Хроника энергетической войны: Несбыточные энергопланы Киева, теневой флот России и китайский термояд

Киев крайне нуждается в поставках электроэнергии из стран ЕС, но европейское энергетическое объединение пока отказывается вести переговоры об увеличении квоты, ведь Евросоюзу и самому не хватает мощностей.

Украина хочет нарастить импорт электроэнергии из ЕС, но пока безуспешноУкраина планирует увеличить импорт электроэнергии из ЕС до 2,2 ГВт в рамках новой программы поддержки децентрализованной (распределённой) энергетики для граждан и бизнеса страны. Об этом 5 июля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Шмыгаль ранее сообщал, что европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила квоту на объем поставок электроэнергии на Украину с 1,2 до 1,7 ГВт-ч. Но попытка ещё больше увеличить её пока не находит отклика у европейских регуляторов, отмечают эксперты.Премьер-министр Украины также обозначил пять основных направлений работы правительства в энергетическом секторе. Они включают программы поддержки домохозяйств и бизнеса в установке альтернативных источников энергии, реализацию ремонтных программ в различных секторах генерации энергии, защиту энергообъектов (в том числе с помощью ПВО), увеличение импорта электроэнергии из Европы до упомянутых 2,2 ГВт, привлечение средств и оборудования от партнеров.Отмечается, что некоторые меры начнут действовать не позднее 25 июля 2024 года. Украина также планирует компенсировать совладельцам жилья сумму до 1 миллиона гривен (2,15 млн рублей) на солнечные панели и до 2 млн – на тепловые насосы. Кроме того, с начала 2026 года энергооборудование будет освобождено от ввозной пошлины и НДС.Ранее называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца 2024 года в стране планируют ввести в строй до миллиона киловатт распределенной генерации. Однако украинские же эксперты считают это абсолютно нереальным."В очень оптимистичном сценарии за это время можно разве что начать реализацию проектов с такой мощностью со сроками ввода в эксплуатацию год-полтора. И если окончательно спуститься с розовых небес на землю, то обнаружится острая проблема наличия самого оборудования на рынке. Те же газопоршневые установки в мире производят несколько компаний (если вычесть Китай, то десяток не наберется).Заказы давно расписаны, так что быстро удовлетворить наш внезапный спрос будет сложно. А относительно крупную установку в 3-5 МВт изготавливают не один месяц. С газотурбинными ситуация схожая. Есть и реальные проблемы с будущим монтажом и эксплуатацией. Американская турбина, с которой после фотосессий мучились больше года, не даст соврать", – написал профильный обозреватель киевского издания "Зеркало недели" Игорь Маскалевич.Таким образом, киевские власти в условиях разрушения примерно 50% генерирующих мощностей Украины реально могут рассчитывать только на импорт электроэнергии из ЕС. Желающие поставить её есть – так, во время встречи с Владимиром Зеленским 8 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна готова производить электроэнергию для Украины на своих угольных ТЭС. При этом поляки рассчитывают получить многократную выгоду."В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, а электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через имеющийся энергомост направлять на Украину", – сказал премьер Польши.Однако 4 июля председатель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщал, что европейское энергетическое объединение пока отказывается вести переговоры с Киевом по увеличению импорта электроэнергии."Энергетическое объединение Евросоюза ENTSO-E даже отказывается вести с нами переговоры об увеличении импорта электроэнергии. За последние два-три месяца украинская сторона несколько раз предлагала увеличить импорт на Украину, но ENTSO-E отказывается, не называя причину", – сказал Попенко в эфире телеканала "Новости LIVE".По его словам, это объясняется сложностями в самом ЕС. "На прошлой неделе был определенный провал в энергетической системе Евросоюза, когда стоимость электроэнергии достигла в Германии 500 евро за 1 мегаватт. Это для понимания, 1 киловатт стоил там за 20 гривен (43 рубля – прим.), когда мы платим с вами 4 гривны 32 копейки (9,3 рубля – прим). В определённые моменты в Польше стоимость тоже скакнула до 200-250 евро. Это был серьезный сбой в стоимости электроэнергии по Евросоюзу. Поэтому Евросоюз не спешит увеличивать нам объемы поставок электроэнергии, у них есть свои проблемы", – отметил эксперт.США опасаются вводить новые санкции против "теневого флота" РоссииАдминистрация США рассматривает предложенные Минфином новые санкции против танкеров, которые используются для поставок российской нефти в обход ранее введенных санкций, но не спешит их вводить. Об этом 7 июля 2024 года сообщило американское издание The New York Times (NYT).По данным NYT, Минфин США предложил Белому дому ввести новые санкции в отношении танкеров, используемых для обхода ранее наложенных ограничений в отношении российской нефти (так называемого "теневого флота"). Однако экономические советники президента Джо Байдена опасаются, что в случае введения предложенных Минфином мер нефть подорожает.По их мнению, это приведет к росту цен на бензин в США, что негативно скажется на усилиях администрации по борьбе с инфляцией, и может навредить предвыборной кампании самого Джо Байдена. В ответ на эти опасения Минфин США представил аналитические данные, из которых следует, что риски влияния предложенных мер на нефтяной рынок минимальны.Но Белый дом не согласился с предложением Минфина США, даже после того, как ознакомился с представленными аналитическими данными. Санкции против танкеров "теневого флота" остаются на рассмотрении, но в ближайшее время введены не будут, утверждают источники NYT.Напомним, так называемый "потолок цен" на поставляемые морем российские нефть и нефтепродукты вводился Коалицией по ограничению цен (G7, ЕС и еще ряд присоединившихся стран) поэтапно, синхронизируясь с вступлением в силу эмбарго ЕС: 5 декабря 2022 года – на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, а 5 февраля 2023-го – на российские нефтепродукты. Для премиальных нефтепродуктов он составляет 100 долларов за баррель, а для нефтепродуктов, имеющих скидку к нефти – 45 долларов.Страны G7 принимают меры по ужесточению контроля над "потолком цен" и дальнейшему давлению на Россию для противодействия обходу потолка цен.США ввели серию санкций против судов и судовладельцев, подозреваемых в нарушении потолка цен. Так, в феврале 2024 года США ввели блокирующие санкции против Совкомфлота и его танкеров, что привело к временному их простою, но сейчас танкеры вернулись к работе.При этом нефтегазовые доходы бюджета РФ в июне 2024 года выросли более чем на 40% в годовом сравнении, а за первое полугодие – в 1,7 раза.Китай опережает США по инвестициям в технологии термоядерного синтезаОбъем инвестиций Китая в разработку технологий термоядерного синтеза почти в два раза превосходит вложения США в этот источник энергии. Об этом 8 июля сообщило американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на главу управления по вопросам термоядерной энергии при Министерстве энергетики США Жан-Поля Аллена.По его словам, Пекин ежегодно вкладывает около 1,5 миллиарда долларов в технологии термоядерного синтеза, что почти в два раза превышает объем бюджетных ассигнований, выделяемых правительством США на развитие этой области.В настоящее время власти КНР завершают строительство масштабного научно-технологического комплекса по исследованию термоядерных реакций площадью около 405 тысяч квадратных километров и планируют создать консорциум, в состав которого войдут госпредприятия и университеты, занимающиеся проблемами технологий термоядерной энергетики.По оценкам экспертов, если Китай продолжит поддерживать текущий уровень инвестиций в эту сферу, то через 3-4 года сможет обойти западные страны по достижениям в области магнитного термоядерного синтеза.Ведущими странами мира в этой области пока являются Соединенные Штаты и Япония, которые в апреле 2024 года объявили о партнёрстве для ускорения разработки и коммерциализации термоядерного синтеза. По сообщению министерства энергетики США, партнерство будет сосредоточено на научно-технических задачах, связанных с коммерческим термоядерным синтезом, и расширении сотрудничества между университетами США и Японии, национальными лабораториями и частными компаниями.WSJ напомнило, что в 2023 году ученые национальной лаборатории США в Калифорнии, использующие лазерные лучи, повторили прорыв в термоядерном синтезе под названием "воспламенение", когда на мгновение количество энергии, получаемой в результате термоядерной реакции, превысило количество энергии, направленной на цель. Однако пока результаты эксперимента были названы "нестабильными".В свою очередь, в августе 2023 года российский национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" испытал модернизированную термоядерную установку токамак Т-15МД, которая, как планируется, позволит создать термоядерный источник нейтронов. Физический пуск токамака Т-15МД состоялся в мае 2021-го.А в мае 2024 года в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай, страны договорились углублять партнерство в сфере мирного атома. Речь шла о таких направлениях, как термоядерный синтез, реакторы на быстрых нейтронах и замкнутый ядерный топливный цикл (в этой сфере РФ является мировым лидером), развитие комплексного сотрудничества на начальной стадии ядерного топливного цикла и совместное сооружение новых атомных электростанций.

