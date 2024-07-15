Политолог рассказал, откуда будут взлетать F-16, когда ВКС РФ размолотят военные аэродромы на Украине
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Когда Запад собирается передать Украине F-16, он понимает, что это может привести к прямой войне с Россией и даже начинает рассматривать эту перспективу. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
Самолеты F-16 будут взлетать из Польши, приземлятся на украинский аэродром, где их заправят и вооружат, они полетят на задание, отстреляются, а потом вернутся в Польшу. Так оно и будет, но до определенного момента, рассказал политолог.
Украинская инфраструктура медленно, но верно разрушается. Рано или поздно она придет в негодность. И тогда Западу придется делать выбор: или вообще сворачивать эту дешевую оперетку, или использовать свои аэродромы, добавил он.
"Москва пообещала, что в этом случае в негодность начнут приходить аэродромы. И тогда Западу придется делать следующий выбор: или напрямую воевать с Россией со всеми вытекающими последствиями, или отступать", - подчеркнул Кочетков.
Когда Запад собирается передать Украине F-16, он понимает, что это может привести к прямой войне с Россией и даже начинает рассматривать эту перспективу, отметил он.
"Их тактика состоит в следующем: максимально ослабить Россию чужими руками, чтобы подготовить материально-техническую базу для будущего прямого столкновения с ней. Украина – это лишь авангард будущего большого конфликта", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.ру
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