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Лавров посетит Минск с официальным визитом

Лавров посетит Минск с официальным визитом - 19.06.2024 Украина.ру

Лавров посетит Минск с официальным визитом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с официальным посетит Минск 24-25 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-06-19T12:18

2024-06-19T12:18

2024-06-19T12:18

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Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.По словам представителя МИД РФ, поездка приурочена к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией."Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности", - отметила Захарова.НАТО хочет привести ядерное оружие в боевую готовность: чем ответит Россия

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новости, россия, минск, белоруссия, сергей лавров, мария захарова, александр лукашенко, визит, встреча