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Зеленский допустил обмен всех военнопленных с РФ до окончания СВО

Зеленский допустил обмен всех военнопленных с РФ до окончания СВО - 03.05.2024 Украина.ру

Зеленский допустил обмен всех военнопленных с РФ до окончания СВО

Обмен военнопленных по формуле "всех на всех" может быть возможен до того, как завершаться боевые действия, так как этому поспособствует швейцарский саммит по Украине, который запланирован на июнь 2024 года. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский во время общения с украинскими пограничникам

2024-05-03T22:10

2024-05-03T22:10

2024-05-03T22:10

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Путь к масштабному обмену сможет проложить запланированная мирная конференция, считает Зеленский. Этот вопрос также будет обсуждаться на учредительном саммите в Швейцарии. Помимо обмена военнопленными, на конференции в Швейцарии будут говорить об энергетической и ядерной безопасности, свободном судоходстве и разблокировании Черного и Азовского морей, возвращении домой детей. "Если будут положительно поддержаны эти первые треки, тогда будут установлены государства, которые должны будут довести эти вопросы до положительного результата", — пояснил Зеленский. Для глав киевского режима "сверхпринципиальной" позицией было желаемое отсутствие российской стороны на саммите в Швейцарии. Всего к участию в конференции приглашены представители более чем 160 стран. Свое участие до сих пор не подтвердил Китай, хотя Украина заинтересована в присутствии представителей КНР. В РФ подчеркивают, что проведение переговоров при отсутствии России не имеет смысла, а Зеленский настаивает на том, что российская сторона сможет принять участие в переговорах по завершению боевых действий на Украине, но только после того как план будет утверждён на летнем мирном саммите в Швейцарии.

https://ukraina.ru/20240329/1054195615.html

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новости, россия, украина, владимир зеленский, швейцария, обмен пленными, сво, всу, вс рф, спецоперация, переговоры, "формула мира"