бонде "Никогда не говори никогда". Рано или поздно, от какой-то критической точки, начинаются переговоры.
Чем ближе 5 ноября, выборы в США, тем ближе мы к сдвигу по украинскому вопросу. И российские, и американские власти прекрасно знают цену друг другу, понимают, какая мощь стоит за вооруженными силами каждой страны. Переговоры все-таки будут, я думаю.
Пока что стороны поднимают планку. У Владимира Путина трезвая политика, и я уверен, что он оценивает ситуацию шире, нежели с учетом только Украины. Потому что, кроме спецоперации, есть еще Ближний Восток, конфликт с Китаем, полыхающие Балканы, нестабильность в Африке.
— Есть еще история с задержанием Павла Дурова. Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация? Сдаст ли Дуров в итоге пароли от Telegram?
— Зачем им пароли от Telegram, если можно просто забрать сам мессенджер? Ведь Илон Маск взял и купил Twitter за 44 миллиарда долларов и разобрался со всеми паролями в 5 секунд. Жизнь соцсети стала другой: ушла цензура, вернулся Трамп.
Я не удивлюсь, если Дуров продаст свое детище, например, компании Microsoft за 5–6 миллиардов долларов. Они давно изъявляют желание зайти в бизнес социальных сетей и поконкурировать с Google и Facebook*.
К слову, в соцсети Facebook* 3,5 миллиарда подписчиков; в его мессенджере — еще 1 миллиард; в Instagram* — 2 миллиарда. Итого соцсеть тремя пакетами держит 6,5 миллиардов людей — практически все население планеты, которое умеет писать и читать. У Google, в свою очередь, есть YouTube с 3 миллиардами пользователей.
А корпорация Microsoft находится в полном проколе, потому что располагает сейчас лишь несчастным чат-ботом Bing с незначительным процентом пользователей.
Павел Дуров
Вчера, 15:18
Ордер на арест Дурова выписали несколько месяцев назад - PoliticoВласти Франции выдали ордер на арест Павла Дурова и его брата Николая еще в марте, пишет 28 августа Politico со ссылкой на документ, который изданию передал источник, близкий к следствию
— Не представляю, как Дуров может продать Telegram...
— А как американский Конгресс рассматривал ситуацию с продажей соцсети TikTok? Просто надавил и все. Тут может быть такая же история. Дурову, например, скажут: либо тюрьма, либо расставание с Telegram. Я думаю, что он выберет свободу.
Если Дурова ранее приняли с 12 обвинениями по решению прокуратуры, значит что-то реальное на него есть, какой-то рычаг есть.
Кстати, он мог въехать на территорию Франции сознательно, зная, что ему предложат. А весь арест организован, чтобы все выглядело красиво: дескать, Дуров никого не "продал", а просто распрощался с самим мессенджером. Ведь в него немалые деньги вложили ОАЭ.
Дальше уже новоиспеченные хозяева разберутся, а Дуров будет рассказывать, как ему руки заламывали.
— Как бы нам не пришлось кусать локти, пока Дурову заламывают руки. Ведь, если Telegram попадет к Microsoft, корпорация получит доступ ко всем перепискам, в том числе российских военных и политиков. Получается Запад нас может загнать в информационную блокаду?
— Вполне возможно. Большинство людей, которые пользуются мессенджером — из России, Украины, стран бывшего Советского Союза.
Telegram — это 12-я сеть в мире, у которой где-то 700 миллионов подписчиков. С учетом того, что половина Яндекса ушла в Голландию, а половина осталась в России, в принципе, мощной большой соцсети у нас сейчас нет.
Вчера, 11:59
Превратить Телеграм в "Голос Америки": Корнилов об аресте Дурова, гостайне и возмездии за КурскПолитический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов прокомментировал арест Павла Дурова и его влияние на дальнейшую судьбу мессенджера Телеграм, высказался по ситуации на фронте и оценил последствия действий Зеленского по запрету канонической Украинской православной церкви
О проблемах и перспективах российских мессенджеров в интервью с экспертом Выбьют ли из Дурова ключи ТГ и что будет дальше – разработчик сайта президента России Геллер.
*Запрещенные в России организации
 
ИнтервьюУкраинаСШАДональд ТрампПавел ДуровКамала ХаррисTelegramFacebookРоссиявыборывойна
 
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