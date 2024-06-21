https://ukraina.ru/20240621/1055771069.html

Средневековое оружие современного Израиля. Война пришла в Страну кедров

Средневековое оружие современного Израиля. Война пришла в Страну кедров - 21.06.2024 Украина.ру

Средневековое оружие современного Израиля. Война пришла в Страну кедров

Если кто-то хочет посмотреть настоящую войну эпохи Средневековья без использования машины времени ,то это можно сделать на границе Израиля и Ливана.

2024-06-21T15:01

2024-06-21T15:01

2024-06-21T15:45

эксклюзив

ливан

израиль

газа

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джо байден

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the washington post

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В сети широко расходятся видеозаписи, на которых израильские солдаты используют метательные машины – так называемые требушеты – а также обыкновенные луки, чтобы закидывать на территорию Ливана заряды с зажигательной смесью.Эта картина может показаться кому-то романтичной, но международные эксперты говорят, что подобная деятельность приводит к тяжелым социальным и экологическим последствиям для всего региона.На Ближнем Востоке стоит страшная жара – в Саудовской Аравии от нее погибли сотни паломников. Подожженные стрелками кустарники и леса мгновенно вспыхивают, образуя зоны обширных пожаров, застилающих облаками черного дыма целые области.Огонь уничтожает лесные посадки, которые с трудом выращивали многие годы на плохой каменистой почве при дефиците поливной воды.А лес имеет для Ливана особое, даже символическое значение. Достаточно напомнить, что на его флаге изображен ливанский кедр, а одна из местных рощ – так называемый Божественный лес – внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Тель-Авив называет такие действия ответом на обстрелы израильской территории со стороны Ливана.Но, во-первых, в этой ситуации обстрелами занимаются обе стороны – как известно, израильские войска тоже не гладью вышивают, и годами атакуют Ливан самыми различными способами, когда считают это необходимым.Во-вторых, израильское правительство (вместе со своими американскими покровителями) традиционно позиционирует себя как ответственную демократию, которая дает отпор террористам. А тактика выжженной земли, направленная на умышленное уничтожение более чем скромных лесных ресурсов ближневосточного региона, такому имиджу никаким образом не соответствует.Образ лучников времен Саладдина и рыцарей-крестоносцев, которые, как считают современные ученные, как раз и извели когда-то большинство местных лесов для строительства крепостей и кораблей, однозначно не сочетается с повесткой климатических саммитов.Но хуже всего то, что стрельба из требушетов сопровождается постоянными угрозами военного вторжения на территорию Ливана.Дело дошло до того, что пресс-служба армии обороны Израиля заявила об утверждении оперативного плана наступления на юге Ливана. А ливанские медиа сообщают, что израильтяне передали через американцев ультиматум ливанской власти – если "Хизболла" не выведет военные подразделения за реку Литани, израильские войска перейдут ливанскую границу и начнут очередную агрессию."Хизболла" ответила на это пропагандистскими роликами с изображением неких новых продвинутых дронов и обещаниями отразить любую атаку противника.Как считают эксперты, возможности для этого у нее имеются, а сценарий нового нападения на Ливан, скорее всего, повторит сценарий Второй ливанской войны в 2006 году, которая никаких особых успехов Тель-Авиву, как известно, не принесла.Израильские танки тогда с трудом преодолели двадцать километров до реки Литани, понеся серьезные потери от фланговых атак ливанцев. Подразделения ЦАХАЛ не смогли взять занятую территорию под реальный контроль и вскоре ушли назад.Израильская армия потеряла в 2006 году около шестидесяти единиц бронетехники – и это нижняя цифра, которую называют эксперты.Миф о непревзойденных качествах основного израильского танка "Меркава", поднимавший акции местных военно-промышленных предприятий, был развенчан на глазах у всего мира. А ведь тогда, в середине нулевых, "Хизболла" даже близко не имела нынешнего количества боевых беспилотников, которые способны доставить израильской технике массу проблем.По итогам войны в израильском кнессете сформировали комиссию, которая раскритиковала план провалившейся операции, уничтожив репутацию премьер-министра Эхуда Ольмерта, министра обороны Амира Переца и начальника генштаба Израиля Дана Халуца. И в результате идея сухопутной войны с Ливаном долгое время была для любого израильского политика настоящим кошмаром.Пограничные обстрелы, конечно же, продолжались годами, но на новые масштабные походы через границу в Израиле больше никогда не решались, прекрасно понимая, что они не имеют никаких практических перспектив.Что же изменилось сегодня?Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху распустил коалиционный военный кабинет, сохраняя власть только за счет парламентского большинства, сформированного на выборах 2022 года. В нынешней ситуации его сохранению у власти может посодействовать только бесконечное продолжение и расширение конфликта. Ведь боевые действия позволяют купировать требования досрочных выборов, на которых настаивает оппозиция.Поэтому нельзя полностью исключать, что израильтяне действительно попробуют провести на юге Ливана что-то вроде военной операции, которая с октября проходит в секторе Газа – хотя к сколько-нибудь убедительной победе израильской армии она по состоянию на конец июня так и не привела.Сейчас израильская армия заявила об установлении "оперативного контроля" над третью Рафаха, южного города в секторе Газа, расположенного на границе с Египтом. Палестинцы, в свою очередь, сообщают об успешных засадах на израильскую бронетехнику и фиксируют потери своих противников.Независимые наблюдатели описывают ситуацию как патовую. Израиль сумел разрушить сектор Газа, но подразделения ХАМАС так и не покинули сектор. Они опираются на поддержку местного населения, и израильской армии приходится сражаться палестинцами в разных его частях, включая города и поселки, которые давно уже объявили зачищенными.Все это наносит огромный политический ущерб администрации Джозефа Байдена, которая вступила с Нетяньяху в публичную перепалку. Израильский премьер обвинил США в задержках поставок бомб, которыми сносят Газу. А Белый дом назвал эти заявления черной неблагодарностью, заверяя, что бомбы поступают израильтянам точно по графику.При этом, по данным Axios, обиженная американская администрация якобы отменила запланированную встречу с Израилем по Ирану. А демократическая конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес назвала Нетаньяху военным преступником, призывая бойкотировать его июльское выступление в американском конгрессе.Социология тоже говорит о том, что зрелище разрушенной Газы и поджигающих леса лучников совершенно не вызывают восторга у американской аудитории.Опросы The Washington Post фиксируют рост сочувствия к палестинцам – в первую очередь, среди демократических избирателей и молодёжи. А уровень поддержки Байдена синхронно снижается и среди еврейской общины, и среди мусульман.Тем не менее, у Нетяньяху нет никаких вариантов, кроме повышения ставок. Это значит, что израильские солдаты могут перейти границу с Ливаном – даже не имея возможности нанести "Хизболле" военное поражение.И война на Ближнем Востоке продолжит расширяться, превращая его в выжженную пустыню.Ранее на ту же тему: Почему "Хезболла" не вступает в войну с Израилем

https://ukraina.ru/20240609/1055566286.html

https://ukraina.ru/20240607/1055540490.html

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Леонид Николенко

эксклюзив, ливан, израиль, газа, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, юнеско, the washington post