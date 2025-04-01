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Главный враг — Трамп: Ищенко объяснил, почему американские демократы "сидят в одном окопе" с Украиной

Главный враг — Трамп: Ищенко объяснил, почему американские демократы "сидят в одном окопе" с Украиной - 01.04.2025 Украина.ру

Главный враг — Трамп: Ищенко объяснил, почему американские демократы "сидят в одном окопе" с Украиной

И в одном окопе с европейцами и с Украиной находятся американские демократы, которые сейчас собираются вернуться к власти. Они сейчас борются даже не против России, а против Трампа, он для них главный враг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-01T04:30

2025-04-01T04:30

2025-04-01T04:30

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На переговорах США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить. Но пока США не могут их заставить двигаться в фарватере американской внешней политики, считает эксперт.В плане заключения с Россией мира они занимают диаметрально противоположную позицию, уточнил обозреватель."И Украина — это не только [Владимир] Зеленский, [главком ВСУ Александр] Сырский, нацики, которые бегают по полям и стреляют в наших солдат. Украина пользуется поддержкой в этом вопросе значительной части Евросоюза, которая видит в этом свой интерес", — подчеркнул Ищенко.Не потому, что им жалко Украину, они хотят, чтобы США продолжали бороться на их стороне, а не заключали с Россией компромисс за их европейский счет, указал политолог.И в одном окопе с ними и с Украиной находятся американские демократы, которые сейчас собираются вернуться к власти. Они сейчас борются даже не против России, а против Трампа, он для них главный враг, указал эксперт."Получится у них или нет? А кто в 1941 году мог точно сказать, получится у Гитлера или нет? В мировой прессе СССР уже хоронили. Никто не знал, чем это закончится, поэтому эта победа для нас так ценна. Она не была детерминирована, мы ее зубами выгрызли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров: "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250331/1062173893.html

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новости, политика, россия, украина, сша, дональд трамп, ростислав ищенко, ес, европа, украина.ру, владимир зеленский, александр сырский, евросоюз, демократы