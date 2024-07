https://ukraina.ru/20240725/1056465148.html

Тайные цели Ватикана, Ротшильды и Зеленский с Ермаком. Зачем Киев посетил серый кардинал Святого Престола

Тайные цели Ватикана, Ротшильды и Зеленский с Ермаком. Зачем Киев посетил серый кардинал Святого Престола - 25.07.2024 Украина.ру

Тайные цели Ватикана, Ротшильды и Зеленский с Ермаком. Зачем Киев посетил серый кардинал Святого Престола

На этой неделе Киев посетил кардинал Пьетро Паролин - не кто-нибудь, а целый Государственный секретарь Святого Престола. Если по-простому, премьер министр Ватикана. Если не проще, но правильнее – человек не первый, но и не второй в католической церкви. Его имя мало что говорит широкой общественности. Но его могущество это не умаляет

2024-07-25T06:23

2024-07-25T06:23

2024-07-25T06:53

эксклюзив

ватикан

лондон

киев

андрей ермак

владимир зеленский

франциск (хорхе марио бергольо)

пцу

the times

константинопольская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/18/1056456796_0:54:1042:641_1920x0_80_0_0_f51f2bb272b06f6b6b446599b02adffb.jpg.webp

Если воспользоваться модной нынче терминологией, представитель того самого глубинного Ватикана, со своими целями, задачами и интересами, которые существуют почти без оглядки на того, кто в любой конкретный момент восседает на Святом Престоле. То есть своеобразный deep state Ватикана.Тем более если речь идет о восседающем на нем Хорхе Марио Бергольо, Папе Франциске, экстравагантном Понтифике с еще юношескими симпатиями к левым, и крайне далеком от классической ватиканской дипломатии и политики. Чем же примечателен визит Паролина, и как, а главное зачем Святой Престол вовлечен в украинский кризис?Тут придется сделать необходимое отступление. Активность Ватикана на украинском направлении впервые после начала СВО мы увидели летом прошлого года, когда кардинал Матео Дзуппи последовательно посетил Киев и Москву. До этого, в мае 2023 года Зеленский посетил Рим и встретился с Франциском. Кроме того было несколько заявлений Понтифика по поводу конфликта на Украине. К слову и тогда, и сейчас во время визита Паролина в публичную плоскость попали только благостные увещевания о мире и "обо всем хорошем, против всего плохого".Зачем вся эта суета? Неужели есть хоть кто-то, кто готов поверить во всей этой истории в альтруизм и добрые намерения Ватикана?Да простят нам все пребывающие под омофором Святого Престола, но всегда и во все времена Ватикан, со всеми его орденами, финансами, разными закрытыми обществами, инквизицией наконец, был и остается одним из политических центров Запада.Циничным, жестким, экспансионистским. И совсем не случайно мы знаем, что всякие примеры двойной морали, лицемерия, фарисейства, попыток, как бы, "достичь святых целей не святыми методами" стали именовать "иезуитством", по имени одного из самых известных католических орденов. А потому не стоит обманываться относительно целей Святого Престола в украинском кризисе - они вполне себе приземленные, материальные.И повторюсь, Ватикан это не только и не столько папа Франциск, но Ватикан, в первую очередь, - это его "премьер", кардинал Пьетро Паролин; это "министр иностранных дел" архиепископ Пол Ричард Галлахер (британец); это прелат Opus Dei Фернандо Окарис Бранья и еще целый ряд влиятельных фигур, предпочитающих находиться в тени.При этом Ватикан прочно связан с так называемыми "старыми деньгами Европы". Банк Ватикана является ключевым бизнес-партнером Ротшильдов, еще конкретнее – британской их ветви.И, что самое важное в нашем заданном выше вопросе - Ватикан это важный игрок в треугольнике Лондон – Варшава – Киев, и партнер Лондона в Большой игре как минимум в Прибалтике и Восточной Европе вообще.А вот тут уже становится намного интереснее. И нужно пояснять еще глубже.19 октября 1596 года в Бресте было утверждено решение ряда епископов Киевской митрополии Константинопольской православной церкви во главе с митрополитом Михаилом Рогозой о принятии католического вероучения и переходе в подчинение римскому папе с одновременным сохранением богослужения византийской литургической традиции на церковнославянском языке.Итогом стал насильственный переход почти двух тысяч православных приходов с почти двумя миллионами прихожан в унию. Параллельно шел процесс тоже фактически насильственного окаталичивания западнорусских православных элит. Следствием стало столетие конфессиональных войн, сотни тысяч жертв и миллионы поломанных судеб, восстания, и, как итог борьбы - вхождение большей части Малороссии в состав Московского Царства. Потом были разделы Речи Посполитой, и ренессанс Православия в правобережной Малороссии и Западной белой Руси. Тогда благословленный Римом католический Drang nach Osten провалился. Но желание реванша никогда не покидало его. Что же происходит сейчас? А сейчас, под кураторством Британии и Ватикана идет кропотливая работа по воссозданию агрессивного антирусского союза государств, при лидерстве католической Польши, с участием католической Литвы и остатков Украины. Кроме того там хотят видеть Белоруссию и Молдавию. И уничтожение русского православия на этих землях является едва ли не ключевой задачей этого плана. Ведь в этих необъявленных планах речь идет о фактическом закрытии канонической Православной Церкви Украины Московского Патриархата, экспроприации ее собственности и передачи всего имущества и собственности УПЦ бутафорской ПЦУ. В свою очередь ПЦУ, которая уже в этом году переходит на римский календарь церковных праздников, должна в течении нескольких лет объединиться с Украинской Греко-Католической Церковью и перейти полностью под омофор Рима. От стамбульского патриарха возражений ожидать не приходится. Он полностью продался Вашингтону и целиком зависит от него, ведь 90% приходов Вселенского Патриархата находится именно в США. По итогам выполнения этого плана Ватикан надеется получить в свое управление десятки тысяч приходов и миллионы новых верующих, а так же новый католический политический центр в Европе. Контроль за выполнением этого плана, и отчет украинской стороны и являются одной из целей визита Пьетро Паролина в Киев. Тем более, некоторое время назад из Вашингтона прозвучала команда, идущая прямо в разрез с целями Святого Престола, а именно отложить рассмотрение и принятие закона фактически запрещающего УПЦ МП на Украине. И проигнорировать эту команду вряд ли пока получится.Но были у этого визита Паролина в Киев и другие цели. И связанны они тоже с британо-американскими противоречиями.С месяц назад, еще до внеочередных парламентских выборов, в Британии разразился непубличный скандал между Вашингтоном и Лондоном. И вполне ожидаемо по украинскому вопросу. Последние полгода у британского истеблишмента зрело недовольство поведением Киева и конкретно ключевой британской креатурой на Украине, главой офиса Зеленского. Лондон все больше раздражало, что Ермак, пользуясь огромным кредитом доверия, явно потерял чувство реальности и погрузился в интриги, начав сталкивать лбами Госдеп и Даунинг-стрит. Дошло до того, что глава офиса Зеленского проигнорировал многочисленные запросы о встрече не от кого-то, а от самих BlackRock и отказался обсуждать с ними вопрос выкупа недавно национализированного Полтавского ГОКа. Досталось и еще одному американскому гиганту The Vanguard Group. Последней каплей стало настойчивое желание Ермака стать премьером Украины вопреки мнению Вашингтона. Белый дом недвусмысленно потребовал от Лондона унять пыл своего протеже. Был большой разбор полетов. Досталось даже шефу МИ6 Ричарду Муру, который поручился за Ермака и считал его надежным инструментом влияния Британии на Украине.Почувствовав, что запахло жаренным, Ермак засобирался... Нет, не в Лондон, а в Ватикан! О его связях с некоторыми католическими орденами было известно давно. О связях Ватикана с глубинным британским государством тоже. Ставка была верной. Но в день визита Андрея Ермака в Ватикан, в The Times вышла разгромная статья о "сером кардинале" украинской власти. И это был тот самый случай, когда все случайные совпадения не случайны. Визиты не готовятся за день - существуют необходимость согласования графиков, протокольные тонкости. О том, что Ермак будет встречаться с Папой, в Лондоне знали заранее. И выход статьи в The Times, в британской "газете Правда" - стал "черной меткой": Лондон не примет заступничество Ватикана. Апеллировать к Папе как к посреднику бесполезно! В Вашингтоне оценили реверанс британцев. Впрочем, через неделю после Ермака на встречу с Франциском прибыл уже Зеленский. Как говорят, его просьбы "за себя и за друга Андрея" были услышаны. И, как только после дебатов и покушения в США на кандидата в президенты Трампа американское deep state погрузилось в пучину самой, пожалуй, горячей избирательной кампании в этом веке, в Киеве, Лондоне и Ватикане бросили оглядываться на Белый дом и включили челночную дипломатию по полной. 18 июля Зеленский в сопровождении огромного десанта украинских чиновников прибыл в Лондон. Встречался там с премьером Киром Стармером, главой МИ-6 Ричардом Муром и новым военным министром Джоном Хилли. Было много встреч по военному профилю. Но вот про деньги, про кредиты, про бизнес британский deep state попросил поговорить с Киевом совсем не лейбористов, а именно кардинала Паролина. Дело деликатное. Украинский кризис близок к эндшпилю. Чего ждать от вероятной новой администрации в Вашингтоне тоже не очень понятно. А "большие деньги любят тишину". И озабоченные своими инвестициями и дивидендами Ротшильды сделали ставку на давних партнеров, а не на суетливых и шумных британских политиков. И вообще, исходя из выше изложенного, тем для разговора у просроченного президента Украины и Государственного секретаря Святого Престола было хоть отбавляй. Последствия, думаю, проявят себя совсем скоро.О том, что такое "глубинное государство" - в статье Павда Котова "Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

ватикан

лондон

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/101665/82/1016658269_0:0:420:421_100x100_80_0_0_b47c10aa761a999d269b8306996b9585.jpg.webp

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/101665/82/1016658269_0:0:420:421_100x100_80_0_0_b47c10aa761a999d269b8306996b9585.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/101665/82/1016658269_0:0:420:421_100x100_80_0_0_b47c10aa761a999d269b8306996b9585.jpg.webp

эксклюзив, ватикан, лондон, киев, андрей ермак, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), пцу, the times, константинопольская православная церковь