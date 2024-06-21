Средневековое оружие современного Израиля. Война пришла в Страну кедров - 21.06.2024 Украина.ру
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Средневековое оружие современного Израиля. Война пришла в Страну кедров
Средневековое оружие современного Израиля. Война пришла в Страну кедров - 21.06.2024 Украина.ру
Средневековое оружие современного Израиля. Война пришла в Страну кедров
Если кто-то хочет посмотреть настоящую войну эпохи Средневековья без использования машины времени ,то это можно сделать на границе Израиля и Ливана.
2024-06-21T15:01
2024-06-21T15:45
эксклюзив
ливан
израиль
газа
биньямин нетаньяху
джо байден
хамас
юнеско
the washington post
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В сети широко расходятся видеозаписи, на которых израильские солдаты используют метательные машины – так называемые требушеты – а также обыкновенные луки, чтобы закидывать на территорию Ливана заряды с зажигательной смесью.Эта картина может показаться кому-то романтичной, но международные эксперты говорят, что подобная деятельность приводит к тяжелым социальным и экологическим последствиям для всего региона.На Ближнем Востоке стоит страшная жара – в Саудовской Аравии от нее погибли сотни паломников. Подожженные стрелками кустарники и леса мгновенно вспыхивают, образуя зоны обширных пожаров, застилающих облаками черного дыма целые области.Огонь уничтожает лесные посадки, которые с трудом выращивали многие годы на плохой каменистой почве при дефиците поливной воды.А лес имеет для Ливана особое, даже символическое значение. Достаточно напомнить, что на его флаге изображен ливанский кедр, а одна из местных рощ – так называемый Божественный лес – внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Тель-Авив называет такие действия ответом на обстрелы израильской территории со стороны Ливана.Но, во-первых, в этой ситуации обстрелами занимаются обе стороны – как известно, израильские войска тоже не гладью вышивают, и годами атакуют Ливан самыми различными способами, когда считают это необходимым.Во-вторых, израильское правительство (вместе со своими американскими покровителями) традиционно позиционирует себя как ответственную демократию, которая дает отпор террористам. А тактика выжженной земли, направленная на умышленное уничтожение более чем скромных лесных ресурсов ближневосточного региона, такому имиджу никаким образом не соответствует.Образ лучников времен Саладдина и рыцарей-крестоносцев, которые, как считают современные ученные, как раз и извели когда-то большинство местных лесов для строительства крепостей и кораблей, однозначно не сочетается с повесткой климатических саммитов.Но хуже всего то, что стрельба из требушетов сопровождается постоянными угрозами военного вторжения на территорию Ливана.Дело дошло до того, что пресс-служба армии обороны Израиля заявила об утверждении оперативного плана наступления на юге Ливана. А ливанские медиа сообщают, что израильтяне передали через американцев ультиматум ливанской власти – если "Хизболла" не выведет военные подразделения за реку Литани, израильские войска перейдут ливанскую границу и начнут очередную агрессию."Хизболла" ответила на это пропагандистскими роликами с изображением неких новых продвинутых дронов и обещаниями отразить любую атаку противника.Как считают эксперты, возможности для этого у нее имеются, а сценарий нового нападения на Ливан, скорее всего, повторит сценарий Второй ливанской войны в 2006 году, которая никаких особых успехов Тель-Авиву, как известно, не принесла.Израильские танки тогда с трудом преодолели двадцать километров до реки Литани, понеся серьезные потери от фланговых атак ливанцев. Подразделения ЦАХАЛ не смогли взять занятую территорию под реальный контроль и вскоре ушли назад.Израильская армия потеряла в 2006 году около шестидесяти единиц бронетехники – и это нижняя цифра, которую называют эксперты.Миф о непревзойденных качествах основного израильского танка "Меркава", поднимавший акции местных военно-промышленных предприятий, был развенчан на глазах у всего мира. А ведь тогда, в середине нулевых, "Хизболла" даже близко не имела нынешнего количества боевых беспилотников, которые способны доставить израильской технике массу проблем.По итогам войны в израильском кнессете сформировали комиссию, которая раскритиковала план провалившейся операции, уничтожив репутацию премьер-министра Эхуда Ольмерта, министра обороны Амира Переца и начальника генштаба Израиля Дана Халуца. И в результате идея сухопутной войны с Ливаном долгое время была для любого израильского политика настоящим кошмаром.Пограничные обстрелы, конечно же, продолжались годами, но на новые масштабные походы через границу в Израиле больше никогда не решались, прекрасно понимая, что они не имеют никаких практических перспектив.Что же изменилось сегодня?Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху распустил коалиционный военный кабинет, сохраняя власть только за счет парламентского большинства, сформированного на выборах 2022 года. В нынешней ситуации его сохранению у власти может посодействовать только бесконечное продолжение и расширение конфликта. Ведь боевые действия позволяют купировать требования досрочных выборов, на которых настаивает оппозиция.Поэтому нельзя полностью исключать, что израильтяне действительно попробуют провести на юге Ливана что-то вроде военной операции, которая с октября проходит в секторе Газа – хотя к сколько-нибудь убедительной победе израильской армии она по состоянию на конец июня так и не привела.Сейчас израильская армия заявила об установлении "оперативного контроля" над третью Рафаха, южного города в секторе Газа, расположенного на границе с Египтом. Палестинцы, в свою очередь, сообщают об успешных засадах на израильскую бронетехнику и фиксируют потери своих противников.Независимые наблюдатели описывают ситуацию как патовую. Израиль сумел разрушить сектор Газа, но подразделения ХАМАС так и не покинули сектор. Они опираются на поддержку местного населения, и израильской армии приходится сражаться палестинцами в разных его частях, включая города и поселки, которые давно уже объявили зачищенными.Все это наносит огромный политический ущерб администрации Джозефа Байдена, которая вступила с Нетяньяху в публичную перепалку. Израильский премьер обвинил США в задержках поставок бомб, которыми сносят Газу. А Белый дом назвал эти заявления черной неблагодарностью, заверяя, что бомбы поступают израильтянам точно по графику.При этом, по данным Axios, обиженная американская администрация якобы отменила запланированную встречу с Израилем по Ирану. А демократическая конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес назвала Нетаньяху военным преступником, призывая бойкотировать его июльское выступление в американском конгрессе.Социология тоже говорит о том, что зрелище разрушенной Газы и поджигающих леса лучников совершенно не вызывают восторга у американской аудитории.Опросы The Washington Post фиксируют рост сочувствия к палестинцам – в первую очередь, среди демократических избирателей и молодёжи. А уровень поддержки Байдена синхронно снижается и среди еврейской общины, и среди мусульман.Тем не менее, у Нетяньяху нет никаких вариантов, кроме повышения ставок. Это значит, что израильские солдаты могут перейти границу с Ливаном – даже не имея возможности нанести "Хизболле" военное поражение.И война на Ближнем Востоке продолжит расширяться, превращая его в выжженную пустыню.Ранее на ту же тему: Почему "Хезболла" не вступает в войну с Израилем
https://ukraina.ru/20240609/1055566286.html
https://ukraina.ru/20240607/1055540490.html
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израиль
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Леонид Николенко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, ливан, израиль, газа, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, юнеско, the washington post
Эксклюзив, Ливан, Израиль, Газа, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, ЮНЕСКО, The Washington Post

Средневековое оружие современного Израиля. Война пришла в Страну кедров

15:01 21.06.2024 (обновлено: 15:45 21.06.2024)
 
Требушет в распоряжении ЦАХАЛ
Требушет в распоряжении ЦАХАЛ
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Леонид Николенко
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Если кто-то хочет посмотреть настоящую войну эпохи Средневековья без использования машины времени ,то это можно сделать на границе Израиля и Ливана.
В сети широко расходятся видеозаписи, на которых израильские солдаты используют метательные машины – так называемые требушеты – а также обыкновенные луки, чтобы закидывать на территорию Ливана заряды с зажигательной смесью.
Эта картина может показаться кому-то романтичной, но международные эксперты говорят, что подобная деятельность приводит к тяжелым социальным и экологическим последствиям для всего региона.
На Ближнем Востоке стоит страшная жара – в Саудовской Аравии от нее погибли сотни паломников. Подожженные стрелками кустарники и леса мгновенно вспыхивают, образуя зоны обширных пожаров, застилающих облаками черного дыма целые области.
Огонь уничтожает лесные посадки, которые с трудом выращивали многие годы на плохой каменистой почве при дефиците поливной воды.
А лес имеет для Ливана особое, даже символическое значение. Достаточно напомнить, что на его флаге изображен ливанский кедр, а одна из местных рощ – так называемый Божественный лес – внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тель-Авив называет такие действия ответом на обстрелы израильской территории со стороны Ливана.
Но, во-первых, в этой ситуации обстрелами занимаются обе стороны – как известно, израильские войска тоже не гладью вышивают, и годами атакуют Ливан самыми различными способами, когда считают это необходимым.
Во-вторых, израильское правительство (вместе со своими американскими покровителями) традиционно позиционирует себя как ответственную демократию, которая дает отпор террористам.
А тактика выжженной земли, направленная на умышленное уничтожение более чем скромных лесных ресурсов ближневосточного региона, такому имиджу никаким образом не соответствует.
Образ лучников времен Саладдина и рыцарей-крестоносцев, которые, как считают современные ученные, как раз и извели когда-то большинство местных лесов для строительства крепостей и кораблей, однозначно не сочетается с повесткой климатических саммитов.
Но хуже всего то, что стрельба из требушетов сопровождается постоянными угрозами военного вторжения на территорию Ливана.
Дело дошло до того, что пресс-служба армии обороны Израиля заявила об утверждении оперативного плана наступления на юге Ливана. А ливанские медиа сообщают, что израильтяне передали через американцев ультиматум ливанской власти – если "Хизболла" не выведет военные подразделения за реку Литани, израильские войска перейдут ливанскую границу и начнут очередную агрессию.
"Хизболла" ответила на это пропагандистскими роликами с изображением неких новых продвинутых дронов и обещаниями отразить любую атаку противника.
Сгенерировано нейросетью
9 июня, 12:01
Израиль: начался обратный отсчет. Подходит момент, когда придется "выключить за собой свет"Государство Израиль после нападения на Сектор Газа в октябре 2023 года сейчас ведет военные действия по пяти направлениям. В самом Секторе Газа израильская операция, которая фактически свелась к разрушению всех домов и всей инфраструктуры, является фактической ликвидацией самого большого в мире гетто.
Как считают эксперты, возможности для этого у нее имеются, а сценарий нового нападения на Ливан, скорее всего, повторит сценарий Второй ливанской войны в 2006 году, которая никаких особых успехов Тель-Авиву, как известно, не принесла.
Израильские танки тогда с трудом преодолели двадцать километров до реки Литани, понеся серьезные потери от фланговых атак ливанцев. Подразделения ЦАХАЛ не смогли взять занятую территорию под реальный контроль и вскоре ушли назад.
Израильская армия потеряла в 2006 году около шестидесяти единиц бронетехники – и это нижняя цифра, которую называют эксперты.
Миф о непревзойденных качествах основного израильского танка "Меркава", поднимавший акции местных военно-промышленных предприятий, был развенчан на глазах у всего мира. А ведь тогда, в середине нулевых, "Хизболла" даже близко не имела нынешнего количества боевых беспилотников, которые способны доставить израильской технике массу проблем.
По итогам войны в израильском кнессете сформировали комиссию, которая раскритиковала план провалившейся операции, уничтожив репутацию премьер-министра Эхуда Ольмерта, министра обороны Амира Переца и начальника генштаба Израиля Дана Халуца. И в результате идея сухопутной войны с Ливаном долгое время была для любого израильского политика настоящим кошмаром.
Пограничные обстрелы, конечно же, продолжались годами, но на новые масштабные походы через границу в Израиле больше никогда не решались, прекрасно понимая, что они не имеют никаких практических перспектив.
Что же изменилось сегодня?
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху распустил коалиционный военный кабинет, сохраняя власть только за счет парламентского большинства, сформированного на выборах 2022 года. В нынешней ситуации его сохранению у власти может посодействовать только бесконечное продолжение и расширение конфликта. Ведь боевые действия позволяют купировать требования досрочных выборов, на которых настаивает оппозиция.
Поэтому нельзя полностью исключать, что израильтяне действительно попробуют провести на юге Ливана что-то вроде военной операции, которая с октября проходит в секторе Газа – хотя к сколько-нибудь убедительной победе израильской армии она по состоянию на конец июня так и не привела.
Сейчас израильская армия заявила об установлении "оперативного контроля" над третью Рафаха, южного города в секторе Газа, расположенного на границе с Египтом. Палестинцы, в свою очередь, сообщают об успешных засадах на израильскую бронетехнику и фиксируют потери своих противников.
Независимые наблюдатели описывают ситуацию как патовую. Израиль сумел разрушить сектор Газа, но подразделения ХАМАС так и не покинули сектор. Они опираются на поддержку местного населения, и израильской армии приходится сражаться палестинцами в разных его частях, включая города и поселки, которые давно уже объявили зачищенными.
Все это наносит огромный политический ущерб администрации Джозефа Байдена, которая вступила с Нетяньяху в публичную перепалку. Израильский премьер обвинил США в задержках поставок бомб, которыми сносят Газу. А Белый дом назвал эти заявления черной неблагодарностью, заверяя, что бомбы поступают израильтянам точно по графику.
При этом, по данным Axios, обиженная американская администрация якобы отменила запланированную встречу с Израилем по Ирану. А демократическая конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес назвала Нетаньяху военным преступником, призывая бойкотировать его июльское выступление в американском конгрессе.
- РИА Новости, 1920, 07.06.2024
7 июня, 10:58
Ближний Восток: вместо мира в Газе Израиль угрожает войной ЛивануМинувшей ночью израильская армия нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части Сектора Газа.
Социология тоже говорит о том, что зрелище разрушенной Газы и поджигающих леса лучников совершенно не вызывают восторга у американской аудитории.
Опросы The Washington Post фиксируют рост сочувствия к палестинцам – в первую очередь, среди демократических избирателей и молодёжи. А уровень поддержки Байдена синхронно снижается и среди еврейской общины, и среди мусульман.
Тем не менее, у Нетяньяху нет никаких вариантов, кроме повышения ставок. Это значит, что израильские солдаты могут перейти границу с Ливаном – даже не имея возможности нанести "Хизболле" военное поражение.
И война на Ближнем Востоке продолжит расширяться, превращая его в выжженную пустыню.
Ранее на ту же тему: Почему "Хезболла" не вступает в войну с Израилем
 
ЭксклюзивЛиванИзраильГазаБиньямин НетаньяхуДжо БайденХАМАСЮНЕСКОThe Washington Post
 
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15:01Средневековое оружие современного Израиля. Война пришла в Страну кедров
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