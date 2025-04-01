В этом заинтересована не только Украина: Ищенко о вероятности срыва российско-американских переговоров - 01.04.2025 Украина.ру
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В этом заинтересована не только Украина: Ищенко о вероятности срыва российско-американских переговоров
В этом заинтересована не только Украина: Ищенко о вероятности срыва российско-американских переговоров - 01.04.2025 Украина.ру
В этом заинтересована не только Украина: Ищенко о вероятности срыва российско-американских переговоров
Российско-американские переговоры могут удаться потому, что у Росси и США есть заинтересованность в результате. США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-01T05:00
2025-04-01T05:00
новости
сша
украина
европа
ростислав ищенко
дональд трамп
ес
переговоры
великобритания
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В срыве российско-американских переговоров заинтересована не только Украина, а еще Франция и Великобритания, европейские и американские левые либералы, считает эксперт.И в Соединенных Штатах, и в Европе есть точно такие же глобалисты только правоконсервативного толка, как тот же президент США Дональд Трамп, добавил он.Удаться эти переговоры могут потому, что у Росси и США есть заинтересованность в результате. США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить, указал обозреватель.России все равно, кто заплатит, лишь бы платили не мы. Но пока США не могут заставить Европу и Украину двигаться в фарватере американской внешней политики. В плане заключения с Россией мира они занимают диаметрально противоположную позицию, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров: "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250331/1062195838.html
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новости, сша, украина, европа, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, переговоры, великобритания, франция
Новости, США, Украина, Европа, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, ЕС, переговоры, Великобритания, Франция

В этом заинтересована не только Украина: Ищенко о вероятности срыва российско-американских переговоров

05:00 01.04.2025
 
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
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Российско-американские переговоры могут удаться потому, что у Росси и США есть заинтересованность в результате. США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В срыве российско-американских переговоров заинтересована не только Украина, а еще Франция и Великобритания, европейские и американские левые либералы, считает эксперт.
И в Соединенных Штатах, и в Европе есть точно такие же глобалисты только правоконсервативного толка, как тот же президент США Дональд Трамп, добавил он.

"Европейские правые глобалисты пытаются эти переговоры поддержать, но добиться не того результата, который нужен России, поэтому переговоры могут быть сорваны", — подчеркнул Ищенко.

Удаться эти переговоры могут потому, что у Росси и США есть заинтересованность в результате. США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить, указал обозреватель.
России все равно, кто заплатит, лишь бы платили не мы. Но пока США не могут заставить Европу и Украину двигаться в фарватере американской внешней политики. В плане заключения с Россией мира они занимают диаметрально противоположную позицию, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров: "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.
Вчера, 20:44
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