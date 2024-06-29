Зеленский показал кадры возвращения на Украину осужденного в РФ за диверсию в Крыму
11:34 29.06.2024 (обновлено: 11:41 29.06.2024)
Зеленский показал кадры возвращения на Украине осужденного в РФ за диверсию в Крыму
При посредничестве Ватикана из России на Украину были возвращены десять человек, в том числе заместитель председателя меджлиса крымско-татарского народа* (запрещенная в России экстремистская организация) Нариман Джелялов, осужденный в РФ за совершение теракта. Кадры его прибытия на Украину опубликовал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский
"Удалось вернуть из российского плена еще десятерых наших людей. Несмотря на все сложности. Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа*, захвачен в Крыму еще в 2021 году. (...) Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей. Обязательно освободим всех наших!", – заявил он.
Как пишет Lenta.ru, среди вернувшихся домой оказались и пятеро украинцев, получивших сроки в Белоруссии: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.
Шла ли речь об обмене пленными ни украинская, ни российская стороны не сообщали.
Напомним, в 2022 году Джелялов был приговорен в России к 17 годам лишения, его признали виновным в организации диверсии – подрыва газопровода в селе Перевальное Симферопольского района Крыма, который произошел в конце лета 2021 года.
Зеленский допускает обмен всех военнопленных с РФ до окончания спецоперации. Во вторник, 25 июня, Россия вернула из украинского плена 90 российских военнослужащих.
*запрещенная в России экстремистская организация
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