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Константинов ответил на "бред Зеленского" насчет "смерти Крыма без украинцев"
Константинов ответил на "бред Зеленского" насчет "смерти Крыма без украинцев" - 22.03.2025 Украина.ру
Константинов ответил на "бред Зеленского" насчет "смерти Крыма без украинцев"
Граждане Украины, которые решили бы посетить Крым, не узнали бы полуостров, в силу произошедших за последние одиннадцать лет фантастических изменений. На это указал глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
2025-03-22T09:50
2025-03-22T09:50
2025-03-22T09:50
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"Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров. Мы его фантастически изменили в лучшую сторону с помощью президента, власти в стране, народа и регионов России", - сказал Константинов.По его мнению, Крым является примером эффективного и динамичного развития территории.Депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко также назвал "полной ерундой" слова Зеленского о том, что в российском Крыму одиннадцать лет нет никакого туризма."В Крыму строятся гостиницы, уже сейчас идет активное бронирование отдыха, идет расширение пляжей, реконструкции набережных в курортных городах и поселках", - заверил он.По его словам, туристическая инфраструктура Крыма за последние одиннадцать лет кардинально преобразилась. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно.На днях Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".Ранее портал Semafor со ссылкой на источники сообщил, что США в рамках переговоров по Украине рассматривают возможность признания Крыма российским. Отмечалось также, что представители администрации США обсуждали возможность обращения к ООН с просьбой сделать то же самое. Об этом в публикации Крым и одесский порт: что известно о прошедшем разговоре Путина и Трампа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, украина, владимир зеленский, россия, владимир константинов, сергей аксенов
Константинов ответил на "бред Зеленского" насчет "смерти Крыма без украинцев"
Граждане Украины, которые решили бы посетить Крым, не узнали бы полуостров, в силу произошедших за последние одиннадцать лет фантастических изменений. На это указал глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров. Мы его фантастически изменили в лучшую сторону с помощью президента, власти в стране, народа и регионов России", - сказал Константинов.
По его мнению, Крым является примером эффективного и динамичного развития территории.
Депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко также назвал "полной ерундой" слова Зеленского о том, что в российском Крыму одиннадцать лет нет никакого туризма.
"В Крыму строятся гостиницы, уже сейчас идет активное бронирование отдыха, идет расширение пляжей, реконструкции набережных в курортных городах и поселках", - заверил он.
По его словам, туристическая инфраструктура Крыма за последние одиннадцать лет кардинально преобразилась.
"Крым превращается в жемчужину России и возвращает себе статус всероссийской здравницы", - сказал депутат.
Ранее глава республики Сергей Аксенов
сообщал, что Крым за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно.
На днях Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии
Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".
Ранее портал Semafor со ссылкой на источники сообщил, что США в рамках переговоров по Украине рассматривают возможность признания Крыма российским. Отмечалось также, что представители администрации США обсуждали возможность обращения к ООН с просьбой сделать то же самое. Об этом в публикации Крым и одесский порт: что известно о прошедшем разговоре Путина и Трампа.