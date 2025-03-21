Успешное наступление под Харьковом: Онуфриенко о том, как ВС РФ готовятся объединить плацдармы на Осколе
Наступление ВС РФ от Великой Новоселки дошло до линии обороны у Шевченко, где находится большое литиевое месторождение. На Осколе бойцы готовятся объединить плацдарм в районе Двуречной с плацдармом у населенного пункта Тополя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
На Покровском (Красноармейском) направлении такого быстрого продвижения, как в Курской области сейчас нет. Продолжаются упорные бои западнее окраин Константинополя, в который пытаются заходить ВСУ, рассказал эксперт.
"Наше наступление от Великой Новоселки дошло до линии обороны у Шевченко, где находится знаменитое литиевое месторождение, недалеко от границы с Днепропетровской областью", – уточнил Онуфриенко.
Он добавил, что идут упорные бои за Веселое, взятие которого позволяет выйти во фланг обустроенным укрепрайонам противника на этом участке фронта.
Онуфриенко сообщил, что успешно идет наступление в Харьковской области, хотя этому уделяется мало внимания. Плацдарм севернее Купянска на западном берегу Оскола постоянно расширяется.
Скорее всего, в течение недели будут объединены основной плацдарм в районе Двуречной и полудюжины окрестных сел с плацдармом у населенного пункта Тополя севернее, что позволит снабжать группировку по суше без преодоления Оскола, указал обозреватель.
"У противника здесь ситуация печальная. На западном берегу Оскола наши находятся в Голубовке, это пригород Купянска, и в районе Толкачевки, до окраин города здесь порядка пяти километров. То есть противник должен сосредоточиться как на создании обороны Купянска, так и не может исключить того, что наши ударят на запад, выходя к Северскому Донцу", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.
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