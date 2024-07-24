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Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит
Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит - 24.07.2024 Украина.ру
Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит
Популяризированный американскими конспирологами термин deep state ("глубинное государство") сегодня фактически утратил свой маргинальный окрас и стал общеупотребительным. Возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, а также неудавшееся покушение на него вновь вернули это словосочетание на первые полосы СМИ и в топы соцсетей
2024-07-24T14:08
2024-07-24T14:08
2024-07-24T14:09
эксклюзив
deep state
глубинное государство
сша
турция
дональд трамп
украина
джо байден
камала харрис
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Deep state до ТрампаГодом рождения термина "глубинное государство" можно считать 2007-й, когда в США вышла книга профессора Беркли Питера Скотта "Дорога к 9/11: богатство, империя и будущее Америки". В ней этот термин был увязан с американским военно-промышленным комплексом, который, по версии автора, заинтересован в развязывании войн и втягивание Соединенных Штатов в военные конфликты.Спустя семь лет после выхода книги Скотта идею "глубинного государства" развил сотрудник Конгресса США Майкл Лофгрен. В его вариации deep state – это "гибридное слияние государственных чиновников и представителей верхнего уровня финансистов и промышленников, которые эффективно управляют США, не спрашивая об этом избирателей, нарушая суть политического процесса".Несмотря на свое сравнительно "молодое" происхождение, схожие идеи не раз озвучивались и ранее. Американский социолог и публицист Чарльз Райт Милс в 1956 году написал книгу "Властная элита", где пришел к выводу, что основные рычаги власти в стране сосредоточены у военно-промышленного комплекса, финансистов с Уолл-стрит, а также Пентагона.Турецкий аналогСамая идея скрытой параллельной структуры, которая оказывает влияние на жизнь государства является далеко не американским изобретением. Схожее понятие давно существует в Турции. Местное derin devlet – это и есть практически дословно то самое глубинное государство.Это понятие стало использоваться в Турции еще в конце 18 веке, когда султан Селим III создал тайные комитеты из чиновников для своей защиты. В отличие от эфемерного американского аналога, глубинное турецкое государство – реальность, которую признают местные политики.В начале 20 века в стране была создана контрразведывательная организация "Тешкилят-и-Махсуса" (в переводе с османского – "секретная организация"), которая насчитывала около 34 тыс. членов. После развала Османской империи она была формально ликвидирована, однако фактически сменилась лишь вывеска – она стала называться Обществом национальной обороны.В 1970-х премьер-министр Бюлент Эджевит заявил о существовании тайных обществ в стране, в 1977-м на него произошло покушение, которое сочли ответом этих самых секретных структур. Высказывался на эту тему и нынешний турецкий лидер Тайип Эрдоган. В 2007 году, будучи премьером, он заявил, что существование в Турции "глубинного государства" - не вымысел, а реальность."Я не согласен с теми, кто говорит, что глубинного государства не существует. Оно существует, всегда существовало — еще с Османских времен. Это просто традиция. Она должна быть минимизирована и при возможности уничтожена", - сказал он.Кто и кого контролируетОбщепринятое значение термин "глубинное государство" получил с подачи Трампа, который в 2017-2021 гг. занимал должность президента США. Еще во время предвыборной кампании будущий глава государства отмечал, что ему противостоит то самое "глубинное государство", которое пытается не допустить его к власти.В представлении Трампа, такое "глубинное государство" состоит из политиков, чиновников, журналистов и сотрудников технологических корпораций.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Максим Бардин, под deep state обычно понимают горизонтальную структуру, объединяющую политических и экономических акторов, имеющих возможность оказывать влияние на решения национальных правительств.По его словам, это своеобразные транснациональные образования, конгломераты единомышленников, связанных финансовым интересом. Такие звенья могут формироваться на год или на два, а могут действовать в течение продолжительного времени.Типичными представителями американского "глубинного государства" эксперт назвал действующего президента Джо Байдена, а также Билла и Хиллари Клинтонов. В этом же ряду вице-президент Камала Харрис, которая вероятнее всего заменит Байдена в качестве кандидата от демократов на ноябрьских выборах главы государства.Для лоббирования своих интересов, "глубинное государство" контролирует многих западных политиков, например президента Франции Эммануэля Макрона."Deep state поддерживает премьер-министра Канады Джастина Трюдо, поэтому ему много сходит с рук. Поддерживала экс-премьеров Великобритании Бориса Джонсона и Риши Сунака. Именно поэтому на съезд Республиканской партии США прилетал Борис Джонсон", - рассказал Бардин."Глубинное государство": второй уровеньDeep state – это не обязательно только про высшие эшелоны власти, подчеркнул в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Каргин. Частью этого образования являются также обычные чиновники, которые годами сидят на своих должностях и имеют свой негласный бюрократический интерес, который они продвигают."Например, это какой-нибудь начальник районной полиции в Нью-Йорке. Или руководитель управления финансов в Госдепартаменте. Это не министры и не главы администрации, которых определяет президент, а чиновники средней руки. Это исполнители. Они сидят на своих местах и не хотят, чтобы в стране резко что-либо менялось", - сказал эксперт.Каргин считает, что Трамп осознает угрозу, которое несет ему "глубинное государство", однако возможности заговорщиков тоже нельзя преувеличивать."Естественно, что глубинное государство против Трампа, потому что он реформатор, он несет в страну перемены. Но в то же время, если Трамп придет к власти в США и будет активно модернизировать госаппарат, то и "кирпичики" глубинного государства станут меняться. Степень силы глубинного государства в том, что чиновники на низовых и средних уровнях могут уничтожать инициативы сверху, не дав им реализоваться. Но глобально, например, устроить переворот глубинное государство не может", - полагает собеседник издания.Deep state и УкраинаКак рассказал Бардин, не обходит своим вниманием "глубинное государство" и территории бывшего СССР. Так, поддержкой deep state пользуются президент Молдавии Майя Санду и лидер Литвы Гитанас Науседа.Особая работа проводится с Украиной и ее элитами."Долги годы на территории страны работают крупнейшие международные агрохолдинги, некоторые из которых ранее были связаны ВПК, Monsanto, Cargil и DuPont. По заявлениям специалистов, агрохолдинги, которые взаимодействуют с крупнейшей инвестиционной компанией Black Rock, завладели большими объемами пахотных земель Украины", - сказал политолог.Таким образом, deep state никогда не стоит на месте, оно постоянно развивается за счет включения в свою систему новых экономических идей и новых политических лидеров, подытожил Бардин.О том, как на Украину повлияет возможный приход Дональда Трампа к власти - в материале издания Украина.ру Дмитрий Бавырин: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, deep state, глубинное государство, сша, турция, дональд трамп, украина, джо байден, камала харрис
Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит
14:08 24.07.2024 (обновлено: 14:09 24.07.2024)
Популяризированный американскими конспирологами термин deep state ("глубинное государство") сегодня фактически утратил свой маргинальный окрас и стал общеупотребительным. Возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, а также неудавшееся покушение на него вновь вернули это словосочетание на первые полосы СМИ и в топы соцсетей
Годом рождения термина "глубинное государство" можно считать 2007-й, когда в США вышла книга профессора Беркли Питера Скотта "Дорога к 9/11: богатство, империя и будущее Америки". В ней этот термин был увязан с американским военно-промышленным комплексом, который, по версии автора, заинтересован в развязывании войн и втягивание Соединенных Штатов в военные конфликты.
Спустя семь лет после выхода книги Скотта идею "глубинного государства" развил сотрудник Конгресса США Майкл Лофгрен. В его вариации deep state – это "гибридное слияние государственных чиновников и представителей верхнего уровня финансистов и промышленников, которые эффективно управляют США, не спрашивая об этом избирателей, нарушая суть политического процесса".
Несмотря на свое сравнительно "молодое" происхождение, схожие идеи не раз озвучивались и ранее. Американский социолог и публицист Чарльз Райт Милс в 1956 году написал книгу "Властная элита", где пришел к выводу, что основные рычаги власти в стране сосредоточены у военно-промышленного комплекса, финансистов с Уолл-стрит, а также Пентагона.
Самая идея скрытой параллельной структуры, которая оказывает влияние на жизнь государства является далеко не американским изобретением. Схожее понятие давно существует в Турции. Местное derin devlet – это и есть практически дословно то самое глубинное государство.
Это понятие стало использоваться в Турции еще в конце 18 веке, когда султан Селим III создал тайные комитеты из чиновников для своей защиты. В отличие от эфемерного американского аналога, глубинное турецкое государство – реальность, которую признают местные политики.
В начале 20 века в стране была создана контрразведывательная организация "Тешкилят-и-Махсуса" (в переводе с османского – "секретная организация"), которая насчитывала около 34 тыс. членов. После развала Османской империи она была формально ликвидирована, однако фактически сменилась лишь вывеска – она стала называться Обществом национальной обороны.
В 1970-х премьер-министр Бюлент Эджевит заявил о существовании тайных обществ в стране, в 1977-м на него произошло покушение, которое сочли ответом этих самых секретных структур. Высказывался на эту тему и нынешний турецкий лидер Тайип Эрдоган. В 2007 году, будучи премьером, он заявил, что существование в Турции "глубинного государства" - не вымысел, а реальность.
"Я не согласен с теми, кто говорит, что глубинного государства не существует. Оно существует, всегда существовало — еще с Османских времен. Это просто традиция. Она должна быть минимизирована и при возможности уничтожена", - сказал он.
Общепринятое значение термин "глубинное государство" получил с подачи Трампа
, который в 2017-2021 гг. занимал должность президента США. Еще во время предвыборной кампании будущий глава государства отмечал, что ему противостоит то самое "глубинное государство", которое пытается не допустить его к власти.
В представлении Трампа, такое "глубинное государство" состоит из политиков, чиновников, журналистов и сотрудников технологических корпораций.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Максим Бардин, под deep state обычно понимают горизонтальную структуру, объединяющую политических и экономических акторов, имеющих возможность оказывать влияние на решения национальных правительств.
По его словам, это своеобразные транснациональные образования, конгломераты единомышленников, связанных финансовым интересом. Такие звенья могут формироваться на год или на два, а могут действовать в течение продолжительного времени.
Типичными представителями американского "глубинного государства" эксперт назвал действующего президента Джо Байдена
, а также Билла
и Хиллари Клинтонов
. В этом же ряду вице-президент Камала Харрис
, которая вероятнее всего заменит Байдена в качестве кандидата от демократов на ноябрьских выборах главы государства.
Для лоббирования своих интересов, "глубинное государство" контролирует многих западных политиков, например президента Франции Эммануэля Макрона
.
"Deep state поддерживает премьер-министра Канады Джастина Трюдо, поэтому ему много сходит с рук. Поддерживала экс-премьеров Великобритании Бориса Джонсона и Риши Сунака. Именно поэтому на съезд Республиканской партии США прилетал Борис Джонсон"
, - рассказал Бардин.
"Глубинное государство": второй уровень
Deep state – это не обязательно только про высшие эшелоны власти, подчеркнул в интервью
изданию Украина.ру политолог Александр Каргин
. Частью этого образования являются также обычные чиновники, которые годами сидят на своих должностях и имеют свой негласный бюрократический интерес, который они продвигают.
"Например, это какой-нибудь начальник районной полиции в Нью-Йорке. Или руководитель управления финансов в Госдепартаменте. Это не министры и не главы администрации, которых определяет президент, а чиновники средней руки. Это исполнители. Они сидят на своих местах и не хотят, чтобы в стране резко что-либо менялось", - сказал эксперт.
Каргин считает, что Трамп осознает угрозу, которое несет ему "глубинное государство", однако возможности заговорщиков тоже нельзя преувеличивать.
"Естественно, что глубинное государство против Трампа, потому что он реформатор, он несет в страну перемены. Но в то же время, если Трамп придет к власти в США и будет активно модернизировать госаппарат, то и "кирпичики" глубинного государства станут меняться. Степень силы глубинного государства в том, что чиновники на низовых и средних уровнях могут уничтожать инициативы сверху, не дав им реализоваться. Но глобально, например, устроить переворот глубинное государство не может", - полагает собеседник издания.
Как рассказал Бардин, не обходит своим вниманием "глубинное государство" и территории бывшего СССР. Так, поддержкой deep state пользуются президент Молдавии Майя Санду
и лидер Литвы Гитанас Науседа
.
Особая работа проводится с Украиной и ее элитами.
"Долги годы на территории страны работают крупнейшие международные агрохолдинги, некоторые из которых ранее были связаны ВПК, Monsanto, Cargil и DuPont. По заявлениям специалистов, агрохолдинги, которые взаимодействуют с крупнейшей инвестиционной компанией Black Rock, завладели большими объемами пахотных земель Украины", - сказал политолог.
Таким образом, deep state никогда не стоит на месте, оно постоянно развивается за счет включения в свою систему новых экономических идей и новых политических лидеров, подытожил Бардин.
О том, как на Украину повлияет возможный приход Дональда Трампа к власти - в материале издания Украина.ру Дмитрий Бавырин: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы.