"Это важная победа": эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Старомайорское и приблизились к Угледару - 15.06.2024 Украина.ру
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"Это важная победа": эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Старомайорское и приблизились к Угледару
"Это важная победа": эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Старомайорское и приблизились к Угледару - 15.06.2024 Украина.ру
"Это важная победа": эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Старомайорское и приблизились к Угледару
Освободив Старомайорское армии РФ удалось показать, что киевский режим потерял все свои "достижения", которых ему удалось достичь в ходе летнего контрнаступа. Взятие Старомайорского – это важная тактическая победа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-06-15T04:30
2024-06-15T04:30
новости
россия
угледар
южно-донецкое направление
донбасс
сво
украина
всу
наступление
победа
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Ранее ВС РФ на Южно-донецком направлении освободили населенный пункт Старомайорское, который пришлось оставить в ходе летнего контрнаступа ВСУ, разменяв его на огромное количество подбитой вражеской техники.ВС РФ перешли в наступление на Времевском выступе, когда ВСУ полностью вывели оттуда корпус морской пехоты, который украинское командование перебросило в район Крынок, рассказал обозреватель.Освободив Старомайорское армии РФ удалось показать, что киевский режим потерял все свои "достижения", которых ему удалось достичь в ходе летнего контрнаступа, добавил он.В перспективе необходимо взять и Великую Новоселку, и Угледар. Если это удастся, то ВС РФ смогут выпрямить линию фронта на юге Донбасса. Войскам будет легче продвигаться на Курахово и в целом на Красноармейскую агломерацию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.руО том, что сделает Запад, когда поймет, что до развала фронта ВСУ остались считанные месяцы - в интервью Александра Перенджиева: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах
https://ukraina.ru/20240614/1055647452.html
россия
угледар
южно-донецкое направление
донбасс
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новости, россия, угледар, южно-донецкое направление, донбасс, сво, украина, всу, наступление, победа, вс рф
Новости, Россия, Угледар, Южно-Донецкое направление, Донбасс, СВО, Украина, ВСУ, наступление, победа, ВС РФ

"Это важная победа": эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Старомайорское и приблизились к Угледару

04:30 15.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Читать в
Освободив Старомайорское армии РФ удалось показать, что киевский режим потерял все свои "достижения", которых ему удалось достичь в ходе летнего контрнаступа. Взятие Старомайорского – это важная тактическая победа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Ранее ВС РФ на Южно-донецком направлении освободили населенный пункт Старомайорское, который пришлось оставить в ходе летнего контрнаступа ВСУ, разменяв его на огромное количество подбитой вражеской техники.
ВС РФ перешли в наступление на Времевском выступе, когда ВСУ полностью вывели оттуда корпус морской пехоты, который украинское командование перебросило в район Крынок, рассказал обозреватель.
Освободив Старомайорское армии РФ удалось показать, что киевский режим потерял все свои "достижения", которых ему удалось достичь в ходе летнего контрнаступа, добавил он.
"Да, Времевский выступ – это второстепенное направление. Но, взятие Старомайорского – это важная тактическая победа. Учитывая, что мы сейчас постепенно приближаемся к Угледару, нам надо атаковать западнее него, чтобы сковать противника", - подчеркнул Угольный.
В перспективе необходимо взять и Великую Новоселку, и Угледар. Если это удастся, то ВС РФ смогут выпрямить линию фронта на юге Донбасса. Войскам будет легче продвигаться на Курахово и в целом на Красноармейскую агломерацию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.ру
О том, что сделает Запад, когда поймет, что до развала фронта ВСУ остались считанные месяцы - в интервью Александра Перенджиева: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Вчера, 14:54
Военный летчик Сергей Липовой: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУУкраина — это аналогия и продолжение Афганистана, войн на Кавказе и других локальных конфликтов, которые США после 1945 года постоянно устраивают в рамках глобального противостояния с Россией
 
НовостиРоссияУгледарЮжно-Донецкое направлениеДонбассСВОУкраинаВСУнаступлениепобедаВС РФ
 
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