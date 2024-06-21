Средневековое оружие современного Израиля. Война пришла в Страну кедров
15:01 21.06.2024 (обновлено: 15:45 21.06.2024)
Требушет в распоряжении ЦАХАЛ
Если кто-то хочет посмотреть настоящую войну эпохи Средневековья без использования машины времени ,то это можно сделать на границе Израиля и Ливана.
В сети широко расходятся видеозаписи, на которых израильские солдаты используют метательные машины – так называемые требушеты – а также обыкновенные луки, чтобы закидывать на территорию Ливана заряды с зажигательной смесью.
Эта картина может показаться кому-то романтичной, но международные эксперты говорят, что подобная деятельность приводит к тяжелым социальным и экологическим последствиям для всего региона.
На Ближнем Востоке стоит страшная жара – в Саудовской Аравии от нее погибли сотни паломников. Подожженные стрелками кустарники и леса мгновенно вспыхивают, образуя зоны обширных пожаров, застилающих облаками черного дыма целые области.
Огонь уничтожает лесные посадки, которые с трудом выращивали многие годы на плохой каменистой почве при дефиците поливной воды.
А лес имеет для Ливана особое, даже символическое значение. Достаточно напомнить, что на его флаге изображен ливанский кедр, а одна из местных рощ – так называемый Божественный лес – внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тель-Авив называет такие действия ответом на обстрелы израильской территории со стороны Ливана.
Но, во-первых, в этой ситуации обстрелами занимаются обе стороны – как известно, израильские войска тоже не гладью вышивают, и годами атакуют Ливан самыми различными способами, когда считают это необходимым.
Во-вторых, израильское правительство (вместе со своими американскими покровителями) традиционно позиционирует себя как ответственную демократию, которая дает отпор террористам.
А тактика выжженной земли, направленная на умышленное уничтожение более чем скромных лесных ресурсов ближневосточного региона, такому имиджу никаким образом не соответствует.
Образ лучников времен Саладдина и рыцарей-крестоносцев, которые, как считают современные ученные, как раз и извели когда-то большинство местных лесов для строительства крепостей и кораблей, однозначно не сочетается с повесткой климатических саммитов.
Но хуже всего то, что стрельба из требушетов сопровождается постоянными угрозами военного вторжения на территорию Ливана.
Дело дошло до того, что пресс-служба армии обороны Израиля заявила об утверждении оперативного плана наступления на юге Ливана. А ливанские медиа сообщают, что израильтяне передали через американцев ультиматум ливанской власти – если "Хизболла" не выведет военные подразделения за реку Литани, израильские войска перейдут ливанскую границу и начнут очередную агрессию.
"Хизболла" ответила на это пропагандистскими роликами с изображением неких новых продвинутых дронов и обещаниями отразить любую атаку противника.
9 июня, 12:01Израиль: начался обратный отсчет. Подходит момент, когда придется "выключить за собой свет"Государство Израиль после нападения на Сектор Газа в октябре 2023 года сейчас ведет военные действия по пяти направлениям. В самом Секторе Газа израильская операция, которая фактически свелась к разрушению всех домов и всей инфраструктуры, является фактической ликвидацией самого большого в мире гетто.
Как считают эксперты, возможности для этого у нее имеются, а сценарий нового нападения на Ливан, скорее всего, повторит сценарий Второй ливанской войны в 2006 году, которая никаких особых успехов Тель-Авиву, как известно, не принесла.
Израильские танки тогда с трудом преодолели двадцать километров до реки Литани, понеся серьезные потери от фланговых атак ливанцев. Подразделения ЦАХАЛ не смогли взять занятую территорию под реальный контроль и вскоре ушли назад.
Израильская армия потеряла в 2006 году около шестидесяти единиц бронетехники – и это нижняя цифра, которую называют эксперты.
Миф о непревзойденных качествах основного израильского танка "Меркава", поднимавший акции местных военно-промышленных предприятий, был развенчан на глазах у всего мира. А ведь тогда, в середине нулевых, "Хизболла" даже близко не имела нынешнего количества боевых беспилотников, которые способны доставить израильской технике массу проблем.
По итогам войны в израильском кнессете сформировали комиссию, которая раскритиковала план провалившейся операции, уничтожив репутацию премьер-министра Эхуда Ольмерта, министра обороны Амира Переца и начальника генштаба Израиля Дана Халуца. И в результате идея сухопутной войны с Ливаном долгое время была для любого израильского политика настоящим кошмаром.
Пограничные обстрелы, конечно же, продолжались годами, но на новые масштабные походы через границу в Израиле больше никогда не решались, прекрасно понимая, что они не имеют никаких практических перспектив.
Что же изменилось сегодня?
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху распустил коалиционный военный кабинет, сохраняя власть только за счет парламентского большинства, сформированного на выборах 2022 года. В нынешней ситуации его сохранению у власти может посодействовать только бесконечное продолжение и расширение конфликта. Ведь боевые действия позволяют купировать требования досрочных выборов, на которых настаивает оппозиция.
Поэтому нельзя полностью исключать, что израильтяне действительно попробуют провести на юге Ливана что-то вроде военной операции, которая с октября проходит в секторе Газа – хотя к сколько-нибудь убедительной победе израильской армии она по состоянию на конец июня так и не привела.
Сейчас израильская армия заявила об установлении "оперативного контроля" над третью Рафаха, южного города в секторе Газа, расположенного на границе с Египтом. Палестинцы, в свою очередь, сообщают об успешных засадах на израильскую бронетехнику и фиксируют потери своих противников.
Независимые наблюдатели описывают ситуацию как патовую. Израиль сумел разрушить сектор Газа, но подразделения ХАМАС так и не покинули сектор. Они опираются на поддержку местного населения, и израильской армии приходится сражаться палестинцами в разных его частях, включая города и поселки, которые давно уже объявили зачищенными.
Все это наносит огромный политический ущерб администрации Джозефа Байдена, которая вступила с Нетяньяху в публичную перепалку. Израильский премьер обвинил США в задержках поставок бомб, которыми сносят Газу. А Белый дом назвал эти заявления черной неблагодарностью, заверяя, что бомбы поступают израильтянам точно по графику.
При этом, по данным Axios, обиженная американская администрация якобы отменила запланированную встречу с Израилем по Ирану. А демократическая конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес назвала Нетаньяху военным преступником, призывая бойкотировать его июльское выступление в американском конгрессе.
7 июня, 10:58Ближний Восток: вместо мира в Газе Израиль угрожает войной ЛивануМинувшей ночью израильская армия нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части Сектора Газа.
Социология тоже говорит о том, что зрелище разрушенной Газы и поджигающих леса лучников совершенно не вызывают восторга у американской аудитории.
Опросы The Washington Post фиксируют рост сочувствия к палестинцам – в первую очередь, среди демократических избирателей и молодёжи. А уровень поддержки Байдена синхронно снижается и среди еврейской общины, и среди мусульман.
Тем не менее, у Нетяньяху нет никаких вариантов, кроме повышения ставок. Это значит, что израильские солдаты могут перейти границу с Ливаном – даже не имея возможности нанести "Хизболле" военное поражение.
И война на Ближнем Востоке продолжит расширяться, превращая его в выжженную пустыню.
Ранее на ту же тему: Почему "Хезболла" не вступает в войну с Израилем