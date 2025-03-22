Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня - 22.03.2025 Украина.ру
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Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня
Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня - 22.03.2025 Украина.ру
Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня
Цифра в 30 дней важна в том смысле, что вместо предложения президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии российский лидер Владимир Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергетике. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2025-03-22T07:45
2025-03-22T07:45
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переговоры
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По его словам, в контексте переговоров важна не сама цифра в 30 дней, а суть соглашения.В то же время, подчеркнул собеседник издания, сторонники президента США будут говорить, что он якобы дожимает Путина."Это уже первый шаг, еще немного, еще пройдут переговоры, и Россия на все согласится", — процитировал обозреватель.В интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий уточнил, что в течении 2025 года дипломатические усилия разрешить украинский конфликт будут продолжаться.“Россия делает все очень аккуратно, максимально подыгрывая Трампу, так как он — ненадежный, но единственный российский актив на Западе”, — заявил Дробницкий.Подробнее о том, какая главная задача сейчас стоит перед президентом США — в интервью Дмитрия Дробницкого: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать на сайте Украина.ру.Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, переговоры
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры

Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня

07:45 22.03.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Цифра в 30 дней важна в том смысле, что вместо предложения президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии российский лидер Владимир Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергетике. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
По его словам, в контексте переговоров важна не сама цифра в 30 дней, а суть соглашения.
“Противники Трампа в США будут трактовать это как его поражение. Якобы Путин опять обвел его вокруг пальца, и вместо перемирия подсовывает ему дохлую корову в виде отказа от атак на инфраструктуру Украины, мотивируя это тем, что Киев сам нарушил эту договоренность”, — отметил Акопов.
В то же время, подчеркнул собеседник издания, сторонники президента США будут говорить, что он якобы дожимает Путина.
"Это уже первый шаг, еще немного, еще пройдут переговоры, и Россия на все согласится", — процитировал обозреватель.
В интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий уточнил, что в течении 2025 года дипломатические усилия разрешить украинский конфликт будут продолжаться.
“Россия делает все очень аккуратно, максимально подыгрывая Трампу, так как он — ненадежный, но единственный российский актив на Западе”, — заявил Дробницкий.
Подробнее о том, какая главная задача сейчас стоит перед президентом США — в интервью Дмитрия Дробницкого: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать на сайте Украина.ру.
Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир Путинпереговоры
 
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