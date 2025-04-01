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С Трампом разругались, а у Европы кошелек пуст. Украинские эксперты о "европейском выборе"

С Трампом разругались, а у Европы кошелек пуст. Украинские эксперты о "европейском выборе" - 01.04.2025 Украина.ру

С Трампом разругались, а у Европы кошелек пуст. Украинские эксперты о "европейском выборе"

На Украине начинают задумываться над тем, правильным ли был "европейский выбор", куда в итоге пришли. Гадают, действительно ли Европа сможет помочь Киеву продолжить противостояние с Россией без помощи США.

2025-04-01T04:47

2025-04-01T04:47

2025-04-01T04:47

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Верят в это не все. Отношения с Трампом у Киева вряд ли уже наладятся, а рассчитывать на Европу приходится с большой осторожностью. В частности, обещания ввести британский и французский контингенты вряд ли выполнимы, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарев. Он в эфире одного из каналов напомнил, что у Лондона и Парижа просто нет для этого необходимых ресурсов."Британская армия ужалась до примерно 70 тысяч сухопутных войск, это ни о чем. Это очень слабая армия, ее боевые возможности не предполагают отправки сколько-нибудь серьезного экспедиционного корпуса… Аналогично и с Францией. У Макрона сил быстрого реагирования — это Французский иностранный легион, порядка 9 тысяч", - сказал эксперт.Что до помощи от США, то, по мнению Золотарева, Трамп не забыл, как его хейтили на Украине, едва не пустив под откос его избирательную кампанию. И потому отношение к обитателям Банковой у него соответствующее.А вот для Кремля ситуация развивается вполне позитивно, раздражать Трампа там не станут, но и спешить с завершением конфликта у Москвы никаких оснований нет, считает Золотарев.Не особенно верит в прибытие европейских контингентов и украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, Европа не может сейчас толком заняться даже собственным перевооружением, поскольку "у Европы сегодня пустой кошелек"."Надеяться на то, что Европа сможет увеличить Украине военную помощь или выступить в роли США, или отправить за свой счет большую миротворческую миссию — очень наивно", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.Бортник отметил, что экономическое положение Европы будет ухудшаться, ей необходимо "кардинально меняться, отказываться от многих социальных стандартов, льгот, от того образа благополучной Европы, который она несла все эти годы под защитой, под покровительством США, имея возможнось направлять огромные средства на социальное и экономическое развитие".Поэтому, по словам украинского эксперта, "в момент, когда мы придем в Европу, может быть не та Европа, которую мы уже хотим".И еще о Европе и "европейском выборе", сделанном частью украинцев в 2014 году. Украинский политолог Кость Бондаренко, отвечая на вопросы подписчиков на канале GOLOS.EU, отметил, что в 2014 году украинцы ушли на на Запад, а ушли буквально "в никуда"."Что касается того, что в 2014 году Украина заявила об уходе на Запад, это, знаете, уход в никуда. Потому что Запад не принимает Украину, Запад не хочет даже и слышать о том, чтобы Украина становилась членом ЕС или НАТО, Поэтому это такое: мы уходим — куда? - в никуда фактически. Мы зависли в определенном пространстве — не в России, не в Европе", - сказал политолог.Бондаренко при этом выразил надежду на то, что "Украина и Россия могут быть хорошими партнерами... в будущем".Что ж, все может быть. Но пока это будущее не наступило, а в настоящем братоубийственная война продолжается...Что на фронтах? Как информирует популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в армии, "после разгрома ВСУ в Курской области фиксируют резкий рост дезертирства, по неофициальным данным, до 40% личного состава за последний месяц"."Причины — усталость, отсутствие ротаций, низкий уровень снабжения и недоверие к принятым на высшем уровне решениям, отсутствие веры в победу и кризис в отношениях с Администрацией Трампа, большинство военных уверены, что Зеленского прожмут за коррупцию и Украина откажется от своих территорий", - указывает "Резидент".На совещаниях командного состава отмечают, что "боеспособность рот снижается, моральный ресурс на пределе". Но в документах это не отражается, поэтому украинский "Генштаб получает недостоверную информацию о боеспособности бригад".Однако недооценивать противника вовсе не стоит, ВСУ и западные партнеры Киева постоянно ищут новые и более эффективные способы ведения войны. Особенно это заметно в сфере производства и применения дронов.Телеграм-канал WarGonzo (его ведет известный российский военкор Семен Пегов) рассказал, что сейчас Киев применяет против России дроны FP-1 — одноразовые самолетные БЛА с немецким двигателем 3W Modellmotoren (30 л.с.) и 60-килограммовой боевой частью."Конструкция упрощена: крылья из пенопласта и пленки, минимум управляющих элементов — это снижает вес и стоимость. Обломки найдены в Саратовской, Московской и др. областях после январских и мартовских атак.Децентрализованное производство (сотни штук ежемесячно) и трехзначные серийные номера указывают на рост выпуска. Низкая цена и доступные компоненты делают дроны массовым оружием, устойчивым к ударам по инфраструктуре", - отмечает военкор.Ранее сообщалось, что на некоторых участках фронта у ВСУ есть преимущество в количестве FPV-дронов, сами эти дроны постоянно совершенствуют. Испытывают и беспилотники дальнего действия.Массовое применение БПЛА меняет сам характер войны, к этому нужно быть готовыми. В России предпринимают соответствующие меры.Не стоит рассчитывать на то, что Запад когда-либо отступится от планов полностью завладеть ресурсами России. Не отступится. Чем бы ни закончилась спецоперация на Украине, поводов расслабляться нет.Подробнее на эту тему — в интервью Сергея Богатырева изданию Украина.ру "Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра"

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Сергей Зуев

эксклюзив, эксперты, дональд трамп, европа, украина, россия, андрей золотарев, вооруженные силы украины, евросоюз, нато