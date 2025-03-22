https://ukraina.ru/20250322/1061947752.html

Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня

Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня - 22.03.2025 Украина.ру

Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня

Цифра в 30 дней важна в том смысле, что вместо предложения президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии российский лидер Владимир Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергетике. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2025-03-22T07:45

2025-03-22T07:45

2025-03-22T07:45

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дональд трамп

владимир путин

переговоры

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По его словам, в контексте переговоров важна не сама цифра в 30 дней, а суть соглашения.В то же время, подчеркнул собеседник издания, сторонники президента США будут говорить, что он якобы дожимает Путина."Это уже первый шаг, еще немного, еще пройдут переговоры, и Россия на все согласится", — процитировал обозреватель.В интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий уточнил, что в течении 2025 года дипломатические усилия разрешить украинский конфликт будут продолжаться.“Россия делает все очень аккуратно, максимально подыгрывая Трампу, так как он — ненадежный, но единственный российский актив на Западе”, — заявил Дробницкий.Подробнее о том, какая главная задача сейчас стоит перед президентом США — в интервью Дмитрия Дробницкого: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать на сайте Украина.ру.Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах читайте на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, переговоры