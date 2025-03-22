Спецпосланник президента США рассказал о сигнале, переданном Путину от Трампа - 22.03.2025 Украина.ру
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Спецпосланник президента США рассказал о сигнале, переданном Путину от Трампа
Спецпосланник президента США рассказал о сигнале, переданном Путину от Трампа - 22.03.2025 Украина.ру
Спецпосланник президента США рассказал о сигнале, переданном Путину от Трампа
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить отношения
2025-03-22T09:34
2025-03-22T09:34
новости
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"Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт (на Украине - ред.). Это было послание, которое я послал. Это было мое послание президенту Путину", - объяснил он.По словам Уиткоффа, после того как он донес до российского лидера послание главы Белого дома, Путин "послал все возможные сигналы", что это тот путь, по которому он также хочет идти.В этом же интервью Уиткофф указал, что США не могут вечно давать деньги Украине, видя в этом риск доведения конфликта до применения ядерного оружия.Он отметил, что Штаты считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.Также он заверил, что Киев согласился с проведением выборов на Украине.Подробнее по теме российско-американских переговоров: Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, владимир путин, украина, стив уиткофф, сша, россия, дональд трамп
Новости, Владимир Путин, Украина, Стив Уиткофф, США, Россия, Дональд Трамп

Спецпосланник президента США рассказал о сигнале, переданном Путину от Трампа

09:34 22.03.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить отношения
"Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт (на Украине - ред.). Это было послание, которое я послал. Это было мое послание президенту Путину", - объяснил он.
По словам Уиткоффа, после того как он донес до российского лидера послание главы Белого дома, Путин "послал все возможные сигналы", что это тот путь, по которому он также хочет идти.
В этом же интервью Уиткофф указал, что США не могут вечно давать деньги Украине, видя в этом риск доведения конфликта до применения ядерного оружия.
Он отметил, что Штаты считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.
Также он заверил, что Киев согласился с проведением выборов на Украине.
Подробнее по теме российско-американских переговоров: Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами" на сайте Украина.ру.
 
НовостиВладимир ПутинУкраинаСтив УиткоффСШАРоссияДональд Трамп
 
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