https://ukraina.ru/20250401/1062196768.html

Пиррова победа Реджепа Эрдогана. Чем закончатся массовые протесты в Турции

Пиррова победа Реджепа Эрдогана. Чем закончатся массовые протесты в Турции - 01.04.2025 Украина.ру

Пиррова победа Реджепа Эрдогана. Чем закончатся массовые протесты в Турции

В Турции более десяти дней продолжаются массовые протесты против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

2025-04-01T04:43

2025-04-01T04:43

2025-04-01T04:43

эксклюзив

турция

стамбул

эрдоган

протесты

сша

ес

кризис

политический кризис

энергетический кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1c/1062122768_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8aa1b940998864940cfaf256553ad84a.jpg

Крупнейший митинг в поддержку оппозиционного политика из рядов Республиканской народной партии, которого считают главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, прошел 29 марта в стамбульском районе Малтепе. По данным турецкой оппозиции, в нем приняло участие свыше двух миллионов людей. Тем временем власти страны утверждают, что количество участников протестов не превысило 150 тыс. человек.Против демонстрантов полиция Стамбула применяет слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. До сих пор на протестах задержано уже около двух тысяч человек. Среди задержанных оказались представители как турецкой, так и иностранной прессы.Кроме Стамбула, акции в поддержку Имамоглу прошли еще в 50 провинциях Турции из 81.Экрем Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению во взяточничестве и связях с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. Уже 23 марта Имамоглу арестовали по обвинению в мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир (около 15 млрд долларов) и отстранили от должности. Свое задержание Имамоглу назвал политическим актом и отверг выдвинутые против него обвинения.Лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель сначала потребовал освобождения своего соратника, а потом заявил о намерении добиваться проведения досрочных выборов в стране. Он обещал собрать более 28 млн подписей за проведение этих выборов. Эту цифру Озель выбрал исходя из того, что именно столько человек проголосовали на выборах 2023 года за президента Эрдогана.Турецкий лидер со своей стороны заявил, что оппозиция своими акциями протеста пытается оказать политическое давление на полицию и правосудие. Он добавил, что у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, так как оно занято решением более важных проблем. По его словам, время, когда политика Турции определялась на улице, осталось в прошлом.Протесты, которые в настоящее время проходят в Турции, вызваны несколькими факторами, рассказал в интервью Украина.ру турецкий политолог, директор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу.Первый из них — это настроение самого турецкого общества, второй — экономически кризис, третий — внутриполитическая ситуация в стране, отметил эксперт.По словам Асалыоглу, с момента попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года прошло почти десять лет, но за все это время власти страны только усиливают давление по отношению к оппозиционным партиям. Очень много оппозиционных деятелей за это время было арестовано, напомнил эксперт."По данным бывшего министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, 511 тыс. людей, связанных с оппозиционной деятельностью, было привлечено к ответственности за этот период. Если учитывать, что у них есть семьи — жены, дети, получается, что как минимум двух или трех миллионов людей коснулись эти процессы против оппозиции", - рассказал Асалыоглу.Также много сотрудников полиции и военных были уволены после попытки государственного переворота, добавил эксперт."Народу уже надоело такое давление со стороны властей. К тому же, экономическое положение в стране постоянно ухудшается. Десять лет назад, в 2015 году, один доллар США стоил 3,5 турецкие лиры. Сейчас за один доллар можно получить 42 лиры. Это огромная разница. Инфляция была на уровне 23%, сейчас, по официальным данным, инфляция составляет 48%. При этом разные независимые экономические институты утверждают, что инфляция в два раза больше", - отметил Асалыоглу.Еще одну причину для возникновения сильного протестного движения в Турции надо искать во внутренней политике страны, продолжил политолог.По его словам, Республиканская народная партия, в которой состоит арестованный мэр Стамбула, является самой сильной оппозиционной партией в Турции. При этом поддержка этой партии со стороны населения постоянно растет, и если в 2015 году ее поддерживало около 21% населения, то сейчас Республиканская народная партия может рассчитывать на 28% поддержки.С другой стороны президент Эрдоган и его Партия справедливости и развития не могут похвастаться растущей поддержкой, продолжил Асалыоглу."На последних президентских выборах Эрдоган победил с небольшим отрывом, несмотря на активное использование административного ресурса. Он первый раз увидел, что теряет свою власть. Но этого президент Турции не может допустить, так как для него самого и его приближенных это грозит разного рода преследованиями. Для Эрдогана важно как можно дольше удержаться на своем посту", - считает политолог.Асалыоглу напомнил, что власти Турции арестовали мэра Стамбула Экрема Имамоглу всего за несколько дней до того, как Республиканская народная партия, по итогам внутренних выборов, назначила его своим кандидатом на следующих выборах президента страны."Эрдоган очевидно не рассчитывал на такую реакцию общества, не ожидал, что к протестующим присоединяться студенты. Также власти не ожидали, что протесты нанесут стране такой ощутимый экономический ущерб. Например, турецкий Центральный банк объявил, что за десять дней после ареста Имамоглу было потрачено 25-30 млрд долларов только на поддержку курса национальной валюты. И к тому же власти не ожидали, что другие оппозиционные партии выступят солидарно с Республиканской партией", - рассказал политолог.Сейчас власти Турции находятся перед серьезной дилеммой, как поступать дальше, продолжил Асалыоглу. По его словам, они уже не могут отступить, так как давление на демонстрантов уже началось, и полиция на улицах действовала довольно жестко."Я допускаю, что давление со стороны властей усилится, также как и народные протесты. Два или три месяца на улицах турецких городов будет хаос. Ситуация скорее всего разрешится под давлением властей", - заявил политолог.Асалыоглу подчеркнул, что Эрдоган не хотел бы проведения досрочных выборов, так как для него это невыгодное в данный момент решение. При этом эксперт добавил, что президент Турции опирается на поддержку Запада - западные политики критикуют действия Эрдогана только на словах, но при этом не намерены применять какие-либо санкции против него. Причина такого отношения в том, что турецкий лидер в настоящее время нужен и американцам, и Евросоюзу, полагает Асалыоглу."Американцам он нужен по сирийским и ближневосточным вопросам. Евросоюзу Эрдоган тоже нужен, так как Турция страна большая, а для Брюсселя экономическая стабильность тоже важна. ЕС не хотел бы, чтобы Эрдоган совсем отдалился от Европы и принял сторону США", - уточнил эксперт.По словам Асалыоглу, Эрдоган из этой схватки с оппозицией выйдет победителем, но не без последствий для себя."Для Турции тоже начинается период политической турбуленции, который будет продолжаться несколько лет. Народная поддержка у Эрдогана все еще на высоком уровне, но она реально падает. С другой стороны, оппозиционные партии объединились и поддерживают друг друга. Поэтому есть вероятность, что Эрдоган не выиграет следующие выборы", - подытожил Ариф Асалыоглу.О специфике уличных протестов в Турции, Сербии и Румынии в материале Дмитрия Выдрина Майданология: эволюция, поллюция, деструкция…

https://ukraina.ru/20240402/1054258620.html

турция

стамбул

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, турция, стамбул, эрдоган, протесты, сша, ес, кризис, политический кризис, энергетический кризис