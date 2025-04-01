"Мы за мир во всем мире": Богатырев объяснил, почему России было бы выгодно 30-дневное перемирие
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
У ВСУ сейчас серьезные проблемы в части нехватки всех ресурсов. Особенно им не хватает ракет для систем ПВО, потому что прежние запасы расходуются, а новые Запад производит очень медленно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Сергей Богатырев
Не исключено, что в ближайшие пару месяцев произойдет большой дипломатический прорыв в российско-американских переговорах, когда будут продавлены мирные инициативы, считает эксперт.
"Хотя наши военные не очень приветствуют этот подход, поскольку армию, которая набрала обороты, остановить сложно и хлопотно. Бойцы полностью разделяют этот подход Путина: "Мы думали, что мы их додавим, а теперь мы их прибьем", — указал Богатырев.
У ВСУ сейчас серьезные проблемы в части нехватки всех ресурсов. Особенно им не хватает ракет для систем ПВО, потому что прежние запасы расходуются, а новые Запад производит очень медленно, подчеркнул эксперт.
"Тем не менее, гипотетическое 30-дневное перемирие нам тоже было бы выгодно. Во-первых, мы бы показали, что "мы за мир во всем мире", тем самым укрепив позиции Трампа. Во-вторых, учитывая темпы нашего военного производства, то даже если это перемирие сорвется, мы все равно будем в лучшей форме, чем противник", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Богатырева: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.
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