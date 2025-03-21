https://ukraina.ru/20250321/1061941503.html

Трампизм взбирается на пьедестал. МОК начинает избавляться от русофобии

Трампизм взбирается на пьедестал. МОК начинает избавляться от русофобии - 21.03.2025 Украина.ру

Трампизм взбирается на пьедестал. МОК начинает избавляться от русофобии

У украинских патриотов – новые поводы для уныния, страданий и даже горя. Особенно у хитросделанных, страдающих легким слабоумием и жадным стремлением к дополнительным баллам, славе и копеечке за показную любовь к "нэньке" и демонстративную ненависть к России. Трампизм возвращается и в спорт.

2025-03-21T09:59

2025-03-21T09:59

2025-03-21T09:59

зимбабве

россия

сша

роберт мугабе

эммерсон мнангагва

хуан антонио самаранч (младший)

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В том смысле, что реальность, нормальная, недискриминационная и прагматичная, начала отвоевывать позиции и в руководстве мировым спортом. Десятым* по счету президентом Международного олимпийского комитета (МОК) 20 марта 2025 года на 144-й его сессии в греческом Коста-Наварино стала 41-летняя Кирсти Ли Ковентри Сьюард, более известная, как Кирсти Ковентри, пловчиха из Зимбабве, самая титулованная спортсменка в истории своей страны, которая специализировалась в плавании на спине и комплексном плавании.Вторая неевропейка (после американца-легкоатлета Эвери Брендеджа в 1952-1972 годах) и первая женщина на этом посту, она – двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, многократная рекордсменка мира, 14-кратная победительница Африканских игр. Кроме того – деятель международного олимпийского движения (член исполкома МОК, председатель комиссии спортсменов МОК) и политик, символизирующий как бы межрасовый мир в Зимбабве. Она – единственная белая в правительстве Зимбабве, с 10 сентября 2018 года министр по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха при президенте Эммерсоне Мнангагве. Человеке, который путем военного переворота отстранил от власти самого Роберта Мугабе, одиозного зимбабвийского президента-диктатора, который правил страной при помощи черного расизма (насильственного вытеснения белых их всех сфер жизни) и довел ее, что называется, до ручки.В 2007 году до 10 млн человек из 12 млн населения Зимбабве проживали за чертой бедности, а около 3 млн чел. бежали в соседние страны. Безработица достигла 80—85 %, гиперинфляция в январе 2009 года вышла на 321 000 000%, за последние 20 лет ВВП Зимбабве сократился почти в три раза, внешний долг приблизился к 150% ВВП и был установлен абсолютный мировой антирекорд – была введена в обращение купюра достоинством 100 трлн зимбабвийских долларов.В 2009-2012 годах кризис был относительно и частично преодолен. Но все эти годы Кирсти Ковентри, работая в США и выступая за "Оберн Тайгерс" в Алабаме, но не отказываясь от зимбабвийского гражданства, побеждала на мировых соревнованиях и приносила славу родине. На ее счету 7 из 8 всех олимпийских наград, завоеванных Зимбабве за всю историю (еще одна золотая медаль была выиграна женской сборной по хоккею на траве на Олимпиаде в Москве в 1980 году). Она несла флаг Зимбабве на церемониях открытия двух летних Олимпийских игр (2012 и 2016), хотя блистательно побеждала раньше. На Олимпийских играх 2004 и 2008 выигрывала медали на всех 7 дистанциях, на которых стартовала.Еще раньше, в 2004—2005 и 2007—2009 годах 5 раз признавалась лучшей пловчихой Африки и обладала несколькими мировыми рекордами в своей дисциплине. Даже президент-расист Мугабе назвал ее "золотой девушкой", а глава НОК Зимбабве Пол Чиньока — "нашим национальным сокровищем".В июле 2009 года мировой рекорд у Кирсти отобрала россиянка Анастасия Зуева. Однако это никак не повлияло на отношение белой зимбабвийки к российским спортсменам. Во время предвыборной кампании, в отличие от конкурентов, она осторожно практически не затрагивала тему участия россиян в Олимпиаде. Но и твердо выступила против их показной дискриминации.Во-первых, она, похоже, романтически верит в гуманитарное призвание спорта в жизни людей. "Спорт должен объединять людей и дарить надежды, а мы немного это утратили. Мы потеряли немного уважения друг к другу. Мы потеряли доверие, необходимое для ведения диалога", – сказала она несколько лет назад в интервью Reuters, чем вызвала, как минимум, удивление у охваченных русофобией британцев.Во-вторых, она хорошо помнила вывихи, гримасы и изгибы дискриминации по жизни в Зимбабве, которую тоже подвергали санкциям и обструкции за поведение ее правителей. Кирсти напомнила об этом сейчас, когда выбирали нового президента МОК: "Международному сообществу было бы очень легко не позволить нам принять участие (в турнирах. – Авт.). Я смотрю на это и думаю: какой была бы моя жизнь сегодня? Я благодарна, что меня не привлекли к ответственности за то, что делали лидеры и правительства".В бытность главой комиссии спортсменов Ковентри в 2018 году поддержала решение WADA снять отстранение с РУСАДА до получения базы данных. И выступила против повторения массового отстранения и недопуска российских спортсменов, как это было на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, куда из-за допингового скандала не смогли поехать около 100 россиян.И всегда была сторонницей отмены решения об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, принятого из-за начала боевых действий на Украине в 2022 году. Более того, одной из первых в МОК приветствовала решение допустить россиян к Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных атлетов."Наш долг как МОК — обеспечить, чтобы все спортсмены могли участвовать в Играх. Это превыше всего остального. Это будет выглядеть по-разному для разных спортсменов. Но в конечном итоге я верю, что нам нужно найти целостный способ решения проблем спортсменов из конфликтных зон", — сказала она.Кто она, Кирсти Ковентри? Родилась 16 сентября 1983 года в Хараре (Зимбабве) в семье белого владельца тамошнего химзавода. В 2006-му окончила бакалавриат Колледжа гуманитарных наук при Обернском университете (Алабама, США) по направлению "гостиничный и ресторанный менеджмент". Но начинала тренировки в стране, президент которой, тот самый Мугабе объявил: "Единственный белый человек, которому можно доверять, — это мертвый белый человек. Наша партия должна продолжать вселять страх в сердца белых людей, наших настоящих врагов".Белое меньшинство, начиная с 2000 года, стало в спешке покидать страну. Тех, кто не хотел, поддерживаемые правительством группы черных расистов насильно выселяли с фермерских земель. И численность белого населения в Зимбабве сократилась с 300 тысяч до примерно 30 тысяч.Семья Кирсти осталась, несмотря ни на что. И уже в 2004-м в аэропорту Зимбабве, кроме уже тысяч зимбабийцев, ее встречал лично Мугабе, который вручил ей премию в размере 50 тыс долл и дипломатический паспорт на всю жизнь. Она потом сказала: Так, увы, продолжалось не всегда, и многие из лучших спортсменов Зимбабве покинули свою страну и разорвали все связи с ней. А Ковентри все равно осталась. И объяснила, почему: "Кто-то из СМИ спросил меня: как я думаю, была ли страна рада, что белый зимбабвиец завоевал для страны первую олимпийскую медаль за 24 года? Честно говоря, я была совершенно шокирована, потому что я воспринимаю себя как зимбабвийка. Я там родилась, как и моя мама, и бабушка".Достойные слова достойного человека.И что самое интересное: на пути к президентству в МОК Кирсти Ковентри, похоже, стала предвестником новых веяний в мировом спорте, демонстрирующем освобождение от политических наслоений. Потому что победила своего главного конкурента -- Себастьяна Коу, 68-летнего легкоатлета в прошлом, тоже двукратного олимпийского чемпиона в беге на 1500 метров, чемпиона и призера чемпионатов Европы, многократного мирового рекордсмена, а сейчас президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).На эту должность Коу был переизбран в 2023 году в третий раз, но, начиная с 2015 года, он последовательно и жестко, практически маниакально выступал за ограничения для россиян. Тогда при активной позиции Коу и по рекомендациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) было приостановило членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF. На неопределенный срок, но в 2016 году Коу настоял, чтобы совет IAAF оставил свое решение о дисквалификации ВФЛА в силе. И заявил: "Несмотря на то, что была проделана большая работа, IAAF единогласно решила, что ВФЛА не может быть восстановлена в членстве IAAF на этой стадии. Российская организация не соответствует необходимым критериям. Пока ВФЛА остается отстраненной, ее члены не должны принимать участия в международных соревнованиях или делах IAAF".За такую позиция Коу, ясное дело, получил много поощрительных политических печенюшек у себя на родине, в Великобритании: стал рыцарем-командором ордена Британской империи, бароном Рэнморским, членом Палаты общин Великобритании в 1992—1997 годах от графства Корнуолл и пожизненным пэром – с 2000 года. Был в 2012—2016 годах даже президентом Британской олимпийской ассоциации.На этих выборах в МОК, учитывая общеполитическую ситуацию, Коу считался фаворитом. Но Ковентри, выступая за то, чтобы не идти путем односторонних санкций, как видим, сделала его, как неоперившегося птенца. Она хочет видеть россиян на Олимпиаде, ибо считает, что это соответствует олимпийским ценностям.Она особо подчеркивала, что "при этом интересы спортсменов будут приоритетом". И пообещала, что в случае избрания президентом МОК создаст "рабочую группу, которой будет поручено разработать набор руководящих принципов, которые помогут нам ориентироваться в периоды конфликтов". Она замужем за своим бывшим тренером и имеет от него ребенка.Выборы президента МОК прошли удивительно спокойно – никакого второго тура. Ковентри набрала необходимое количество голосов сразу, опередив и Коу и Хуана Антонио Самаранча-младшего, еще одного своего конкурента, чей отец в свое время был знаменем мирового олимпизма.В России по этому поводу, похоже, царит сдержанный оптимизм. Президент Владимир Путин поздравил Кристи с избранием. А экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и депутат Госдумы Николай Валуев по этому поводу сказал: "Выбрали Ковентри – ну и хорошо. Наверное, это лучший вариант. Из нелояльных к России кандидатов на должность президента МОК она была самой лояльной".И действительно – лучше всего лояльность или нелояльность, состоятельность или несостоятельность доказывать спортивными результатами.*Вообще-то у МОК было одиннадцать руководителей. Просто в 1916-1919 годах швейцарский барон Годфруа де Блоне был и. о. президента МОК, подменив его основателя, тоже барона Пьера де Кубертена, который в годы Первой мировой войны ушел воевать во французской армии. Такая вот закавыка: "О спорт, ты – мир!", – восклицал де Кубертен, но воевать пошел. А мы еще интересуемся, откуда пошли двойные стандарты…Так же по теме - в статье Евгении Кондаковой "Неполитические ласточки оттепели имени Трампа: россиян хотят видеть на Олимпийских играх в Италии"

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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зимбабве, россия, сша, роберт мугабе, эммерсон мнангагва, хуан антонио самаранч (младший), мок, reuters, госдума, мнения