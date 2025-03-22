Дубинский рассказал о ненависти Зеленского к Трампу - 22.03.2025 Украина.ру
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Дубинский рассказал о ненависти Зеленского к Трампу
Дубинский рассказал о ненависти Зеленского к Трампу - 22.03.2025 Украина.ру
Дубинский рассказал о ненависти Зеленского к Трампу
Владимир Зеленский ненавидит президента США Дональда Трампа за то, что тот хочет завершить конфликт на Украине. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
2025-03-22T10:21
2025-03-22T10:21
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"Украинцы обожают президента Трампа и ненавидят Зеленского. Зеленский мстит украинцам за то, что они перестали его любить. Мстит страшно: насильно отправляет умирать в окопы проигранной войны и отказывается ее заканчивать, потому что окончание войны - это окончание его власти над украинцами… Точно так же Зеленский ненавидит Трампа, который единственный, кто хочет закончить эту ужасную войну. Президент Трамп и простые украинцы", - написал Дубинский.Депутат также призвал Трампа не верить ни единому слову Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака.Накануне Трамп заявил, что США, Украина и Россия достигли предварительных договоренностей по урегулированию конфликта, которые он охарактеризовал "очертаниями сделки".Подробнее по теме российско-американских переговоров: Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада
Новости, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада

Дубинский рассказал о ненависти Зеленского к Трампу

10:21 22.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский ненавидит президента США Дональда Трампа за то, что тот хочет завершить конфликт на Украине. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
"Украинцы обожают президента Трампа и ненавидят Зеленского. Зеленский мстит украинцам за то, что они перестали его любить. Мстит страшно: насильно отправляет умирать в окопы проигранной войны и отказывается ее заканчивать, потому что окончание войны - это окончание его власти над украинцами… Точно так же Зеленский ненавидит Трампа, который единственный, кто хочет закончить эту ужасную войну. Президент Трамп и простые украинцы", - написал Дубинский.
Депутат также призвал Трампа не верить ни единому слову Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака.
Накануне Трамп заявил, что США, Украина и Россия достигли предварительных договоренностей по урегулированию конфликта, которые он охарактеризовал "очертаниями сделки".
Подробнее по теме российско-американских переговоров: Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами" на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийВерховная Рада
 
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