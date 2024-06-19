Лавров посетит Минск с официальным визитом - 19.06.2024 Украина.ру
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Лавров посетит Минск с официальным визитом
Лавров посетит Минск с официальным визитом - 19.06.2024 Украина.ру
Лавров посетит Минск с официальным визитом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с официальным посетит Минск 24-25 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-06-19T12:18
2024-06-19T12:18
новости
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белоруссия
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мария захарова
александр лукашенко
визит
встреча
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Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.По словам представителя МИД РФ, поездка приурочена к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией."Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности", - отметила Захарова.НАТО хочет привести ядерное оружие в боевую готовность: чем ответит Россия
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новости, россия, минск, белоруссия, сергей лавров, мария захарова, александр лукашенко, визит, встреча
Новости, Россия, Минск, Белоруссия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Александр Лукашенко, визит, встреча

Лавров посетит Минск с официальным визитом

12:18 19.06.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с официальным посетит Минск 24-25 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Двадцать четвертого-двадцать пятого июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Минск с официальным визитом", - сообщила Захарова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.
По словам представителя МИД РФ, поездка приурочена к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией.
"Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности", - отметила Захарова.
НАТО хочет привести ядерное оружие в боевую готовность: чем ответит Россия
 
НовостиРоссияМинскБелоруссияСергей ЛавровМария ЗахароваАлександр Лукашенковизитвстреча
 
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