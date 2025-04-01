https://ukraina.ru/20250401/1062197064.html

В этом заинтересована не только Украина: Ищенко о вероятности срыва российско-американских переговоров

В этом заинтересована не только Украина: Ищенко о вероятности срыва российско-американских переговоров - 01.04.2025 Украина.ру

В этом заинтересована не только Украина: Ищенко о вероятности срыва российско-американских переговоров

Российско-американские переговоры могут удаться потому, что у Росси и США есть заинтересованность в результате. США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-01T05:00

2025-04-01T05:00

2025-04-01T05:00

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сша

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европа

ростислав ищенко

дональд трамп

ес

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великобритания

франция

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В срыве российско-американских переговоров заинтересована не только Украина, а еще Франция и Великобритания, европейские и американские левые либералы, считает эксперт.И в Соединенных Штатах, и в Европе есть точно такие же глобалисты только правоконсервативного толка, как тот же президент США Дональд Трамп, добавил он.Удаться эти переговоры могут потому, что у Росси и США есть заинтересованность в результате. США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить, указал обозреватель.России все равно, кто заплатит, лишь бы платили не мы. Но пока США не могут заставить Европу и Украину двигаться в фарватере американской внешней политики. В плане заключения с Россией мира они занимают диаметрально противоположную позицию, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров: "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250331/1062195838.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, европа, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, переговоры, великобритания, франция