Константинов ответил на "бред Зеленского" насчет "смерти Крыма без украинцев" - 22.03.2025 Украина.ру
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Константинов ответил на "бред Зеленского" насчет "смерти Крыма без украинцев"
Константинов ответил на "бред Зеленского" насчет "смерти Крыма без украинцев" - 22.03.2025 Украина.ру
Константинов ответил на "бред Зеленского" насчет "смерти Крыма без украинцев"
Граждане Украины, которые решили бы посетить Крым, не узнали бы полуостров, в силу произошедших за последние одиннадцать лет фантастических изменений. На это указал глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
2025-03-22T09:50
2025-03-22T09:50
новости
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"Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров. Мы его фантастически изменили в лучшую сторону с помощью президента, власти в стране, народа и регионов России", - сказал Константинов.По его мнению, Крым является примером эффективного и динамичного развития территории.Депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко также назвал "полной ерундой" слова Зеленского о том, что в российском Крыму одиннадцать лет нет никакого туризма."В Крыму строятся гостиницы, уже сейчас идет активное бронирование отдыха, идет расширение пляжей, реконструкции набережных в курортных городах и поселках", - заверил он.По его словам, туристическая инфраструктура Крыма за последние одиннадцать лет кардинально преобразилась. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно.На днях Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".Ранее портал Semafor со ссылкой на источники сообщил, что США в рамках переговоров по Украине рассматривают возможность признания Крыма российским. Отмечалось также, что представители администрации США обсуждали возможность обращения к ООН с просьбой сделать то же самое. Об этом в публикации Крым и одесский порт: что известно о прошедшем разговоре Путина и Трампа.
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новости, крым, украина, владимир зеленский, россия, владимир константинов, сергей аксенов
Новости, Крым, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Константинов, Сергей Аксенов

Константинов ответил на "бред Зеленского" насчет "смерти Крыма без украинцев"

09:50 22.03.2025
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Граждане Украины, которые решили бы посетить Крым, не узнали бы полуостров, в силу произошедших за последние одиннадцать лет фантастических изменений. На это указал глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров. Мы его фантастически изменили в лучшую сторону с помощью президента, власти в стране, народа и регионов России", - сказал Константинов.
По его мнению, Крым является примером эффективного и динамичного развития территории.
Депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко также назвал "полной ерундой" слова Зеленского о том, что в российском Крыму одиннадцать лет нет никакого туризма.
"В Крыму строятся гостиницы, уже сейчас идет активное бронирование отдыха, идет расширение пляжей, реконструкции набережных в курортных городах и поселках", - заверил он.
По его словам, туристическая инфраструктура Крыма за последние одиннадцать лет кардинально преобразилась.
"Крым превращается в жемчужину России и возвращает себе статус всероссийской здравницы", - сказал депутат.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно.
На днях Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".
Ранее портал Semafor со ссылкой на источники сообщил, что США в рамках переговоров по Украине рассматривают возможность признания Крыма российским. Отмечалось также, что представители администрации США обсуждали возможность обращения к ООН с просьбой сделать то же самое. Об этом в публикации Крым и одесский порт: что известно о прошедшем разговоре Путина и Трампа.
 
НовостиКрымУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияВладимир КонстантиновСергей Аксенов
 
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