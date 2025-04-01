"Мы за мир во всем мире": Богатырев объяснил, почему России было бы выгодно 30-дневное перемирие - 01.04.2025 Украина.ру
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"Мы за мир во всем мире": Богатырев объяснил, почему России было бы выгодно 30-дневное перемирие
"Мы за мир во всем мире": Богатырев объяснил, почему России было бы выгодно 30-дневное перемирие - 01.04.2025 Украина.ру
"Мы за мир во всем мире": Богатырев объяснил, почему России было бы выгодно 30-дневное перемирие
У ВСУ сейчас серьезные проблемы в части нехватки всех ресурсов. Особенно им не хватает ракет для систем ПВО, потому что прежние запасы расходуются, а новые Запад производит очень медленно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Сергей Богатырев
2025-04-01T04:00
2025-04-01T04:00
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Не исключено, что в ближайшие пару месяцев произойдет большой дипломатический прорыв в российско-американских переговорах, когда будут продавлены мирные инициативы, считает эксперт."Хотя наши военные не очень приветствуют этот подход, поскольку армию, которая набрала обороты, остановить сложно и хлопотно. Бойцы полностью разделяют этот подход Путина: "Мы думали, что мы их додавим, а теперь мы их прибьем", — указал Богатырев.У ВСУ сейчас серьезные проблемы в части нехватки всех ресурсов. Особенно им не хватает ракет для систем ПВО, потому что прежние запасы расходуются, а новые Запад производит очень медленно, подчеркнул эксперт.Если так будет продолжаться дальше, полностью прикрыть территорию Украины будет невозможно, и нынешний конфликт "из формата СВО перейдет в формат КТО," как Россия воевала с боевиками в Сирии, отметил он."Тем не менее, гипотетическое 30-дневное перемирие нам тоже было бы выгодно. Во-первых, мы бы показали, что "мы за мир во всем мире", тем самым укрепив позиции Трампа. Во-вторых, учитывая темпы нашего военного производства, то даже если это перемирие сорвется, мы все равно будем в лучшей форме, чем противник", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Богатырева: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, украина, дональд трамп, владимир путин, ес, всу, вс рф, пво, вооружения, сво, спецоперация, мир, перемирие, армия, сирия
Новости, Россия, Запад, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, ВСУ, ВС РФ, ПВО, вооружения, СВО, Спецоперация, мир, перемирие, Армия, Сирия

"Мы за мир во всем мире": Богатырев объяснил, почему России было бы выгодно 30-дневное перемирие

04:00 01.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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У ВСУ сейчас серьезные проблемы в части нехватки всех ресурсов. Особенно им не хватает ракет для систем ПВО, потому что прежние запасы расходуются, а новые Запад производит очень медленно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Сергей Богатырев
Не исключено, что в ближайшие пару месяцев произойдет большой дипломатический прорыв в российско-американских переговорах, когда будут продавлены мирные инициативы, считает эксперт.
"Хотя наши военные не очень приветствуют этот подход, поскольку армию, которая набрала обороты, остановить сложно и хлопотно. Бойцы полностью разделяют этот подход Путина: "Мы думали, что мы их додавим, а теперь мы их прибьем", — указал Богатырев.
У ВСУ сейчас серьезные проблемы в части нехватки всех ресурсов. Особенно им не хватает ракет для систем ПВО, потому что прежние запасы расходуются, а новые Запад производит очень медленно, подчеркнул эксперт.
Если так будет продолжаться дальше, полностью прикрыть территорию Украины будет невозможно, и нынешний конфликт "из формата СВО перейдет в формат КТО," как Россия воевала с боевиками в Сирии, отметил он.
"Тем не менее, гипотетическое 30-дневное перемирие нам тоже было бы выгодно. Во-первых, мы бы показали, что "мы за мир во всем мире", тем самым укрепив позиции Трампа. Во-вторых, учитывая темпы нашего военного производства, то даже если это перемирие сорвется, мы все равно будем в лучшей форме, чем противник", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Богатырева: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Василец интервью - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Вчера, 18:12
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