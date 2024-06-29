https://ukraina.ru/20240629/1055949076.html

Зеленский показал кадры возвращения на Украину осужденного в РФ за диверсию в Крыму

Зеленский показал кадры возвращения на Украину осужденного в РФ за диверсию в Крыму - 29.06.2024 Украина.ру

Зеленский показал кадры возвращения на Украину осужденного в РФ за диверсию в Крыму

При посредничестве Ватикана из России на Украину были возвращены десять человек, в том числе заместитель председателя меджлиса крымско-татарского народа* (запрещенная в России экстремистская организация) Нариман Джелялов, осужденный в РФ за совершение теракта. Кадры его прибытия на Украину опубликовал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский

2024-06-29T11:34

2024-06-29T11:34

2024-06-29T11:41

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диверсия

обмен пленными

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Как пишет Lenta.ru, среди вернувшихся домой оказались и пятеро украинцев, получивших сроки в Белоруссии: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова. Шла ли речь об обмене пленными ни украинская, ни российская стороны не сообщали. Напомним, в 2022 году Джелялов был приговорен в России к 17 годам лишения, его признали виновным в организации диверсии – подрыва газопровода в селе Перевальное Симферопольского района Крыма, который произошел в конце лета 2021 года. Зеленский допускает обмен всех военнопленных с РФ до окончания спецоперации. Во вторник, 25 июня, Россия вернула из украинского плена 90 российских военнослужащих.Почему солдаты украинской армии идут на убой и боятся сдаваться в плен читайте в интервью изданию Украина.ру военного эксперта, полковника запаса (ЛНР) Виталия Киселёва. *запрещенная в России экстремистская организация

https://ukraina.ru/20240629/1055944044.html

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новости, россия, владимир зеленский, украина, крым, диверсия, обмен пленными