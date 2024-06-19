Лавров посетит Минск с официальным визитом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с официальным посетит Минск 24-25 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Двадцать четвертого-двадцать пятого июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Минск с официальным визитом", - сообщила Захарова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.
По словам представителя МИД РФ, поездка приурочена к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией.
"Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности", - отметила Захарова.