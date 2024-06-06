"Их одурманили каким-то веществом": эксперт рассказал, почему ВСУ идут на убой и боятся сдаваться в плен
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
В украинской армии есть здравомыслящие люди, которые ждут, когда их возьмут в плен. Украинские солдаты боятся самостоятельно сдаваться в плен, потому что на их родственников могут завести уголовные дела. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Сейчас на Украине идет не просто прокси-война. Это прямая война России с Западом, который стравил между собой два братских народа, сообщил военный эксперт.
"К сожалению, пока наши украинские братья этого не понимают. Наверное, их одурманили каким-то веществом, чтобы безумно идти на убой", — добавил он.
При этом в украинской армии есть здравомыслящие люди, которые ждут, когда их возьмут в плен. ВСУ сдаются самостоятельно только в двух случаях: либо когда их бросили без продовольствия и боеприпасов, либо когда у военнослужащего нет близких родственников, уточнил Киселев.
Если у человека осталась пожилая родня, режим Зеленского ей ничего не сделает, а вот на братьев или жен там могут возбудить уголовные дела. Украинские солдаты это понимают, поэтому боятся сдаваться самостоятельно, подчеркнул военный.
"Но в любом случае сдача в плен русским войскам позволит им остаться в живых. Они могут либо вернуться на Украину по обмену, либо остаться в России и начать строить новую жизнь", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.ру
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