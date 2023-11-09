Почему "Хезболла" не вступает в войну с Израилем - 09.11.2023 Украина.ру
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Почему "Хезболла" не вступает в войну с Израилем
Почему "Хезболла" не вступает в войну с Израилем - 09.11.2023 Украина.ру
Почему "Хезболла" не вступает в войну с Израилем
Текущий конфликт на Ближнем Востоке продолжает развиваться. Армия обороны Израиля после массированных бомбардировок сектора Газа перешла к наземной фазе операции. Руководство ЦАХАЛ рапортует о продвижении: согласно официальной информации, израильские подразделения вошли в Газу и сейчас ведут боевые действия в её пределах.
2023-11-09T05:56
2023-11-09T05:56
эксклюзив
зарубежье
хезболла
хамас
израиль
палестина
иран
сша
палестино-израильский конфликт
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В сети распространяются многочисленные ролики бойцов ХАМАС, на которых запечатлены моменты поражения израильской боевой техники. Однако несмотря на то, что ЦАХАЛ несёт потери, положение ХАМАС явно осложняется.В сложившейся ситуации один из самых актуальных вопросов связан с возможностью вовлечения в противостояние базирующейся в Южном Ливане "Хезболлы". Шиитская "Хезболла", равно как и суннитский ХАМАС, тесно связана с Ираном, который вложил огромный объём ресурсов в её подготовку и вооружение. В отличие от ХАМАС, члены которого вооружены максимум противотанковыми и портативными зенитными комплексами, а также самодельными ракетами, "Хезболла" представляет собой многотысячную армию, оснащённую ствольной и реактивной артиллерией, беспилотниками и другим современным оружием. Полноценное вступление её подразделений в текущий конфликт создало бы Израилю ощутимые проблемы.ЦАХАЛ и "Хезболла" напрямую сталкивались в 2006 году в ходе Второй ливанской войны. Тогда израильским частям удалось выбить шиитские формирования с юга Ливана, однако стратегического успеха Израиль не достиг. С тех пор "Хезболла" лишь усилилась, а её влияние возросло.С момента вторжения ХАМАС на израильскую территорию "Хезболла" сделала ряд заявлений в его поддержку. В частности, после удара ЦАХАЛ по больнице в секторе Газа она призвала превратить 18 октября в "день беспрецедентного гнева" в отношении Израиля. При этом ряд СМИ со ссылкой на власти Ливана отметили, что организация обещала официальному Бейруту не атаковать Израиль, если последний не ударит по ливанской территории. На данный момент ЦАХАЛ и "Хезболла" ограничиваются взаимными артобстрелами, стараясь наносить удары по военным и инфраструктурным объектам. Но это явное не то, чего ждут от союзников палестинцы.Ожидаемым событием было выступление лидера "Хезболы" Хасана Насраллы: многие наблюдатели считали, что он подробно расскажет о том, какие действия намерена предпринять организация, а то и сообщит о её вступлении в конфликт. Отдельные источники сообщали, что "Хезболла" якобы может потребовать от Израиля прекратить боевые действия в секторе Газа, в противном случае пригрозив мобилизацией и войной. Однако ничего подобного не случилось. 3 ноября Насралла произнёс много хвалебных слов в адрес ХАМАС и гневных – в адрес Израиля, но никаких предметных заявлений в итоге сделано не было. По поводу возможности участия в боевых действиях лидер "Хезболлы" сообщил, что она и так участвует в них с 8 октября, и при этом подчеркнул, что операция палестинцев разрабатывалась исключительно ими самими в обстановке строжайшей секретности, из-за чего "Хезболла" ничего о ней не знала.Ожидалось, что шиитская организация может прийти на помощь палестинцам либо в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, либо тогда, когда положение ХАМАС станет критическим. Однако наземная операция вовсю идёт, положение ХАМАС осложняется, а "Хезболла" на помощь не спешит, и вероятность того, что такое положение дел изменится, уменьшается с каждым днём.Причины этого достаточно банальны. "Хезболла" не хочет вступать в схватку с ЦАХАЛ, понимая, что она не выстоит против Израиля и поддерживающих Тель-Авив США, которые активно усиливают своё военное присутствие на Ближнем Востоке. К обвальной эскалации не стремится и стоящий за "Хезболлой" Иран, который явно не прочь использовать её фактор в качестве инструмента для закулисного торга с Вашингтоном, предметом которого могут стать, например, полное снятие антииранских санкций и возврат замороженных иранских активов. Происходящее уже привело к срыву нормализации отношений между Израилем и арабскими нефтяными монархиями, что очень выгодно Тегерану. Потенциальный разгром ХАМАС в Газе тоже не станет ударом по позициям Ирана: даже в случае удачного завершения наземной операции кризис на Ближнем Востоке никуда не денется, и на данный момент США не склонны давать Израилю разрешения даже на оккупацию Газы. Израиль по-прежнему будет жить на пороховой бочке, и, соответственно, у Ирана всегда будет возможность создать ему новые проблемы.Также стоит отметить, что ситуация вокруг Палестины продемонстрировала, что решимость и единство исламского мира – декларация, а не реальность. Иордания, значительную часть населения которой составляют палестинцы, устами своей королевы (кстати, тоже палестинки по происхождению) осуждает израильские бомбардировки Газы. При этом иорданские военные базы используются ВВС США для оказания военной поддержки Израилю. Реджеп Тайип Эрдоган клеймит Тель-Авив, называя Израиль "оккупантом" и устраивая гигантские митинги в поддержку Палестины. При этом американская авиация продолжает базироваться на турецкой авиабазе Инджирлик.И примерно таким же образом ведёт себя подавляющее большинство стран и крупных организаций региона. Всерьёз ввязываться в борьбу с ненавистным "сионистским режимом" не готов никто. Похоже, и "Хезболла" в этом плане не является исключением.
https://ukraina.ru/20231108/1050856065.html
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Владимир Зотов
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Владимир Зотов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, зарубежье, хезболла, хамас, израиль, палестина, иран, сша, палестино-израильский конфликт
Эксклюзив, Зарубежье, Хезболла, ХАМАС, Израиль, Палестина, Иран, США, Палестино-израильский конфликт

Почему "Хезболла" не вступает в войну с Израилем

05:56 09.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Tasnim News Agency
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© commons.wikimedia.org / Tasnim News Agency
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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Текущий конфликт на Ближнем Востоке продолжает развиваться. Армия обороны Израиля после массированных бомбардировок сектора Газа перешла к наземной фазе операции. Руководство ЦАХАЛ рапортует о продвижении: согласно официальной информации, израильские подразделения вошли в Газу и сейчас ведут боевые действия в её пределах.
В сети распространяются многочисленные ролики бойцов ХАМАС, на которых запечатлены моменты поражения израильской боевой техники. Однако несмотря на то, что ЦАХАЛ несёт потери, положение ХАМАС явно осложняется.
В сложившейся ситуации один из самых актуальных вопросов связан с возможностью вовлечения в противостояние базирующейся в Южном Ливане "Хезболлы".
Шиитская "Хезболла", равно как и суннитский ХАМАС, тесно связана с Ираном, который вложил огромный объём ресурсов в её подготовку и вооружение. В отличие от ХАМАС, члены которого вооружены максимум противотанковыми и портативными зенитными комплексами, а также самодельными ракетами, "Хезболла" представляет собой многотысячную армию, оснащённую ствольной и реактивной артиллерией, беспилотниками и другим современным оружием. Полноценное вступление её подразделений в текущий конфликт создало бы Израилю ощутимые проблемы.
ЦАХАЛ и "Хезболла" напрямую сталкивались в 2006 году в ходе Второй ливанской войны. Тогда израильским частям удалось выбить шиитские формирования с юга Ливана, однако стратегического успеха Израиль не достиг. С тех пор "Хезболла" лишь усилилась, а её влияние возросло.
Последствия удара Израиля по жилому дому в Газе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 15:01
"Ужас Газы". Ближневосточная война разрушает миропорядокАмериканский журнал The Time, который обычно выносит на свою обложку фотографии по тематике самых злободневных мировых новостей, ломает привычные шаблоны западной пропаганды
С момента вторжения ХАМАС на израильскую территорию "Хезболла" сделала ряд заявлений в его поддержку. В частности, после удара ЦАХАЛ по больнице в секторе Газа она призвала превратить 18 октября в "день беспрецедентного гнева" в отношении Израиля.
При этом ряд СМИ со ссылкой на власти Ливана отметили, что организация обещала официальному Бейруту не атаковать Израиль, если последний не ударит по ливанской территории. На данный момент ЦАХАЛ и "Хезболла" ограничиваются взаимными артобстрелами, стараясь наносить удары по военным и инфраструктурным объектам. Но это явное не то, чего ждут от союзников палестинцы.
Ожидаемым событием было выступление лидера "Хезболы" Хасана Насраллы: многие наблюдатели считали, что он подробно расскажет о том, какие действия намерена предпринять организация, а то и сообщит о её вступлении в конфликт.
Отдельные источники сообщали, что "Хезболла" якобы может потребовать от Израиля прекратить боевые действия в секторе Газа, в противном случае пригрозив мобилизацией и войной.
Однако ничего подобного не случилось. 3 ноября Насралла произнёс много хвалебных слов в адрес ХАМАС и гневных – в адрес Израиля, но никаких предметных заявлений в итоге сделано не было. По поводу возможности участия в боевых действиях лидер "Хезболлы" сообщил, что она и так участвует в них с 8 октября, и при этом подчеркнул, что операция палестинцев разрабатывалась исключительно ими самими в обстановке строжайшей секретности, из-за чего "Хезболла" ничего о ней не знала.
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
2 ноября, 14:12
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Ожидалось, что шиитская организация может прийти на помощь палестинцам либо в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, либо тогда, когда положение ХАМАС станет критическим. Однако наземная операция вовсю идёт, положение ХАМАС осложняется, а "Хезболла" на помощь не спешит, и вероятность того, что такое положение дел изменится, уменьшается с каждым днём.
Причины этого достаточно банальны. "Хезболла" не хочет вступать в схватку с ЦАХАЛ, понимая, что она не выстоит против Израиля и поддерживающих Тель-Авив США, которые активно усиливают своё военное присутствие на Ближнем Востоке.
К обвальной эскалации не стремится и стоящий за "Хезболлой" Иран, который явно не прочь использовать её фактор в качестве инструмента для закулисного торга с Вашингтоном, предметом которого могут стать, например, полное снятие антииранских санкций и возврат замороженных иранских активов.
Происходящее уже привело к срыву нормализации отношений между Израилем и арабскими нефтяными монархиями, что очень выгодно Тегерану. Потенциальный разгром ХАМАС в Газе тоже не станет ударом по позициям Ирана: даже в случае удачного завершения наземной операции кризис на Ближнем Востоке никуда не денется, и на данный момент США не склонны давать Израилю разрешения даже на оккупацию Газы. Израиль по-прежнему будет жить на пороховой бочке, и, соответственно, у Ирана всегда будет возможность создать ему новые проблемы.
Также стоит отметить, что ситуация вокруг Палестины продемонстрировала, что решимость и единство исламского мира – декларация, а не реальность. Иордания, значительную часть населения которой составляют палестинцы, устами своей королевы (кстати, тоже палестинки по происхождению) осуждает израильские бомбардировки Газы. При этом иорданские военные базы используются ВВС США для оказания военной поддержки Израилю. Реджеп Тайип Эрдоган клеймит Тель-Авив, называя Израиль "оккупантом" и устраивая гигантские митинги в поддержку Палестины. При этом американская авиация продолжает базироваться на турецкой авиабазе Инджирлик.
И примерно таким же образом ведёт себя подавляющее большинство стран и крупных организаций региона. Всерьёз ввязываться в борьбу с ненавистным "сионистским режимом" не готов никто. Похоже, и "Хезболла" в этом плане не является исключением.
 
ЭксклюзивЗарубежьеХезболлаХАМАСИзраильПалестинаИранСШАПалестино-израильский конфликт
 
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