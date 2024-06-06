https://ukraina.ru/20240606/1055487173.html

"Их одурманили каким-то веществом": эксперт рассказал, почему ВСУ идут на убой и боятся сдаваться в плен

"Их одурманили каким-то веществом": эксперт рассказал, почему ВСУ идут на убой и боятся сдаваться в плен - 06.06.2024 Украина.ру

"Их одурманили каким-то веществом": эксперт рассказал, почему ВСУ идут на убой и боятся сдаваться в плен

В украинской армии есть здравомыслящие люди, которые ждут, когда их возьмут в плен. Украинские солдаты боятся самостоятельно сдаваться в плен, потому что на их родственников могут завести уголовные дела. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-06-06T05:20

2024-06-06T05:20

2024-06-06T05:20

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Сейчас на Украине идет не просто прокси-война. Это прямая война России с Западом, который стравил между собой два братских народа, сообщил военный эксперт.При этом в украинской армии есть здравомыслящие люди, которые ждут, когда их возьмут в плен. ВСУ сдаются самостоятельно только в двух случаях: либо когда их бросили без продовольствия и боеприпасов, либо когда у военнослужащего нет близких родственников, уточнил Киселев.Если у человека осталась пожилая родня, режим Зеленского ей ничего не сделает, а вот на братьев или жен там могут возбудить уголовные дела. Украинские солдаты это понимают, поэтому боятся сдаваться самостоятельно, подчеркнул военный."Но в любом случае сдача в плен русским войскам позволит им остаться в живых. Они могут либо вернуться на Украину по обмену, либо остаться в России и начать строить новую жизнь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, почему Киев хочет "быстрой победы" до саммита в Швейцарии можно прочитать в интервью Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году

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