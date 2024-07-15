https://ukraina.ru/20240715/1056223511.html

Политолог рассказал, откуда будут взлетать F-16, когда ВКС РФ размолотят военные аэродромы на Украине

Политолог рассказал, откуда будут взлетать F-16, когда ВКС РФ размолотят военные аэродромы на Украине - 15.07.2024 Украина.ру

Политолог рассказал, откуда будут взлетать F-16, когда ВКС РФ размолотят военные аэродромы на Украине

Когда Запад собирается передать Украине F-16, он понимает, что это может привести к прямой войне с Россией и даже начинает рассматривать эту перспективу. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков

2024-07-15T04:15

2024-07-15T04:15

2024-07-15T04:15

новости

россия

украина

запад

f-16

алексей кочетков

вкс

авиация

аэродромы

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f2ba5c3378cb96a5c5c2ba62f4fc88c.jpg

Самолеты F-16 будут взлетать из Польши, приземлятся на украинский аэродром, где их заправят и вооружат, они полетят на задание, отстреляются, а потом вернутся в Польшу. Так оно и будет, но до определенного момента, рассказал политолог.Украинская инфраструктура медленно, но верно разрушается. Рано или поздно она придет в негодность. И тогда Западу придется делать выбор: или вообще сворачивать эту дешевую оперетку, или использовать свои аэродромы, добавил он.Когда Запад собирается передать Украине F-16, он понимает, что это может привести к прямой войне с Россией и даже начинает рассматривать эту перспективу, отметил он."Их тактика состоит в следующем: максимально ослабить Россию чужими руками, чтобы подготовить материально-техническую базу для будущего прямого столкновения с ней. Украина – это лишь авангард будущего большого конфликта", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.руО том, кто такие агенты влияния и как они действуют на территории другого государства - в интервью генерал-лейтенанта СВР в отставке Леонида Решетникова о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ

https://ukraina.ru/20240712/1056210468.html

россия

украина

запад

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, f-16, алексей кочетков, вкс, авиация, аэродромы, польша, война, сво