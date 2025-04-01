Главный враг — Трамп: Ищенко объяснил, почему американские демократы "сидят в одном окопе" с Украиной - 01.04.2025 Украина.ру
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Главный враг — Трамп: Ищенко объяснил, почему американские демократы "сидят в одном окопе" с Украиной
Главный враг — Трамп: Ищенко объяснил, почему американские демократы "сидят в одном окопе" с Украиной - 01.04.2025 Украина.ру
Главный враг — Трамп: Ищенко объяснил, почему американские демократы "сидят в одном окопе" с Украиной
И в одном окопе с европейцами и с Украиной находятся американские демократы, которые сейчас собираются вернуться к власти. Они сейчас борются даже не против России, а против Трампа, он для них главный враг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-01T04:30
2025-04-01T04:30
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На переговорах США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить. Но пока США не могут их заставить двигаться в фарватере американской внешней политики, считает эксперт.В плане заключения с Россией мира они занимают диаметрально противоположную позицию, уточнил обозреватель."И Украина — это не только [Владимир] Зеленский, [главком ВСУ Александр] Сырский, нацики, которые бегают по полям и стреляют в наших солдат. Украина пользуется поддержкой в этом вопросе значительной части Евросоюза, которая видит в этом свой интерес", — подчеркнул Ищенко.Не потому, что им жалко Украину, они хотят, чтобы США продолжали бороться на их стороне, а не заключали с Россией компромисс за их европейский счет, указал политолог.И в одном окопе с ними и с Украиной находятся американские демократы, которые сейчас собираются вернуться к власти. Они сейчас борются даже не против России, а против Трампа, он для них главный враг, указал эксперт."Получится у них или нет? А кто в 1941 году мог точно сказать, получится у Гитлера или нет? В мировой прессе СССР уже хоронили. Никто не знал, чем это закончится, поэтому эта победа для нас так ценна. Она не была детерминирована, мы ее зубами выгрызли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров: "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.
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новости, политика, россия, украина, сша, дональд трамп, ростислав ищенко, ес, европа, украина.ру, владимир зеленский, александр сырский, евросоюз, демократы
Новости, политика, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, ЕС, Европа, Украина.ру, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Евросоюз, демократы

Главный враг — Трамп: Ищенко объяснил, почему американские демократы "сидят в одном окопе" с Украиной

04:30 01.04.2025
 
Трамп
Трамп
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И в одном окопе с европейцами и с Украиной находятся американские демократы, которые сейчас собираются вернуться к власти. Они сейчас борются даже не против России, а против Трампа, он для них главный враг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На переговорах США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить. Но пока США не могут их заставить двигаться в фарватере американской внешней политики, считает эксперт.
В плане заключения с Россией мира они занимают диаметрально противоположную позицию, уточнил обозреватель.
"И Украина — это не только [Владимир] Зеленский, [главком ВСУ Александр] Сырский, нацики, которые бегают по полям и стреляют в наших солдат. Украина пользуется поддержкой в этом вопросе значительной части Евросоюза, которая видит в этом свой интерес", — подчеркнул Ищенко.
Не потому, что им жалко Украину, они хотят, чтобы США продолжали бороться на их стороне, а не заключали с Россией компромисс за их европейский счет, указал политолог.
И в одном окопе с ними и с Украиной находятся американские демократы, которые сейчас собираются вернуться к власти. Они сейчас борются даже не против России, а против Трампа, он для них главный враг, указал эксперт.
"Получится у них или нет? А кто в 1941 году мог точно сказать, получится у Гитлера или нет? В мировой прессе СССР уже хоронили. Никто не знал, чем это закончится, поэтому эта победа для нас так ценна. Она не была детерминирована, мы ее зубами выгрызли", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров: "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.
Вчера, 13:59
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