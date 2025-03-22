https://ukraina.ru/20250322/1061969234.html
Ключевой вопрос в конфликте. Главное на Украине на утро 22 марта
Ключевой вопрос в конфликте. Главное на Украине на утро 22 марта - 22.03.2025 Украина.ру
Ключевой вопрос в конфликте. Главное на Украине на утро 22 марта
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал о том, что является ключевым вопросом в украинском конфликте и на что согласился Киев
2025-03-22T09:25
2025-03-22T09:25
2025-03-22T09:25
эксклюзив
хроники
стив уиткофф
владимир зеленский
андрей ермак
нато
вооруженные силы украины
россия
сша
украина
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По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа ключевым вопросом в конфликте на Украине является территориальный вопрос."Прежде всего, я думаю, что самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Это русскоязычные регионы. Да, там прошли референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под управлением России. Да, я считаю, что это ключевой вопрос конфликта. Именно это должно быть урегулировано в первую очередь, и у нас идут очень, очень позитивные переговоры на эту тему", — заявил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Спецпосланник президента США указал, что "об этом никто не хочет говорить"."Это как слон в комнате. Слон в комнате - это конституционные вопросы внутри Украины, касающиеся того, что они могут уступить в плане территорий. Россия де-факто контролирует эти территории. Вопрос в том, признает ли мир их российскими. Сможет ли [Владимир] Зеленский политически выжить, если признает это? Это центральный вопрос конфликта", — подчеркнул Уиткофф.Он также раскрыл и другой проблемный для украинских властей вопрос — о членстве страны в НАТО.По словам Уиткоффа Зеленский "в значительной степени" согласился с тем, что Украина не станет членом НАТО."Я думаю, что у Зеленского, и у него есть правая рука [глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак. Я думаю, что они в значительной степени признали, что не станут членами НАТО", — рассказал Уиткофф.По слова Уиткоффа, если мирное соглашение с Россией будет достигнуто, то Украина не станет членом Альянса.Кроме того, спецпосланник президента США заявил, что украинское руководство согласилось с проведением выборов на Украине."Они согласились на это. Выборы на Украине будут", — подчеркнул Уиткофф.Помимо этого спецпосланник президента США указал, что Соединённые Штаты не могут вечно спонсировать Украину."Мы просто не можем вечно давать деньги, потому что они будут закопаны и в конечном итоге, вы знаете, мы обсуждали это в администрации, в конечном итоге, чего вы не можете допустить, так это риска любого вида ядерного действия, даже тактического ядерного действия", — заявил Уиткофф.По его словам, Вашингтон считает риск применения даже тактического ядерного оружия неприемлемым."Я имею в виду, даже если это, даже если это будет взрыв небольшой бомбы. Просто тактический ядерный заряд обрушит фондовые рынки по всему миру. Этого нельзя допустить", — отметил спецпосланник президента США.Он заявил, что политика президента США Дональда Трампа состоит в том, чтобы не позволить втянуть Соединённые Штаты в Третью мировую войну."Хотя я считаю, что мы должны добиться справедливой сделки для Украины, мы не можем позволить этой стране втянуть нас в Третью мировую войну. И это не моя политика. Это политика президента [США Дональда] Трампа", — указал Уиткофф.Также он отметил, что есть условия, которые потребуются России для окончательного прекращения огня в конфликте на Украине, это является "сложным делом"."Есть условия, которые потребуются россиянам для окончательного прекращения огня, это сложное дело", — отметил Уиткофф.Кроме того, он заявил, что мир, в котором Россия и Соединённые Штаты будут сотрудничать для достижения общих целей, представляется логичным и желаемым."Кто не хочет жить в мире, где Россия и США вместе делают что-то полезное? Например, интегрируют энергетические политики в Арктике, совместно используют морские пути или поставляют сжиженный природный газ в Европу? Возможно, даже сотрудничают в области искусственного интеллекта, если мы сможем преодолеть вопросы технологического обмена. Кто не хочет видеть такой мир?", — отметил Уиткофф.Он также подчеркнул важность диалога между президентом России Владимиром Путиным и его президентом США Дональдом Трампом по таким вопросам, как ситуация вокруг Ирана."Кто не хочет видеть мир, в котором президенты могут говорить друг с другом о таких проблемах? Для меня это кажется абсолютно логичным", — указал УиткоффЗаявления спецпосланника США прокомментировали в России и на Украине."Я писал ещё полгода назад о том, как сложно Украине, согласно её конституции, оформить признание перехода бывших украинских территорий под юрисдикцию России. Писал, что это необходимо сделать. Иначе на Украине всегда будут сохраняться реваншистские настроения, и война никогда не закончится", — отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Ещё до интервью Уиткоффа популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что власти в преддверии выборов начали зачистку политического ландшафта страны."Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак провел совещание с силовиками и потребовал ускорить зачистку политического ландшафта в Украине. На Банковой продолжают подготовку к выборам и хотят обеспечить стиральное пространство для своих проектов", — указывалось в сообщении канала вечером 21 марта.В другом сообщении канал указывал на то, что украинское руководство на самом деле настроено на срыв мирных переговоров."Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак подготовил список драфтов по мирному урегулированию конфликта в Украине, которые должны не устроить Кремль и сорвать процесс", — отмечали авторы канала.По информации канала, Зеленский принципиально будет выступать против участия миссии ООН в Украине. Для него "важно разместить в стране только дружественных военных из НАТО, договорённости с Британией и Францией уже достигнуты".О том, почему ВСУ бьют по российской энергетической инфраструктуре — в статье Павла Котова "Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ".
https://ukraina.ru/20250321/1061966074.html
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эксклюзив, хроники, стив уиткофф, владимир зеленский, андрей ермак, нато, вооруженные силы украины, россия, сша, украина, офис президента, владимир путин
Ключевой вопрос в конфликте. Главное на Украине на утро 22 марта
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал о том, что является ключевым вопросом в украинском конфликте и на что согласился Киев
По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа ключевым вопросом в конфликте на Украине является территориальный вопрос.
"Прежде всего, я думаю, что самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Это русскоязычные регионы. Да, там прошли референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под управлением России. Да, я считаю, что это ключевой вопрос конфликта. Именно это должно быть урегулировано в первую очередь, и у нас идут очень, очень позитивные переговоры на эту тему", — заявил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Спецпосланник президента США указал, что "об этом никто не хочет говорить".
"Это как слон в комнате. Слон в комнате - это конституционные вопросы внутри Украины, касающиеся того, что они могут уступить в плане территорий. Россия де-факто контролирует эти территории. Вопрос в том, признает ли мир их российскими. Сможет ли [Владимир] Зеленский политически выжить, если признает это? Это центральный вопрос конфликта
", — подчеркнул Уиткофф.
Он также раскрыл и другой проблемный для украинских властей вопрос — о членстве страны в НАТО.
По словам Уиткоффа Зеленский "в значительной степени" согласился с тем, что Украина не станет членом НАТО.
"Я думаю, что у Зеленского, и у него есть правая рука [глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак. Я думаю, что они в значительной степени признали, что не станут членами НАТО
", — рассказал Уиткофф.
По слова Уиткоффа, если мирное соглашение с Россией будет достигнуто, то Украина не станет членом Альянса.
Кроме того, спецпосланник президента США заявил, что украинское руководство согласилось с проведением выборов на Украине.
"Они согласились на это. Выборы на Украине будут", — подчеркнул Уиткофф.
Помимо этого спецпосланник президента США указал, что Соединённые Штаты не могут вечно спонсировать Украину.
"Мы просто не можем вечно давать деньги, потому что они будут закопаны и в конечном итоге, вы знаете, мы обсуждали это в администрации, в конечном итоге, чего вы не можете допустить, так это риска любого вида ядерного действия, даже тактического ядерного действия", — заявил Уиткофф.
По его словам, Вашингтон считает риск применения даже тактического ядерного оружия неприемлемым.
"Я имею в виду, даже если это, даже если это будет взрыв небольшой бомбы. Просто тактический ядерный заряд обрушит фондовые рынки по всему миру. Этого нельзя допустить", — отметил спецпосланник президента США.
Он заявил, что политика президента США Дональда Трампа
состоит в том, чтобы не позволить втянуть Соединённые Штаты в Третью мировую войну.
"Хотя я считаю, что мы должны добиться справедливой сделки для Украины, мы не можем позволить этой стране втянуть нас в Третью мировую войну. И это не моя политика. Это политика президента [США Дональда] Трампа", — указал Уиткофф.
Также он отметил, что есть условия, которые потребуются России для окончательного прекращения огня в конфликте на Украине, это является "сложным делом".
"Есть условия, которые потребуются россиянам для окончательного прекращения огня, это сложное дело", — отметил Уиткофф.
Кроме того, он заявил, что мир, в котором Россия и Соединённые Штаты будут сотрудничать для достижения общих целей, представляется логичным и желаемым.
"Кто не хочет жить в мире, где Россия и США вместе делают что-то полезное? Например, интегрируют энергетические политики в Арктике, совместно используют морские пути или поставляют сжиженный природный газ в Европу? Возможно, даже сотрудничают в области искусственного интеллекта, если мы сможем преодолеть вопросы технологического обмена. Кто не хочет видеть такой мир?", — отметил Уиткофф.
Он также подчеркнул важность диалога между президентом России Владимиром Путиным
и его президентом США Дональдом Трампом
по таким вопросам, как ситуация вокруг Ирана.
"Кто не хочет видеть мир, в котором президенты могут говорить друг с другом о таких проблемах? Для меня это кажется абсолютно логичным", — указал Уиткофф
Заявления спецпосланника США прокомментировали в России и на Украине.
"Я писал ещё полгода назад о том, как сложно Украине, согласно её конституции, оформить признание перехода бывших украинских территорий под юрисдикцию России. Писал, что это необходимо сделать. Иначе на Украине всегда будут сохраняться реваншистские настроения, и война никогда не закончится
", — отметил
первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв
.
Ещё до интервью Уиткоффа популярный на Украине телеграм-канал "Резидент
" сообщил о том, что власти в преддверии выборов начали зачистку политического ландшафта страны.
"Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак провел совещание с силовиками и потребовал ускорить зачистку политического ландшафта в Украине. На Банковой продолжают подготовку к выборам и хотят обеспечить стиральное пространство для своих проектов", — указывалось в сообщении канала вечером 21 марта.
В другом сообщении канал указывал
на то, что украинское руководство на самом деле настроено на срыв мирных переговоров.
"Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак подготовил список драфтов по мирному урегулированию конфликта в Украине, которые должны не устроить Кремль и сорвать процесс", — отмечали авторы канала.
По информации канала, Зеленский принципиально будет выступать против участия миссии ООН в Украине. Для него "важно разместить в стране только дружественных военных из НАТО, договорённости с Британией и Францией уже достигнуты".
О том, почему ВСУ бьют по российской энергетической инфраструктуре — в статье Павла Котова "Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ".