"Они просто заполнили вакуум": Корнев объяснил, почему у ВСУ нет ресурсов, чтобы идти в наступление
В ближайшие месяцы у ВСУ не будет возможности вести наступательные действия даже при наличии снарядов. В лучшем случае они могут заниматься контрбатарейной борьбой, но даже для этого последних поставок США недостаточно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевский режим может сдержать продвижение ВС РФ, если будут выполнены два условия: если Запад обеспечит бесперебойные поставки снарядов и если ВСУ найдут способ уничтожать прямо на аэродромах российскую авиацию.
Что касается бесперебойной поставки снарядов, то украинское командование может за счет этого только удерживать фронт. Но если там хотят добиться ощутимых результатов, то Запад должен отправить Киеву больше стволов и боеприпасов, рассказал эксперт.
"К тому же такое применение артиллерии будет использовано впустую, если оно не будет поддержано действиями наземных сил. А для этого у противника сегодня нет техники и личного состава", - отметил Корнев.
По словам обозревателя, в ближайшие месяцы у ВСУ не будет возможности вести наступательные действия даже при наличии снарядов. В лучшем случае они могут заниматься контрбатарейной борьбой, но даже для этого последних поставок США недостаточно, добавил он.
"Они просто заполнили вакуум, который образовался в зимний период. Вряд ли у них есть достаточно ресурсов, чтобы противодействовать нашим ракетным войскам и артиллерии", - резюмировал собеседник издания.
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