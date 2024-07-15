Политолог рассказал, откуда будут взлетать F-16, когда ВКС РФ размолотят военные аэродромы на Украине - 15.07.2024 Украина.ру
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Политолог рассказал, откуда будут взлетать F-16, когда ВКС РФ размолотят военные аэродромы на Украине
Политолог рассказал, откуда будут взлетать F-16, когда ВКС РФ размолотят военные аэродромы на Украине - 15.07.2024 Украина.ру
Политолог рассказал, откуда будут взлетать F-16, когда ВКС РФ размолотят военные аэродромы на Украине
Когда Запад собирается передать Украине F-16, он понимает, что это может привести к прямой войне с Россией и даже начинает рассматривать эту перспективу. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
2024-07-15T04:15
2024-07-15T04:15
новости
россия
украина
запад
f-16
алексей кочетков
вкс
авиация
аэродромы
польша
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Самолеты F-16 будут взлетать из Польши, приземлятся на украинский аэродром, где их заправят и вооружат, они полетят на задание, отстреляются, а потом вернутся в Польшу. Так оно и будет, но до определенного момента, рассказал политолог.Украинская инфраструктура медленно, но верно разрушается. Рано или поздно она придет в негодность. И тогда Западу придется делать выбор: или вообще сворачивать эту дешевую оперетку, или использовать свои аэродромы, добавил он.Когда Запад собирается передать Украине F-16, он понимает, что это может привести к прямой войне с Россией и даже начинает рассматривать эту перспективу, отметил он."Их тактика состоит в следующем: максимально ослабить Россию чужими руками, чтобы подготовить материально-техническую базу для будущего прямого столкновения с ней. Украина – это лишь авангард будущего большого конфликта", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.руО том, кто такие агенты влияния и как они действуют на территории другого государства - в интервью генерал-лейтенанта СВР в отставке Леонида Решетникова о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, запад, f-16, алексей кочетков, вкс, авиация, аэродромы, польша, война, сво
Новости, Россия, Украина, Запад, F-16, Алексей Кочетков, ВКС, авиация, аэродромы, Польша, война, СВО

Политолог рассказал, откуда будут взлетать F-16, когда ВКС РФ размолотят военные аэродромы на Украине

04:15 15.07.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости
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Когда Запад собирается передать Украине F-16, он понимает, что это может привести к прямой войне с Россией и даже начинает рассматривать эту перспективу. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
Самолеты F-16 будут взлетать из Польши, приземлятся на украинский аэродром, где их заправят и вооружат, они полетят на задание, отстреляются, а потом вернутся в Польшу. Так оно и будет, но до определенного момента, рассказал политолог.
Украинская инфраструктура медленно, но верно разрушается. Рано или поздно она придет в негодность. И тогда Западу придется делать выбор: или вообще сворачивать эту дешевую оперетку, или использовать свои аэродромы, добавил он.
"Москва пообещала, что в этом случае в негодность начнут приходить аэродромы. И тогда Западу придется делать следующий выбор: или напрямую воевать с Россией со всеми вытекающими последствиями, или отступать", - подчеркнул Кочетков.
Когда Запад собирается передать Украине F-16, он понимает, что это может привести к прямой войне с Россией и даже начинает рассматривать эту перспективу, отметил он.
"Их тактика состоит в следующем: максимально ослабить Россию чужими руками, чтобы подготовить материально-техническую базу для будущего прямого столкновения с ней. Украина – это лишь авангард будущего большого конфликта", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.ру
О том, кто такие агенты влияния и как они действуют на территории другого государства - в интервью генерал-лейтенанта СВР в отставке Леонида Решетникова о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
12 июля, 11:46
Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и ПольшаНАТО создает сухопутные армии для войны с Россией и северный субблок, нацеленный на противостояние на Балтике. Также нам нужно готовиться не к мифическому обмену ядерными ударами, а к конфликту с НАТО на Черном море
 
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