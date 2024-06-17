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НАТО хочет привести ядерное оружие в боевую готовность: чем ответит Россия

НАТО хочет привести ядерное оружие в боевую готовность: чем ответит Россия - 17.06.2024 Украина.ру

НАТО хочет привести ядерное оружие в боевую готовность: чем ответит Россия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса обсуждают перевод своего ядерного оружия в состояние боевой готовности

2024-06-17T13:29

2024-06-17T13:29

2024-06-17T13:48

эксклюзив

нато

йенс столтенберг

ядерное оружие

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сша

европа

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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Мир - это войнаСтолтенберг отметил, что в настоящее время вопрос приведения ядерных сил в боевую готовность обсуждается между странами Североатлантического альянса.По его словам, ядерные силы должны быть краеугольным камнем политики сдерживания и высказался за транспарентность в этом вопросе."Целью НАТО, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока ядерное оружие существует, мы будем оставаться ядерным альянсом", - добавил он.Прозрачность помогает донести этот сигнал, резюмировал генсек Альянса.Тайком в ЕвропуГод назад в западной прессе появилась информация, согласно которой США тайно разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе. Эти данные, в частности, озвучила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.Речь шла о Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Отмечалось, что это было сделано без соответствующего заявления.В ICAN тогда заявили, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны."Вот почему так важно обратить внимание на инструменты, которыми мы располагаем для повышения этой прозрачности, и задать вопросы: что это за бомбы и где они находятся?" — сказала Сандерс-Закре.Учитывая все это, слова Столтенберга про транспарентность выглядят несколько странно. Очевидно, что никакой прозрачности со стороны НАТО касательно ядерного оружия, нет.Ядерный паритетЯдерный паритет США и РФ в совокупности обладают приблизительно 89% мирового запаса ядерного оружия и 86% доступных для использования боеголовок.По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) и Федерации американских ученых (FAS), к началу 2023 года у России было 4,5 тыс. ядерных боеголовок, в том числе 1588 развернутых на боеготовых носителях и 2889 законсервированных.На январь прошлого года, по данным SIPRI, Пентагон имел 3,7 тыс. ядерных зарядов, из них 1744 оперативно развернутых и 1964 резервных ядерных боеголовок.Еще две страны НАТО — Великобритания и Франция — обладают собственными ядерными боеголовками, 225 и 290, таким образом, в совокупности между США с союзниками и РФ сохраняется примерный паритет.По данным ICAN, расходы Соединенных Штатов на оружие массового поражения превышают аналогичные траты всех других ядерных держав вместе взятых. Организация назвала конкретную сумму: по данным специалистов, речь идет о 43,7 млрд долларов.Путин и Столтенберг про ядерное оружие: в чем разницаФормально активизация НАТО в вопросе ядерного оружия оправдывается Альянсом "российской угрозой", а именно размещением тактического ядерного оружия в Белоруссии и учениями РФ по применению нестратегического ядерного оружия.Подобные заявления натовцев призваны замаскировать подлинную причинно-следственную цепочку. А именно то, что указанные действия России – лишь ответ на эскалацию, которую продолжает Запад в отношении Москвы.В этом ряду военная и финансовая поддержка Украины, разрешение ВСУ бить вглубь российской территории из западного оружия, угрозы послать контингент НАТО непосредственно в зону боевых действий и т.д.В НАТО также делают вид, что не знакомы с ядерной доктриной России, в котором оговорено, что подобное оружие может быть применено лишь в исключительных случаях: ответ на ядерную атаку и при угрозе государственности.То есть все тезисы о том, что РФ вот-вот готова нацелить свои ядерные ракеты на Запад и нажать пресловутую красную кнопку – не более, чем пропаганда для прикрытия, нацеленная на американского и европейского обывателя.На это, в частности, обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что накануне в Швейцарии состоялся так называемый мирный саммит по Украине, в итоговом документе которого отмечалась недопустимость такой риторики.Песков подчеркнул, что, когда президент РФ Владимир Путин говорит о ядерном оружии - он отвечает на чьи-то вопросы, он не говорит об этом по своей инициативе и внимательно относится к этому вопросу.И эта разница в подходах к вопросу - принципиальна. Столтенберг - заявляя, провоцирует, Путин - всего лишь реагирует на вопрос.О возможности применения ядерного оружия в материале издания Украина.ру Даниил Безсонов: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк

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Павел Котов

эксклюзив, нато, йенс столтенберг, ядерное оружие, россия, сша, европа, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, пентагон