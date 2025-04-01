https://ukraina.ru/20250401/1062197559.html

"Мы за мир во всем мире": Богатырев объяснил, почему России было бы выгодно 30-дневное перемирие

"Мы за мир во всем мире": Богатырев объяснил, почему России было бы выгодно 30-дневное перемирие - 01.04.2025 Украина.ру

"Мы за мир во всем мире": Богатырев объяснил, почему России было бы выгодно 30-дневное перемирие

У ВСУ сейчас серьезные проблемы в части нехватки всех ресурсов. Особенно им не хватает ракет для систем ПВО, потому что прежние запасы расходуются, а новые Запад производит очень медленно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Сергей Богатырев

2025-04-01T04:00

2025-04-01T04:00

2025-04-01T04:00

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Не исключено, что в ближайшие пару месяцев произойдет большой дипломатический прорыв в российско-американских переговорах, когда будут продавлены мирные инициативы, считает эксперт."Хотя наши военные не очень приветствуют этот подход, поскольку армию, которая набрала обороты, остановить сложно и хлопотно. Бойцы полностью разделяют этот подход Путина: "Мы думали, что мы их додавим, а теперь мы их прибьем", — указал Богатырев.У ВСУ сейчас серьезные проблемы в части нехватки всех ресурсов. Особенно им не хватает ракет для систем ПВО, потому что прежние запасы расходуются, а новые Запад производит очень медленно, подчеркнул эксперт.Если так будет продолжаться дальше, полностью прикрыть территорию Украины будет невозможно, и нынешний конфликт "из формата СВО перейдет в формат КТО," как Россия воевала с боевиками в Сирии, отметил он."Тем не менее, гипотетическое 30-дневное перемирие нам тоже было бы выгодно. Во-первых, мы бы показали, что "мы за мир во всем мире", тем самым укрепив позиции Трампа. Во-вторых, учитывая темпы нашего военного производства, то даже если это перемирие сорвется, мы все равно будем в лучшей форме, чем противник", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Богатырева: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250331/1062191808.html

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