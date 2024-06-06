"Их одурманили каким-то веществом": эксперт рассказал, почему ВСУ идут на убой и боятся сдаваться в плен - 06.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240606/1055487173.html
"Их одурманили каким-то веществом": эксперт рассказал, почему ВСУ идут на убой и боятся сдаваться в плен
"Их одурманили каким-то веществом": эксперт рассказал, почему ВСУ идут на убой и боятся сдаваться в плен - 06.06.2024 Украина.ру
"Их одурманили каким-то веществом": эксперт рассказал, почему ВСУ идут на убой и боятся сдаваться в плен
В украинской армии есть здравомыслящие люди, которые ждут, когда их возьмут в плен. Украинские солдаты боятся самостоятельно сдаваться в плен, потому что на их родственников могут завести уголовные дела. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-06-06T05:20
2024-06-06T05:20
новости
россия
украина
киселев
запад
всу
плен
пленные
сво
продовольствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/42/1033754254_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_8e780b408aaf5d717cc7ba6e87533a18.jpg
Сейчас на Украине идет не просто прокси-война. Это прямая война России с Западом, который стравил между собой два братских народа, сообщил военный эксперт.При этом в украинской армии есть здравомыслящие люди, которые ждут, когда их возьмут в плен. ВСУ сдаются самостоятельно только в двух случаях: либо когда их бросили без продовольствия и боеприпасов, либо когда у военнослужащего нет близких родственников, уточнил Киселев.Если у человека осталась пожилая родня, режим Зеленского ей ничего не сделает, а вот на братьев или жен там могут возбудить уголовные дела. Украинские солдаты это понимают, поэтому боятся сдаваться самостоятельно, подчеркнул военный."Но в любом случае сдача в плен русским войскам позволит им остаться в живых. Они могут либо вернуться на Украину по обмену, либо остаться в России и начать строить новую жизнь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, почему Киев хочет "быстрой победы" до саммита в Швейцарии можно прочитать в интервью Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году
https://ukraina.ru/20240605/1055486845.html
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/42/1033754254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eac57819b38f6edd168aa6de27438cb5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киселев, запад, всу, плен, пленные, сво, продовольствие, боеприпасы, родственники
Новости, Россия, Украина, Киселев, Запад, ВСУ, плен, Пленные, СВО, продовольствие, боеприпасы, родственники

"Их одурманили каким-то веществом": эксперт рассказал, почему ВСУ идут на убой и боятся сдаваться в плен

05:20 06.06.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
В украинской армии есть здравомыслящие люди, которые ждут, когда их возьмут в плен. Украинские солдаты боятся самостоятельно сдаваться в плен, потому что на их родственников могут завести уголовные дела. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Сейчас на Украине идет не просто прокси-война. Это прямая война России с Западом, который стравил между собой два братских народа, сообщил военный эксперт.

"К сожалению, пока наши украинские братья этого не понимают. Наверное, их одурманили каким-то веществом, чтобы безумно идти на убой", добавил он.

При этом в украинской армии есть здравомыслящие люди, которые ждут, когда их возьмут в плен. ВСУ сдаются самостоятельно только в двух случаях: либо когда их бросили без продовольствия и боеприпасов, либо когда у военнослужащего нет близких родственников, уточнил Киселев.
Если у человека осталась пожилая родня, режим Зеленского ей ничего не сделает, а вот на братьев или жен там могут возбудить уголовные дела. Украинские солдаты это понимают, поэтому боятся сдаваться самостоятельно, подчеркнул военный.
"Но в любом случае сдача в плен русским войскам позволит им остаться в живых. Они могут либо вернуться на Украину по обмену, либо остаться в России и начать строить новую жизнь", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Киев хочет "быстрой победы" до саммита в Швейцарии можно прочитать в интервью Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году
Большой десантный корабль Калининград вернулся в военную гавань Балтийска - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Вчера, 12:11
Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал"НАТО проводит активную политику милитаризации Балтийского моря. Очередное свидетельство этого — крупнейшие в этой акватории маневры BALTOPS 24, детали которых раскрыло Минобороны Литвы
 
НовостиРоссияУкраинаКиселевЗападВСУпленПленныеСВОпродовольствиебоеприпасыродственники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10Военные учения, потоп и блэкаут. Что происходит в Киеве
06:00"Потрепыхаемся ещё годик-полтора и сдохнем". Украинские эксперты о вариантах развития событий
05:58Агент ТНК и верховный жрец Украины. Почему Зеленский в самый сложный для страны момент сбежал из страны
05:30Полковник Киселев: Запад собирает 300-тысячную группировку войск НАТО для отправки на Украину
05:20"Их одурманили каким-то веществом": эксперт рассказал, почему ВСУ идут на убой и боятся сдаваться в плен
05:10Киев станет просить о пощаде: военный эксперт о том, почему нужно "открывать" Сумы и заходить в Богодухов
05:00Гробы в центре Парижа - не правило: Ксавье Моро об отношении французов к воинственности Макрона
04:45В любую секунду: полковник запаса рассказал, когда армия РФ "распечатает" Сумское направление
04:30Оружие будущего: военный эксперт рассказал, как танковое производство в России выходит на новый уровень
04:20Военный эксперт раскрыл, что хранит Украина на Ровенской АЭС и почему Киев не боится ядерного заражения
04:10"У кого нет денег — идут на штурм": эксперт раскрыл, как Киев роет окопы и блиндажи за счет солдат ВСУ
04:00"Мы везде давим ВСУ": эксперт раскрыл, сколько солдат нужно Киеву, чтобы затыкать дыры в обороне
03:50"Отвечать надо очень жестко": эксперт объяснил, зачем нужно сбивать дроны США над Черным морем
03:45Не терпится прийти к власти: Вайнер назвал три громкие фамилии кандидатов на главную вакансию Британии
03:40В части вооружений тягаться сложно: полковник запаса рассказал, каким способом можно сокрушить США
03:30"Лавочка закрылась": эксперт объяснил, почему Западу не стоит летать в нейтральных водах Черного моря
03:20Полковник Киселев объяснил, как новая гражданская война в США спровоцирует крах "жирной Европы"
03:10Нейросети и искусственный интеллект: эксперт о том, как "Ланцеты" и "Краснополи" молотят по тылам ВСУ
03:00Полковник Киселев о том, почему ВС РФ необходимо расширять линию боевого соприкосновения в районе Сум
01:21Мы предупреждаем. Журналист из Республики Сербской на ПМЭФ раскрыл смысл инициативы Додика по разделу БиГ
Лента новостейМолния