https://ukraina.ru/20250322/1061894760.html

Даже если Украина сократится в два раза, чувство лютой ненависти будет усиливаться — Неменский

Даже если Украина сократится в два раза, чувство лютой ненависти будет усиливаться — Неменский - 22.03.2025 Украина.ру

Даже если Украина сократится в два раза, чувство лютой ненависти будет усиливаться — Неменский

Большинство украинцев настроены на продолжение войны, потому они считают любой формат ее завершения несправедливым. И дело далеко не в территориях и не в потерях. Даже если Украина сократится в два раза, желание возмездия и чувство лютой ненависти будут усиливаться. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Олег Неменский

2025-03-22T05:15

2025-03-22T05:15

2025-03-22T05:15

новости

украина

россия

вооруженные силы украины

украинский неонацизм

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/35/1034053504_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0dea2dcd10b4ad94d69b16f796ddfd2e.jpg.webp

По его словам, такая позиция украинского населения побуждает надеяться на другой исход конфликта, чем тот, который может быть достигнут при мирных переговорах.“Совпадение настроений украинского общества и руководства — это серьезный фактор. И те, и другие не хотят завершения конфликта. Можно наблюдать феномен, что чем дальше граждане Украины от фронта, тем более воинственно они настроены. Но желание продолжить конфликт, чтобы он завершился иначе, никак не сочетаются с желанием самим принять в нем участие”, — заявил Неменский.Он уточнил, что модель разрешения конфликта, которая бы гарантировала в будущем мирное сосуществование, невозможна, пока общество не охватило всеобщее желание положить конец конфликту.Отвечая на вопрос, сколько еще территориальных и людских потерь должна понести Украина, чтобы такое осознание появилось, собеседник издания отметил, что дело тут далеко не в этом.Между тем в начале этой недели испанское издание El Pais со ссылкой на украинских военных написало, что украинские солдаты утратили веру в перемирие с Россией. Они уверены, что Украина уже проиграла."На самом деле мы уже проиграли, просто из-за всех смертей", — заявил один из собеседников иностранного издания. Подробнее о мирном предположении другого военнослужащего ВСУ — в публикации "Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирииПолный текст интервью Олега Неменского: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061844728.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, вооруженные силы украины, украинский неонацизм, всу