Главный враг — Трамп: Ищенко объяснил, почему американские демократы "сидят в одном окопе" с Украиной
Трамп
И в одном окопе с европейцами и с Украиной находятся американские демократы, которые сейчас собираются вернуться к власти. Они сейчас борются даже не против России, а против Трампа, он для них главный враг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На переговорах США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить. Но пока США не могут их заставить двигаться в фарватере американской внешней политики, считает эксперт.
В плане заключения с Россией мира они занимают диаметрально противоположную позицию, уточнил обозреватель.
"И Украина — это не только [Владимир] Зеленский, [главком ВСУ Александр] Сырский, нацики, которые бегают по полям и стреляют в наших солдат. Украина пользуется поддержкой в этом вопросе значительной части Евросоюза, которая видит в этом свой интерес", — подчеркнул Ищенко.
Не потому, что им жалко Украину, они хотят, чтобы США продолжали бороться на их стороне, а не заключали с Россией компромисс за их европейский счет, указал политолог.
И в одном окопе с ними и с Украиной находятся американские демократы, которые сейчас собираются вернуться к власти. Они сейчас борются даже не против России, а против Трампа, он для них главный враг, указал эксперт.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров: "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.
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