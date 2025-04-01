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Хроника энергетической войны: Индия и Панама страдают от США, а Япония держит под "санкциями" свои же АЭС

Хроника энергетической войны: Индия и Панама страдают от США, а Япония держит под "санкциями" свои же АЭС - 01.04.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Индия и Панама страдают от США, а Япония держит под "санкциями" свои же АЭС

По задумке Вашингтона, любая страна, закупающая углеводороды в Венесуэле, должна будет платить США дополнительную 25%-ю пошлину за торговлю. Вступление этого решения в силу запланировано на 2 апреля.

2025-04-01T05:09

2025-04-01T05:09

2025-04-01T05:09

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Грядущие вторичные санкции США уже бьют по нефтяному экспорту ВенесуэлыИндийская нефтяная корпорация Reliance Industries Ltd., крупнейший в мире оператор нефтеперерабатывающего комплекса, приостановила закупки нефти из Венесуэлы. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении вторичных санкций для покупателей нефти в этой южноамериканской стране. Об этом 27 марта сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.Агентство уточнило, что индийский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) получит партию сырой нефти Merey, которая сейчас доставляется из Венесуэлы. Однако с учетом санкций дополнительные закупки сырья приостановлены.Напомним, указ Трампа от 24 марта 2025 года предусматривает введение вторичных тарифов (фактически – санкций) на импорт нефти из Венесуэлы для всех стран, выступающих её покупателями. Пошлины должны вступить в силу с 2 апреля. По задумке Вашингтона, любая страна, закупающая углеводороды в Венесуэле, должна будет платить США дополнительную 25%-ю пошлину за торговлю.Указ президента США рассматривается как способ воздействия на Китай, который является одним из основных покупателей венесуэльской нефти. Кроме того, вторичные пошлины должны позволить удержать других импортеров от приобретения этого сырья. По данным Bloomberg, Китай был крупнейшим покупателем венесуэльской нефти. Так, в феврале китайские компании закупили свыше 40% её экспорта. Частные НПЗ страны тоже могут приостановить закупки из-за усиления контроля, но, несмотря на это, санкционная нефть продолжит поступать в Китай, считает агентство.Напомним, США и их союзники ранее уже вводили ограничения в отношении Венесуэлы, её ресурсов, их добычи и экспорта. Наибольшее давление на экономику страны оказали санкции против Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), которые были введены в 2019 году. США выдали только одну лицензию Chevron на работу в нефтяном секторе Венесуэлы в ноябре 2022 г.Менее чем через год Вашингтон ослабил санкции, отметив, что список компаний, который будет разрешено работать в стране, расширится. Однако ограничения в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы были восстановлены в апреле 2024 г. После этого некоторым компаниям все уже удалось получить разрешение на возобновление нефтяных сделок со страной. Первое одобрение США получила в мае 2024 г. французская Maruel & Prom.В июле 2024 года США дали разрешение индийской Reliance на возобновление импорта сырой нефти из Венесуэлы. Согласно оценкам аналитической компании Kpler, с начала 2025-го индийская компания получила 6,5 млн баррелей венесуэльской нефти. Bloomberg отмечает, что другие нефтеперерабатывающие предприятия Индии ранее тоже закупали венесуэльскую нефть, но делали это не напрямую у компаний этой страны, а у трейдеров.Панама аннулирует регистрацию судов, попавших под санкции СШАМорское ведомство Панамы отозвало регистрацию у 107 судов, которые носили флаг этой страны и были внесены в санкционные списки, сообщило 29 марта британское агентство Reuters. Процесс аннулирования регистрации еще 18 судов также находится в стадии выполнения. В публикации не уточняется, о каких конкретно судах и санкционных списках идет речь.Несколько дней назад глава морского ведомства Панамы Рамон Франко сообщил, что страна намерена аннулировать регистрацию 128 судов, попавших в санкционные списки США. По его словам, по меньшей мере, 70 танкеров уже исключили из соответствующего реестра. Эти меры приведут к потерям бюджета Панамы в сумме около $2 млн, уточнил он.В январе 2025 года уходящий президент США Джо Байден ввёл санкции против 183 судов, которые были отнесены к "теневому флоту" России для перевозки нефти или принадлежали российским компаниям. В списке были и около 70 кораблей, ходивших под флагом Панамы. На Западе и ранее вводили санкции против танкеров, которые подозревали в транспортировке российской нефти с нарушениями ограничений G7 – в частности, ценового потолка в размере $60 за баррель нефти.При этом 29 марта консалтинговая компания S&P Global сообщила, что Россия фактически стала лидером "теневого флота" – крупнейшей танкерной армады, обслуживающей поставки нефти в обход санкций. По данным компании, у России 586 судов в этой системе, – почти в пять раз больше, чем у Ирана и Венесуэлы. На долю российских поставок приходится около 3,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день – это также в разы больше, чем у остальных стран под санкциями."Танкерные схемы, включая перевалку нефти в нейтральных водах, позволяют Москве не только поддерживать, но и расширять экспорт, несмотря на международные ограничения. Основные потоки идут в Азию, прежде всего в Индию и Китай. Это доказывает: санкции не работают в условиях растущего спроса на российские энергоносители. Если тренд сохранится, Россия лишь упрочит свои позиции на глобальном рынке нефти", – сказано в сообщении S&P Global.Японию призвали снять "санкции" против своей атомной энергетикиГлава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал возобновить работу японских атомных электростанций, остановленных после аварии на АЭС Фукусима 11 марта 2011 года. Бироль заявил об этом 27 марта в Токио после того, как посетил крупнейшую в мире АЭС Касивадзаки-Карива, закрытую более 14 лет назад, как и другие японские станции.По словам исполнительного директора МЭА, возобновление работы японских АЭС имеет решающее значение. Фатих Бироль выразил надежду, что в перспективе как АЭС Касивадзаки-Карива, так и другие атомные электростанции в Японии, вернутся к безопасной работе. Кроме того, глава МЭА сказал, что сожалеет о том, что в стране, которую он любит, так много простаивающих мощностей.Ранее компания Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), владеющая АЭС Касивадзаки-Карива, заявляла о том, что объект почти готов к возобновлению работы. В мае прошлого года сообщалось, что Япония намерена перезапустить объект для снижения затрат на электроэнергию осенью 2024-го. Но в феврале 2025 года стало известно, что строительство необходимого антитеррористического оборудования на станции откладывается до августа 2029-го, в связи с чем на неопределенное время был перенесён и перезапуск АЭС Касивадзаки-Карива.До аварии 2011 года на долю атомной энергетики приходилось порядка 1/3 потребляемой в Японии электроэнергии. Однако после происшествия на АЭС Фукусима-1, которая также принадлежит TEPCO, власти остановили работу 54 реакторов. Ядерный регулятор Японии признал только 33 реактора работоспособными, из них сейчас запущены только 14.В ноябре 2024 года Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о намерении довести примерно до 20% долю атомных электростанций в энергетическом балансе страны к 2030 году. Как сообщала тогда ведущая экономическая газета страны Nikkei, ведомство делает существенную ставку на АЭС, поскольку предполагает сохранение большого спроса на электроэнергию в долгосрочной перспективе.По состоянию на тот момент примерно 38% электроэнергии в Японии вырабатывали станции на угле и нефтепродуктах, а около 34% приходилось на ТЭС, использующие сжиженный природный газ. АЭС вырабатывали около 6% потребляемой в стране энергии. С тех пор в стране в эксплуатацию был возвращён лишь один ядерный реактор.Импорт газа из России в ЕС в 2024 году вырос на 18%Государства Европейского Союза в прошлом году увеличили импорт российского газа, несмотря на заявленную цель отказаться от энергоносителей РФ к 2027 году. Импорт газа из РФ в ЕС в 2024 году вырос почти на пятую часть, основными странами, увеличившими закупки, стали Италия, Франция и Чехия. Об этом говорится в докладе аналитического центра Ember, опубликованном 27 марта.По подсчетам центра, импорт газа из РФ в Евросоюз вырос на 18% по сравнению с 2023 годом. При этом учитывался как сжиженный природный газ (СПГ), так и газ, поступающий в ЕС по трубопроводам. Только в 2024 году ЕС закупил российского ископаемого топлива на €21,9 млрд, что превышает сумму финансовой помощи ЕС Киеву (€18,7 млрд).По данным Ember, всё чаще российский газ закупают Италия, Чехия и Франция. Импорт продолжит расти и в 2025 году, однако в этом нет необходимости, поскольку увеличения спроса на газ в ЕС не наблюдается, утверждают авторы доклада. При этом цены на российский газ в течение 2024 года выросли на 59%, отмечено в документе."Это скандал, что ЕС по-прежнему импортирует российский газ. Вместо инвестирования в реальные альтернативы с целью остановить российский импорт, страны-члены ЕС сжигают деньги на дорогостоящие мощности по производству СПГ, которые даже не используются", – заявил журналистам один из авторов доклада Павел Чижак.Политику государств-членов Евросоюза раскритиковал rомиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен. "Это совершенно неприемлемо – продолжать покупать ископаемое топливо у России и тем самым косвенно пополнять военный бюджет Путина", – сказал он в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt. "С начала войны мы потратили на ископаемое топливо из России столько денег, сколько стоили бы 2400 истребителей F-35", – добавил Йоргенсен.Крупнейшими поставщиками газа в ЕС сейчас являются Норвегия и США, отметил Йоргенсен. По его словам, Еврокомиссия пытается максимально диверсифицировать поставки, но альтернатив для закупки СПГ не так много.Согласно опубликованным 19 марта данным Евростата, ЕС в январе 2025 года закупил российский трубопроводный газ на €833 млн, а СПГ – на €1,07 млрд. Суммарные закупки в €1,9 млрд стали максимальными за два года.В настоящее время Еврокомиссия работает над дорожной картой по постепенному отказу ЕС от российского ископаемого топлива. Она должна быть представлена в ближайшие недели, при этом публикация документа неоднократно откладывалась.О том, как изменится на Украине жизнь с 1 апреля - в статье Дмитрия Ковалевича "Надежды на перемирие, усиление мобилизации и коллапс гражданских перевозок. Что ожидает украинцев в апреле"

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сша, венесуэла, россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, ес, bloomberg, еврокомиссия, f-35, эксклюзив