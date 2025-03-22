https://ukraina.ru/20250322/1061947752.html
Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня
Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня - 22.03.2025 Украина.ру
Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня
Цифра в 30 дней важна в том смысле, что вместо предложения президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии российский лидер Владимир Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергетике. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2025-03-22T07:45
2025-03-22T07:45
2025-03-22T07:45
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061880179_0:101:994:660_1920x0_80_0_0_afb5eb0cabd46279221130423c87cfb1.jpg
По его словам, в контексте переговоров важна не сама цифра в 30 дней, а суть соглашения.В то же время, подчеркнул собеседник издания, сторонники президента США будут говорить, что он якобы дожимает Путина."Это уже первый шаг, еще немного, еще пройдут переговоры, и Россия на все согласится", — процитировал обозреватель.В интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий уточнил, что в течении 2025 года дипломатические усилия разрешить украинский конфликт будут продолжаться.“Россия делает все очень аккуратно, максимально подыгрывая Трампу, так как он — ненадежный, но единственный российский актив на Западе”, — заявил Дробницкий.Подробнее о том, какая главная задача сейчас стоит перед президентом США — в интервью Дмитрия Дробницкого: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать на сайте Украина.ру.Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах читайте на сайте Украина.ру.
сша
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061880179_0:0:995:747_1920x0_80_0_0_4eae41e5912d6c90588e5aeafa8fddfb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, переговоры
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры
Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня
Цифра в 30 дней важна в том смысле, что вместо предложения президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии российский лидер Владимир Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергетике. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
По его словам, в контексте переговоров важна не сама цифра в 30 дней, а суть соглашения.
“Противники Трампа в США будут трактовать это как его поражение. Якобы Путин опять обвел его вокруг пальца, и вместо перемирия подсовывает ему дохлую корову в виде отказа от атак на инфраструктуру Украины, мотивируя это тем, что Киев сам нарушил эту договоренность”, — отметил Акопов.
В то же время, подчеркнул собеседник издания, сторонники президента США будут говорить, что он якобы дожимает Путина.
"Это уже первый шаг, еще немного, еще пройдут переговоры, и Россия на все согласится",
— процитировал обозреватель.
В интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий уточнил, что в течении 2025 года дипломатические усилия разрешить украинский конфликт будут продолжаться.
“Россия делает все очень аккуратно, максимально подыгрывая Трампу, так как он — ненадежный, но единственный российский актив на Западе”, — заявил Дробницкий.
Подробнее о том, какая главная задача сейчас стоит перед президентом США — в интервью Дмитрия Дробницкого: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать
на сайте Украина.ру.