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Юнаковку брать придется в любом случае: Кутырь об операциях ВС РФ в Сумской области

Юнаковку брать придется в любом случае: Кутырь об операциях ВС РФ в Сумской области - 22.03.2025 Украина.ру

Юнаковку брать придется в любом случае: Кутырь об операциях ВС РФ в Сумской области

Наиболее перспективным вариантом для ВС РФ после полной зачистки освобожденной Курской области является наступление на Великую Писаревку, которая стоит на дороге между Сумами и Харьковом через Богодухов

2025-03-22T05:30

2025-03-22T05:30

2025-03-22T05:30

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь.По его словам, после взятия Юнаковки, российские подразделения выйдут на линию "Хотень-Писаревка-Храповщина", которая стоит на реке Олешня. Он также обратил внимание на другие возможные точки, где развернется театр военных действий.“Через Мирополье нам к Сумам пройти будет тяжело, потому что нам придется форсировать реку Псел в двух местах. Что касается Белополья, то от них до Сум дойти будет проще. Но Белополье и Ворожба — это одна большая агломерация. И там нам тоже будет трудно развернуться, потому что нас поджимает река Сейм. Если там что-то и делать, то только в качестве отвлекающего удара”, — заявил Кутырь.Он пришел к выводу, что наиболее перспективным вариантом является наступление на Великую Писаревку, которая стоит на дороге между Сумами и Харьковом через Богодухов.В этот понедельник, 17 марта, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что “часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед".Полный текст интервью Виктора Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061852855.html

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новости, россия, сумская область, вооруженные силы украины, всу, вс рф, курская область, украина