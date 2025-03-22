Юнаковку брать придется в любом случае: Кутырь об операциях ВС РФ в Сумской области - 22.03.2025 Украина.ру
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Юнаковку брать придется в любом случае: Кутырь об операциях ВС РФ в Сумской области
Юнаковку брать придется в любом случае: Кутырь об операциях ВС РФ в Сумской области - 22.03.2025 Украина.ру
Юнаковку брать придется в любом случае: Кутырь об операциях ВС РФ в Сумской области
Наиболее перспективным вариантом для ВС РФ после полной зачистки освобожденной Курской области является наступление на Великую Писаревку, которая стоит на дороге между Сумами и Харьковом через Богодухов
2025-03-22T05:30
2025-03-22T05:30
новости
россия
сумская область
вооруженные силы украины
всу
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курская область
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь.По его словам, после взятия Юнаковки, российские подразделения выйдут на линию "Хотень-Писаревка-Храповщина", которая стоит на реке Олешня. Он также обратил внимание на другие возможные точки, где развернется театр военных действий.“Через Мирополье нам к Сумам пройти будет тяжело, потому что нам придется форсировать реку Псел в двух местах. Что касается Белополья, то от них до Сум дойти будет проще. Но Белополье и Ворожба — это одна большая агломерация. И там нам тоже будет трудно развернуться, потому что нас поджимает река Сейм. Если там что-то и делать, то только в качестве отвлекающего удара”, — заявил Кутырь.Он пришел к выводу, что наиболее перспективным вариантом является наступление на Великую Писаревку, которая стоит на дороге между Сумами и Харьковом через Богодухов.В этот понедельник, 17 марта, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что “часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед".Полный текст интервью Виктора Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сумская область, вооруженные силы украины, всу, вс рф, курская область, украина
Новости, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, Курская область, Украина

Юнаковку брать придется в любом случае: Кутырь об операциях ВС РФ в Сумской области

05:30 22.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбстановка в городе Суджа
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Наиболее перспективным вариантом для ВС РФ после полной зачистки освобожденной Курской области является наступление на Великую Писаревку, которая стоит на дороге между Сумами и Харьковом через Богодухов
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь.
“Юнаковку придется брать в любом случае, если мы хотим добить группировку вторжения, потому что этот поселок был ее логистическим хабом. Чтобы взять Юнаковку, надо зачистить Басовку и Локню — населенные пункты, которые располагаются на двух берегах реки Локня”, — рассказал собеседник издания.
По его словам, после взятия Юнаковки, российские подразделения выйдут на линию "Хотень-Писаревка-Храповщина", которая стоит на реке Олешня. Он также обратил внимание на другие возможные точки, где развернется театр военных действий.
“Через Мирополье нам к Сумам пройти будет тяжело, потому что нам придется форсировать реку Псел в двух местах. Что касается Белополья, то от них до Сум дойти будет проще. Но Белополье и Ворожба — это одна большая агломерация. И там нам тоже будет трудно развернуться, потому что нас поджимает река Сейм. Если там что-то и делать, то только в качестве отвлекающего удара”, — заявил Кутырь.
Он пришел к выводу, что наиболее перспективным вариантом является наступление на Великую Писаревку, которая стоит на дороге между Сумами и Харьковом через Богодухов.
“Если мы ее физически перережем, противнику придется ездить в Харьков аж через Ахтырку — малую родину Виктора Ющенко. Но и ту же Великую Писаревку взять будет не так просто, потому что это большая агломерация. А второй удар (если есть силы), можно нанести на Белополье, чтобы растянуть резервы ВСУ”, — заключил эксперт.
В этот понедельник, 17 марта, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что “часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед".
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
17 марта, 15:15
"Фильм ужасов": ВСУ подобрали ряд синонимов, чтобы описать свое отступление в Курской области Украинские военные в беседе с британским изданием ВВС описали свое отступление из Курской области — под постоянными ударами российских беспилотников, которые перерезали основную трассу снабжения Суджа - Сумы. Публикации появились 17 марта
Полный текст интервью Виктора Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку читайте на сайте Украина.ру.
 
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