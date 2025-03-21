https://ukraina.ru/20250321/1061939202.html

Успешное наступление под Харьковом: Онуфриенко о том, как ВС РФ готовятся объединить плацдармы на Осколе

Успешное наступление под Харьковом: Онуфриенко о том, как ВС РФ готовятся объединить плацдармы на Осколе - 21.03.2025 Украина.ру

Успешное наступление под Харьковом: Онуфриенко о том, как ВС РФ готовятся объединить плацдармы на Осколе

Наступление ВС РФ от Великой Новоселки дошло до линии обороны у Шевченко, где находится большое литиевое месторождение. На Осколе бойцы готовятся объединить плацдарм в районе Двуречной с плацдармом у населенного пункта Тополя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-03-21T04:00

2025-03-21T04:00

2025-03-21T04:00

новости

оскол

россия

купянск

михаил онуфриенко

харьковская область

плацдарм

покровск/красноармейск

наступление

вс рф

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На Покровском (Красноармейском) направлении такого быстрого продвижения, как в Курской области сейчас нет. Продолжаются упорные бои западнее окраин Константинополя, в который пытаются заходить ВСУ, рассказал эксперт.Он добавил, что идут упорные бои за Веселое, взятие которого позволяет выйти во фланг обустроенным укрепрайонам противника на этом участке фронта. Онуфриенко сообщил, что успешно идет наступление в Харьковской области, хотя этому уделяется мало внимания. Плацдарм севернее Купянска на западном берегу Оскола постоянно расширяется.Скорее всего, в течение недели будут объединены основной плацдарм в районе Двуречной и полудюжины окрестных сел с плацдармом у населенного пункта Тополя севернее, что позволит снабжать группировку по суше без преодоления Оскола, указал обозреватель."У противника здесь ситуация печальная. На западном берегу Оскола наши находятся в Голубовке, это пригород Купянска, и в районе Толкачевки, до окраин города здесь порядка пяти километров. То есть противник должен сосредоточиться как на создании обороны Купянска, так и не может исключить того, что наши ударят на запад, выходя к Северскому Донцу", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250320/1061924227.html

оскол

россия

купянск

харьковская область

покровск/красноармейск

украина

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