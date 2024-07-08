https://ukraina.ru/20240708/1056113918.html

Александр Михайлов: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ

Александр Михайлов: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ - 08.07.2024 Украина.ру

Александр Михайлов: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ

Настоящая война зачастую начинается после того, как подписан акт безоговорочной капитуляции. Именно так было по окончанию Великой Отечественной войны. Важно не повторить этот сценарий сегодня

2024-07-08T05:56

2024-07-08T05:56

2024-07-08T05:56

интервью

россия

дагестан

мвд

фсб

теракт

угроза

мигранты

терроризм

диверсанты

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О том, как внутренние угрозы влияют на ход СВО, и возможен ли внутри России второй фронт в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.— Александр Георгиевич, после событий в "Крокусе" и теракте в Дагестане вскрылся внутренний нарыв России с нелегальными мигрантами. В чем на сегодня вы видите главную проблему, связанную с миграцией?— У нас уже давно открыт второй фронт внутри России. И состоит он из большого числа турбулентных аспектов, которые приводят к подобным трагическим историям.То, что произошло в "Крокусе" и в Дагестане, мы рассматриваем исключительно как локальные проявления террористического характера. Но ведь за этим стоят нерешенные проблемы России, которые с каждым днем усугубляются.Во-первых, Дагестан всегда был взрывоопасным субъектом Российской Федерации. С 1993 года в течение 7 лет я практически все время находился там. Я знаю местные нравы, обычаи и традиции. Это самая богатая республика РФ по количеству наций и народностей — 96, которые живут своими анклавами, кланами. В том числе они стремятся войти в политическую элиту, но не всегда с благими целями.Неудивительно, что там накоплено много внутренних противоречий, которые приводят к определенным взрывам.Дагестан до определенного момента был, так сказать, исламско-светской республикой, где превалировали принципы традиционного ислама. Но в 1999 году, когда туда вошли банды Басаева, появился новый фактор — ваххабиты.Сразу оговорюсь: ваххабитов присутствовало мало. Боевики, которые напали на федеральные войска, по-моему, не были особо религиозные.Так вот сегодня мы получили остаточную отрыжку событий Дагестана 2000-х годов. Что бы понять причины, необходимо еще более тщательно и глубоко разбираться в этом.— Почему социальный взрыв, о котором вы говорите, произошел там именно сейчас?— До поры до времени в силу авторитарности руководства в Дагестане это никаким образом не проявлялось.Но, повторюсь, экстремизм, терроризм и подобные внутренние проявления, с которыми сегодня столкнулась Россия, в корне имеют нерешенные социально-экономические проблемы. Они связаны в том числе с воспитанием и обучением молодежи, с профилактикой [правонарушений]. Именно это приводит в ряды террористов и экстремистов новых "волонтеров".— А внешнее вмешательство, международный терроризм как инструмент Запада вы не допускаете? Политические оппоненты России пытаются воспользоваться сложной международной ситуацией и усиливают атаки против нашей страны по различным социальным направлениям.— Безусловно.Но мы не можем говорить однозначно, что есть некий зарубежный центр, который управляет всеми процессами. Для этого необходимо иметь глубоко эшелонированное подполье и возможность управлять всем по "зеленому свистку".Поэтому, конечно, когда мы говорим о такого рода проявлениях, то ищем руку врага. Но часто не замечаем, что он находится в мертвой зоне — то есть у нас под боком.Если говорить о трагедии в "Крокус Сити Холле", тут совершенно четко была заданность. Украина выбрала такой инструмент давления на Россию как создание внутренней турбулентности, напряженности.Однако они прогадали, потому что за счет подобных террористических актов происходит сплочение общества. А степень негативизма, который выплескивается на среду, откуда вышли террористы, порой накрывает с головой остальные проблемы.С этим мы сегодня и столкнулись (после теракта в "Крокусе").При этом обнаружили забавную вещь: процесс миграции на территории Российской Федерации по сути неуправляем. Представьте, на территорию Москвы въехало легально (во всяком случае так говорят данные) 800 тысяч мигрантов. Для сравнения, это число сопоставимо со штатом Министерства внутренних дел вместе в аппаратом.Они получают российское гражданство и перевозят сюда свои семьи. Всех мы должны обеспечить социальной поддержкой, жильем и работой, которые, кстати, не у всех русских граждан есть.Это серьезная проблема — бесконтрольная миграция по всей России. Она разрушает морально-нравственный климат в стране и провоцирует возрождение русского шовинизма.Еще момент. Я недавно видел информацию о том, что на получение лицензии на оружие стоят очереди из мигрантов. При этом они даже толком не говорят по-русски! С ним рядом находится толмач, переводчик. [Житель города Барнаула запечатлел очередь из мигрантов, получивших гражданство РФ, которые стояли в местном наркодиспансере у кабинета, где выдают справки, необходимые для получения лицензии на оружие, написал в дзен-канале "Вдумчивый сибиряк".]И я прекрасно понимаю, что, если на стене висит ружье, оно обязательно выстрелит. Вот он второй фронт, который открыт сегодня, в первую очередь, нами, а не противником.При этом очень часто мы сваливаем вину на участковых: дескать, почему они не контролируют этих мигрантов и так далее. Но давайте посмотрим правде в глаза.В мае Владимир Колокольцев четко сформулировал проблемы, с которыми столкнулось МВД. Сегодня там некомплект личного состава превышает 156 тысяч человек. Некоторые участковые работают на 4–5 участках.А ведь каждый день участковый получает по 100 заявлений, на которые он должен ответить в установленный законом срок. При этом заработная плата у него около 50 тысяч. Похожая ситуация в миграционной службе, где инспектор получает примерно 20 тысяч.То есть соответствующих инструментов для подавления процессов, которые происходят на территории России, недостаточно.Опять же сейчас у нас война идет по никабам между богословами: можно или нельзя. А никабы, кстати, на родине у многих иностранных граждан законом запрещены [Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. В Дагестане также временно запретили ношение никабов]. А мы все размышляем, как бы нам не взорвать ситуацию.— Но вы же не будете отрицать что иностранные граждане нужны экономике нашей страны?— Я это буду отрицать. Мы сами создали миф о дешевой рабочей силе в виде мигрантов. Бесправной рабочей силе, которую мы нанимаем. Это неправильно. Почему мы свою рабочую силу не можем собрать?А потому что такая политика у некоторых работодателей, которым легче заплатить 20 копеек мигранту, нежели 3 рубля нашему соотечественнику, которого защищают все российские законы.— Проблема нелегальной миграции — бич не только России. В Европе, США тоже сильный миграционный кризис...— Сегодня парижане и представители других стран Европы пожинают плоды своей толерантности.А Екатерина Великая, которая сформулировала национальную идею, сказала просто и ясно: они делают то, что могут — я делаю то, что хочу. Я с ней согласен и считаю, что не стоит смотреть на международные процессы.Мы живем в своем кишлаке и в нем должен быть порядок, основанный на наших законах, правилах, нормах поведения, нравах, обычаях, традициях и даже религии.— А как же международный опыт?— Международный опыт показал, что мы получили уже 14 пакетов санкций. О чем тут еще говорить?Поговорим о международном опыт через 10 лет. Посмотрим к чему Запад придет в связи с пропагандой ЛГБТ*, педофилии и другими различного рода извращениями, которые стали нормой.Мы же в России сумели создать гармоничные условия для людей различных религий: и мусульмане, и иудеи, и иные представители веры у нас нормально сосуществуют. Мы с удовольствием примем любого гостя, который к нам приехал. Это хлебосольство — русская национальная черта. Но, извините, если пригласили за стол, не надо ноги класть на стол.— А есть ли у нас, у вас в частности, конкретные предложения на тему того, как стабилизировать ситуацию с нелегальной миграцией и сократить преступность среди приехавших в Россию граждан?— Во-первых, многие серьезные проблемы можно решать не на уровне Госдумы (а мы все время отмахиваемся: дескать, Госдума примет закон, и тогда мы будем его выполнять), а с помощью местного самоуправления. Например, глава региона сказал "мигрантов не будет", и их не будет. Опыт такой имеется.Инициатива должна идти от руководства того или иного субъекта, организации районного или городского округа.Во-вторых, какая польза от мигранта, который в сопровождении целого аула приезжает в Россию? Ведь они не платят налоги в медицинский и пенсионный фонды. И вся нагрузка ложится на бюджет Российской Федерации.Кроме того, проблема воспитания начинается с детей. Допустим, ребенок приехал из кишлака и начинает устанавливать свои порядки на детской площадке. Мы бессильны — он несовершеннолетний, у папы и мамы российское гражданство.Я полагаю так: человек отработал в России, например, 10 лет — имеет право привезти семью.В-третьих, как говорит русская пословица: ребенка надо воспитывать, пока он поперек лавки лежит. А у нас "ноги" миграционной проблемы с лавки свисают. Мы около 60 тысяч мигрантов выслали из России за административные и иные правонарушения. Однако потом пошли амнистии.[Из России с начала года выслали более 30 тысяч иностранцев, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале 19 июня 2024.Судебные органы Москвы вынесли порядка 42 тысяч решений о выдворении иностранных граждан за пределы России в 2023 году, заявил начальник Главного управления МВД России по г. Москве Олег Баранов на заседании в Мосгордуме в марте 2024 года.По данным СМИ на 2022 год, сотрудники МВД России за 2 года выслали с территории страны более 59 тысяч иностранных граждан за нарушения законодательства.]Я прекрасно понимаю, что у нас есть определенное коммерческое лобби, которое продавливает и нормы права, и законы, и преференции для себя за счет того, что они привлекают иностранную рабочую силу. Если бы с каждого из них по миллиону за каждого выселенного мигранта, который работает нелегально на предприятии, собрали — быстро бы порядок навели.— Почему внутренние угрозы для России так опасны?— Потому что настоящая война зачастую начинается после того, как подписан акт безоговорочной капитуляции. Мы подписали таковой 8 мая 1945 года, но с отрыжкой, последствиями Великой Отечественной войны, с "лесными братьями", бандеровцами боролись аж до 60-х годов.И это, кстати, даже серьезнее и сложнее чем линия фронте. Потому что на линии боестолкновения понятно, где свои войска, а где чужие; кто друг, а кто враг.А здесь у нас прямо за спиной противник, который осложняет нам жизнь и которого необходимо сдерживать, и плюс он способен на непредсказуемые поступки — кстати, иногда за копейки.Кроме того, что скажут, увидев все происходящее, бойцы, которые вернутся с фронта в тыл? Они родину защищали, долг государству отдавали, а тут такое творится: их дети учатся уже не в русской школе.— Какая работа проводится по предотвращению терактов и сохранению нацбезопасности страны?— Я хочу заметить, что количество предотвращенных террористических актов, в том числе о чем упоминал президент, огромное.По опыту я знаю, в каком жестком режиме работают ребята, сколько терактов они предотвратили. Об этом, к сожалению, мало говорят и пишут. А ведь они могли по жертвам кратно превышать погибших и пострадавших в "Крокусе" и Махачкале.Поэтому работа проводится активно. Каждый день мы видим, что арестовывают шпионов или еще каких-то мерзавцев, которые пытались что-то совершить.В этом году исполняется 50 лет с тех пор, как я пришел на службу в комитет госбезопасности. Несмотря на то, что не служу уже 20 лет, всегда вспоминаю с теплом о том, какой там был порядок.Кстати, в советское время, когда была тяжелая ситуация, коммунистическая партия лучших своих представителей отправляла в МВД, КГБ и другие государственные органы. Почему сейчас такого нет?Покажите своим примером, выделите членов партии для работы в органах внутренних дел, в миграционную службу. У нас президент очень много делает, потому что внимательно на эти вещи смотрит; принимает жесткие меры. Но помимо него есть и представительная власть, которая тоже должна каким-то образом помогать обеспечивать безопасность в стране. Ее участие пока что минимальное.Есть еще одна хорошая мера, которая существовала в Советском Союзе. Это участие гражданского общества в формировании оперативной обстановки: профилактика, народные дружины, комсомольские оперативные отряды, работа по месту жительства.О том, почему вопрос с мигрантами из Средней Азии следует решать кардинально, а беженцам с Украины помогать, в интервью Сергея Миронова - о снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.*Организация запрещена в России

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, дагестан, мвд, фсб, теракт, угроза, мигранты, терроризм, диверсанты, украина, сво, запад, миграционный кризис