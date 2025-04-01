Пиррова победа Реджепа Эрдогана. Чем закончатся массовые протесты в Турции - 01.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250401/1062196768.html
Пиррова победа Реджепа Эрдогана. Чем закончатся массовые протесты в Турции
Пиррова победа Реджепа Эрдогана. Чем закончатся массовые протесты в Турции - 01.04.2025 Украина.ру
Пиррова победа Реджепа Эрдогана. Чем закончатся массовые протесты в Турции
В Турции более десяти дней продолжаются массовые протесты против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
2025-04-01T04:43
2025-04-01T04:43
эксклюзив
турция
стамбул
эрдоган
протесты
сша
ес
кризис
политический кризис
энергетический кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1c/1062122768_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8aa1b940998864940cfaf256553ad84a.jpg
Крупнейший митинг в поддержку оппозиционного политика из рядов Республиканской народной партии, которого считают главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, прошел 29 марта в стамбульском районе Малтепе. По данным турецкой оппозиции, в нем приняло участие свыше двух миллионов людей. Тем временем власти страны утверждают, что количество участников протестов не превысило 150 тыс. человек.Против демонстрантов полиция Стамбула применяет слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. До сих пор на протестах задержано уже около двух тысяч человек. Среди задержанных оказались представители как турецкой, так и иностранной прессы.Кроме Стамбула, акции в поддержку Имамоглу прошли еще в 50 провинциях Турции из 81.Экрем Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению во взяточничестве и связях с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. Уже 23 марта Имамоглу арестовали по обвинению в мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир (около 15 млрд долларов) и отстранили от должности. Свое задержание Имамоглу назвал политическим актом и отверг выдвинутые против него обвинения.Лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель сначала потребовал освобождения своего соратника, а потом заявил о намерении добиваться проведения досрочных выборов в стране. Он обещал собрать более 28 млн подписей за проведение этих выборов. Эту цифру Озель выбрал исходя из того, что именно столько человек проголосовали на выборах 2023 года за президента Эрдогана.Турецкий лидер со своей стороны заявил, что оппозиция своими акциями протеста пытается оказать политическое давление на полицию и правосудие. Он добавил, что у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, так как оно занято решением более важных проблем. По его словам, время, когда политика Турции определялась на улице, осталось в прошлом.Протесты, которые в настоящее время проходят в Турции, вызваны несколькими факторами, рассказал в интервью Украина.ру турецкий политолог, директор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу.Первый из них — это настроение самого турецкого общества, второй — экономически кризис, третий — внутриполитическая ситуация в стране, отметил эксперт.По словам Асалыоглу, с момента попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года прошло почти десять лет, но за все это время власти страны только усиливают давление по отношению к оппозиционным партиям. Очень много оппозиционных деятелей за это время было арестовано, напомнил эксперт."По данным бывшего министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, 511 тыс. людей, связанных с оппозиционной деятельностью, было привлечено к ответственности за этот период. Если учитывать, что у них есть семьи — жены, дети, получается, что как минимум двух или трех миллионов людей коснулись эти процессы против оппозиции", - рассказал Асалыоглу.Также много сотрудников полиции и военных были уволены после попытки государственного переворота, добавил эксперт."Народу уже надоело такое давление со стороны властей. К тому же, экономическое положение в стране постоянно ухудшается. Десять лет назад, в 2015 году, один доллар США стоил 3,5 турецкие лиры. Сейчас за один доллар можно получить 42 лиры. Это огромная разница. Инфляция была на уровне 23%, сейчас, по официальным данным, инфляция составляет 48%. При этом разные независимые экономические институты утверждают, что инфляция в два раза больше", - отметил Асалыоглу.Еще одну причину для возникновения сильного протестного движения в Турции надо искать во внутренней политике страны, продолжил политолог.По его словам, Республиканская народная партия, в которой состоит арестованный мэр Стамбула, является самой сильной оппозиционной партией в Турции. При этом поддержка этой партии со стороны населения постоянно растет, и если в 2015 году ее поддерживало около 21% населения, то сейчас Республиканская народная партия может рассчитывать на 28% поддержки.С другой стороны президент Эрдоган и его Партия справедливости и развития не могут похвастаться растущей поддержкой, продолжил Асалыоглу."На последних президентских выборах Эрдоган победил с небольшим отрывом, несмотря на активное использование административного ресурса. Он первый раз увидел, что теряет свою власть. Но этого президент Турции не может допустить, так как для него самого и его приближенных это грозит разного рода преследованиями. Для Эрдогана важно как можно дольше удержаться на своем посту", - считает политолог.Асалыоглу напомнил, что власти Турции арестовали мэра Стамбула Экрема Имамоглу всего за несколько дней до того, как Республиканская народная партия, по итогам внутренних выборов, назначила его своим кандидатом на следующих выборах президента страны."Эрдоган очевидно не рассчитывал на такую реакцию общества, не ожидал, что к протестующим присоединяться студенты. Также власти не ожидали, что протесты нанесут стране такой ощутимый экономический ущерб. Например, турецкий Центральный банк объявил, что за десять дней после ареста Имамоглу было потрачено 25-30 млрд долларов только на поддержку курса национальной валюты. И к тому же власти не ожидали, что другие оппозиционные партии выступят солидарно с Республиканской партией", - рассказал политолог.Сейчас власти Турции находятся перед серьезной дилеммой, как поступать дальше, продолжил Асалыоглу. По его словам, они уже не могут отступить, так как давление на демонстрантов уже началось, и полиция на улицах действовала довольно жестко."Я допускаю, что давление со стороны властей усилится, также как и народные протесты. Два или три месяца на улицах турецких городов будет хаос. Ситуация скорее всего разрешится под давлением властей", - заявил политолог.Асалыоглу подчеркнул, что Эрдоган не хотел бы проведения досрочных выборов, так как для него это невыгодное в данный момент решение. При этом эксперт добавил, что президент Турции опирается на поддержку Запада - западные политики критикуют действия Эрдогана только на словах, но при этом не намерены применять какие-либо санкции против него. Причина такого отношения в том, что турецкий лидер в настоящее время нужен и американцам, и Евросоюзу, полагает Асалыоглу."Американцам он нужен по сирийским и ближневосточным вопросам. Евросоюзу Эрдоган тоже нужен, так как Турция страна большая, а для Брюсселя экономическая стабильность тоже важна. ЕС не хотел бы, чтобы Эрдоган совсем отдалился от Европы и принял сторону США", - уточнил эксперт.По словам Асалыоглу, Эрдоган из этой схватки с оппозицией выйдет победителем, но не без последствий для себя."Для Турции тоже начинается период политической турбуленции, который будет продолжаться несколько лет. Народная поддержка у Эрдогана все еще на высоком уровне, но она реально падает. С другой стороны, оппозиционные партии объединились и поддерживают друг друга. Поэтому есть вероятность, что Эрдоган не выиграет следующие выборы", - подытожил Ариф Асалыоглу.О специфике уличных протестов в Турции, Сербии и Румынии в материале Дмитрия Выдрина Майданология: эволюция, поллюция, деструкция…
https://ukraina.ru/20240402/1054258620.html
турция
стамбул
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1c/1062122768_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_759a8f8ddaf32e803bc6d101fe92b42c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, турция, стамбул, эрдоган, протесты, сша, ес, кризис, политический кризис, энергетический кризис
Эксклюзив, Турция, Стамбул, Эрдоган, протесты, США, ЕС, кризис, политический кризис, энергетический кризис

Пиррова победа Реджепа Эрдогана. Чем закончатся массовые протесты в Турции

04:43 01.04.2025
 
© AP / Huseyin Aldemir
- РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP / Huseyin Aldemir
Читать в
ДзенTelegram
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Турции более десяти дней продолжаются массовые протесты против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Крупнейший митинг в поддержку оппозиционного политика из рядов Республиканской народной партии, которого считают главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, прошел 29 марта в стамбульском районе Малтепе. По данным турецкой оппозиции, в нем приняло участие свыше двух миллионов людей. Тем временем власти страны утверждают, что количество участников протестов не превысило 150 тыс. человек.
Против демонстрантов полиция Стамбула применяет слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. До сих пор на протестах задержано уже около двух тысяч человек. Среди задержанных оказались представители как турецкой, так и иностранной прессы.
Кроме Стамбула, акции в поддержку Имамоглу прошли еще в 50 провинциях Турции из 81.
Экрем Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению во взяточничестве и связях с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. Уже 23 марта Имамоглу арестовали по обвинению в мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир (около 15 млрд долларов) и отстранили от должности. Свое задержание Имамоглу назвал политическим актом и отверг выдвинутые против него обвинения.
Лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель сначала потребовал освобождения своего соратника, а потом заявил о намерении добиваться проведения досрочных выборов в стране. Он обещал собрать более 28 млн подписей за проведение этих выборов. Эту цифру Озель выбрал исходя из того, что именно столько человек проголосовали на выборах 2023 года за президента Эрдогана.
Турецкий лидер со своей стороны заявил, что оппозиция своими акциями протеста пытается оказать политическое давление на полицию и правосудие. Он добавил, что у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, так как оно занято решением более важных проблем. По его словам, время, когда политика Турции определялась на улице, осталось в прошлом.
2 апреля 2024, 17:07
Экономический кризис и религиозный радикализм. Почему проиграла партия ЭрдоганаЕсли бы в Турции прямо сейчас прошли парламентские и президентские выборы, их победителями скорее всего стали бы действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его партия. Тем не менее, партия турецкого лидера из-за своего нынешнего курса в перспективе может потерять еще больше избирателей
Протесты, которые в настоящее время проходят в Турции, вызваны несколькими факторами, рассказал в интервью Украина.ру турецкий политолог, директор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу.
Первый из них — это настроение самого турецкого общества, второй — экономически кризис, третий — внутриполитическая ситуация в стране, отметил эксперт.
По словам Асалыоглу, с момента попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года прошло почти десять лет, но за все это время власти страны только усиливают давление по отношению к оппозиционным партиям. Очень много оппозиционных деятелей за это время было арестовано, напомнил эксперт.
"По данным бывшего министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, 511 тыс. людей, связанных с оппозиционной деятельностью, было привлечено к ответственности за этот период. Если учитывать, что у них есть семьи — жены, дети, получается, что как минимум двух или трех миллионов людей коснулись эти процессы против оппозиции", - рассказал Асалыоглу.
Также много сотрудников полиции и военных были уволены после попытки государственного переворота, добавил эксперт.
"Народу уже надоело такое давление со стороны властей. К тому же, экономическое положение в стране постоянно ухудшается. Десять лет назад, в 2015 году, один доллар США стоил 3,5 турецкие лиры. Сейчас за один доллар можно получить 42 лиры. Это огромная разница. Инфляция была на уровне 23%, сейчас, по официальным данным, инфляция составляет 48%. При этом разные независимые экономические институты утверждают, что инфляция в два раза больше", - отметил Асалыоглу.
Еще одну причину для возникновения сильного протестного движения в Турции надо искать во внутренней политике страны, продолжил политолог.
По его словам, Республиканская народная партия, в которой состоит арестованный мэр Стамбула, является самой сильной оппозиционной партией в Турции. При этом поддержка этой партии со стороны населения постоянно растет, и если в 2015 году ее поддерживало около 21% населения, то сейчас Республиканская народная партия может рассчитывать на 28% поддержки.
С другой стороны президент Эрдоган и его Партия справедливости и развития не могут похвастаться растущей поддержкой, продолжил Асалыоглу.
"На последних президентских выборах Эрдоган победил с небольшим отрывом, несмотря на активное использование административного ресурса. Он первый раз увидел, что теряет свою власть. Но этого президент Турции не может допустить, так как для него самого и его приближенных это грозит разного рода преследованиями. Для Эрдогана важно как можно дольше удержаться на своем посту", - считает политолог.
Асалыоглу напомнил, что власти Турции арестовали мэра Стамбула Экрема Имамоглу всего за несколько дней до того, как Республиканская народная партия, по итогам внутренних выборов, назначила его своим кандидатом на следующих выборах президента страны.
"Эрдоган очевидно не рассчитывал на такую реакцию общества, не ожидал, что к протестующим присоединяться студенты. Также власти не ожидали, что протесты нанесут стране такой ощутимый экономический ущерб. Например, турецкий Центральный банк объявил, что за десять дней после ареста Имамоглу было потрачено 25-30 млрд долларов только на поддержку курса национальной валюты. И к тому же власти не ожидали, что другие оппозиционные партии выступят солидарно с Республиканской партией", - рассказал политолог.
Сейчас власти Турции находятся перед серьезной дилеммой, как поступать дальше, продолжил Асалыоглу. По его словам, они уже не могут отступить, так как давление на демонстрантов уже началось, и полиция на улицах действовала довольно жестко.
"Я допускаю, что давление со стороны властей усилится, также как и народные протесты. Два или три месяца на улицах турецких городов будет хаос. Ситуация скорее всего разрешится под давлением властей", - заявил политолог.
Асалыоглу подчеркнул, что Эрдоган не хотел бы проведения досрочных выборов, так как для него это невыгодное в данный момент решение. При этом эксперт добавил, что президент Турции опирается на поддержку Запада - западные политики критикуют действия Эрдогана только на словах, но при этом не намерены применять какие-либо санкции против него. Причина такого отношения в том, что турецкий лидер в настоящее время нужен и американцам, и Евросоюзу, полагает Асалыоглу.
"Американцам он нужен по сирийским и ближневосточным вопросам. Евросоюзу Эрдоган тоже нужен, так как Турция страна большая, а для Брюсселя экономическая стабильность тоже важна. ЕС не хотел бы, чтобы Эрдоган совсем отдалился от Европы и принял сторону США", - уточнил эксперт.
По словам Асалыоглу, Эрдоган из этой схватки с оппозицией выйдет победителем, но не без последствий для себя.
"Для Турции тоже начинается период политической турбуленции, который будет продолжаться несколько лет. Народная поддержка у Эрдогана все еще на высоком уровне, но она реально падает. С другой стороны, оппозиционные партии объединились и поддерживают друг друга. Поэтому есть вероятность, что Эрдоган не выиграет следующие выборы", - подытожил Ариф Асалыоглу.
О специфике уличных протестов в Турции, Сербии и Румынии в материале Дмитрия Выдрина Майданология: эволюция, поллюция, деструкция…
 
ЭксклюзивТурцияСтамбулЭрдоганпротестыСШАЕСкризисполитический кризисэнергетический кризис
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Михаил Амерберг: Если Гагаузия и Приднестровье продержатся полгода, Молдова и Украина их уже не достанут
05:45Удар на Демидовку и Поповку: Полищук о том, почему "накат" на Белгородчину не спасет группировку ВСУ
05:30"Купянск уже не устоит": эксперт рассказал, почему целью летней кампании России будет дойти до Днепра
05:15"Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира"
05:09Хроника энергетической войны: Индия и Панама страдают от США, а Япония держит под "санкциями" свои же АЭС
05:00В этом заинтересована не только Украина: Ищенко о вероятности срыва российско-американских переговоров
04:57Надежды на перемирие, усиление мобилизации и коллапс гражданских перевозок.Что ожидает украинцев в апреле
04:49Грег Вайнер: Переговоры России и США по Украине необходимо спасать включением третьей стороны
04:47С Трампом разругались, а у Европы кошелек пуст. Украинские эксперты о "европейском выборе"
04:43Пиррова победа Реджепа Эрдогана. Чем закончатся массовые протесты в Турции
04:30Главный враг — Трамп: Ищенко объяснил, почему американские демократы "сидят в одном окопе" с Украиной
04:00"Мы за мир во всем мире": Богатырев объяснил, почему России было бы выгодно 30-дневное перемирие
03:30"Все окажется под управлением США": Павлив рассказал, каким будет новое соглашение по редкоземам
20:59Коррупционные тайны Зеленского: политолог о том, как США держат киевские власти за криптокошельки
20:44Нелегитимность Зеленского становится назойливой
20:30Спасать группировку уже поздно: Полищук о том, зачем ВСУ нанесли "странный" контрудар по Белгородчине
20:15"Воюют в голом поле": эксперт раскрыл, как в бессмысленных контрударах ВСУ потеряли 40% бронетехники
20:00Залужного "списали", участие Зеленского — под вопросом: политолог про ситуацию с выборами на Украине
19:45Одновременно ведет три сражения: Полищук о том, как Лапин держит в напряжении все Северное направление
19:44По 15 лет получили солдаты ВСУ за терроризм в Курской области
Лента новостейМолния