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Трамп высказался о прекращении огня после разговора с Путиным

Трамп высказался о прекращении огня после разговора с Путиным - 22.03.2025 Украина.ру

Трамп высказался о прекращении огня после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп заверил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным российский лидер не отклонял предложение о введении режима прекращения огня с Киевом, передает пресс-пул Белого дома

2025-03-22T10:49

2025-03-22T10:49

2025-03-22T10:49

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"Отвечая на вопрос о своих переговорах с Путиным по Украине, он сказал, что Путин не отвергал прекращение огня", - говорится в опубликованном сообщении.Кроме того, глава Белого дома добавил, что в пятницу провел "пару хороших обсуждений" по России и Украине.Трамп также заявил, что не обсуждал в разговоре с президентом России крайний срок для введения режима прекращения огня. Но добавил, что тем не менее рассчитывает на его введение. Накануне президент США заявил, что переговоры по полному прекращению огня на Украине и разделу территорий между Москвой и Киевом проходят "прямо сейчас", а режим полного перемирия может быть достигнут в ближайшее время.Подробнее по теме российско-американских переговоров: Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами" на сайте Украина.ру.

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россия, новости, украина, владимир путин, сша, дональд трамп, дмитрий песков