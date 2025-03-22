Даже если Украина сократится в два раза, чувство лютой ненависти будет усиливаться — Неменский - 22.03.2025 Украина.ру
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Даже если Украина сократится в два раза, чувство лютой ненависти будет усиливаться — Неменский
Даже если Украина сократится в два раза, чувство лютой ненависти будет усиливаться — Неменский - 22.03.2025 Украина.ру
Даже если Украина сократится в два раза, чувство лютой ненависти будет усиливаться — Неменский
Большинство украинцев настроены на продолжение войны, потому они считают любой формат ее завершения несправедливым. И дело далеко не в территориях и не в потерях. Даже если Украина сократится в два раза, желание возмездия и чувство лютой ненависти будут усиливаться. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Олег Неменский
2025-03-22T05:15
2025-03-22T05:15
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По его словам, такая позиция украинского населения побуждает надеяться на другой исход конфликта, чем тот, который может быть достигнут при мирных переговорах.“Совпадение настроений украинского общества и руководства — это серьезный фактор. И те, и другие не хотят завершения конфликта. Можно наблюдать феномен, что чем дальше граждане Украины от фронта, тем более воинственно они настроены. Но желание продолжить конфликт, чтобы он завершился иначе, никак не сочетаются с желанием самим принять в нем участие”, — заявил Неменский.Он уточнил, что модель разрешения конфликта, которая бы гарантировала в будущем мирное сосуществование, невозможна, пока общество не охватило всеобщее желание положить конец конфликту.Отвечая на вопрос, сколько еще территориальных и людских потерь должна понести Украина, чтобы такое осознание появилось, собеседник издания отметил, что дело тут далеко не в этом.Между тем в начале этой недели испанское издание El Pais со ссылкой на украинских военных написало, что украинские солдаты утратили веру в перемирие с Россией. Они уверены, что Украина уже проиграла."На самом деле мы уже проиграли, просто из-за всех смертей", — заявил один из собеседников иностранного издания. Подробнее о мирном предположении другого военнослужащего ВСУ — в публикации "Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирииПолный текст интервью Олега Неменского: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250317/1061844728.html
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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, украинский неонацизм, всу
Новости, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, украинский неонацизм, ВСУ

Даже если Украина сократится в два раза, чувство лютой ненависти будет усиливаться — Неменский

05:15 22.03.2025
 
© ТМ МілітаристВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
ВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
© ТМ Мілітарист
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Большинство украинцев настроены на продолжение войны, потому они считают любой формат ее завершения несправедливым. И дело далеко не в территориях и не в потерях. Даже если Украина сократится в два раза, желание возмездия и чувство лютой ненависти будут усиливаться. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Олег Неменский
По его словам, такая позиция украинского населения побуждает надеяться на другой исход конфликта, чем тот, который может быть достигнут при мирных переговорах.
“Совпадение настроений украинского общества и руководства — это серьезный фактор. И те, и другие не хотят завершения конфликта. Можно наблюдать феномен, что чем дальше граждане Украины от фронта, тем более воинственно они настроены. Но желание продолжить конфликт, чтобы он завершился иначе, никак не сочетаются с желанием самим принять в нем участие”, — заявил Неменский.
Он уточнил, что модель разрешения конфликта, которая бы гарантировала в будущем мирное сосуществование, невозможна, пока общество не охватило всеобщее желание положить конец конфликту.
Отвечая на вопрос, сколько еще территориальных и людских потерь должна понести Украина, чтобы такое осознание появилось, собеседник издания отметил, что дело тут далеко не в этом.
“Даже если Украина сократится в два раза, желание возмездия и чувство лютой ненависти будут усиливаться. Семья, потерявшая близкого человека, не хочет, чтобы его гибель была бессмысленной. А нередко людям свойственны нехристианские чувства, им хочется, чтобы и другие люди испытали то, что довелось испытать им. Чем больше потерь, тем больше таких настроений”, — пришел к выводу политолог.
Между тем в начале этой недели испанское издание El Pais со ссылкой на украинских военных написало, что украинские солдаты утратили веру в перемирие с Россией. Они уверены, что Украина уже проиграла.
"На самом деле мы уже проиграли, просто из-за всех смертей", — заявил один из собеседников иностранного издания. Подробнее о мирном предположении другого военнослужащего ВСУ — в публикации "Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии
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Полный текст интервью Олега Неменского: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше читайте на сайте Украина.ру.
 
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