https://ukraina.ru/20240615/1055660534.html

"Это важная победа": эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Старомайорское и приблизились к Угледару

"Это важная победа": эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Старомайорское и приблизились к Угледару - 15.06.2024 Украина.ру

"Это важная победа": эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Старомайорское и приблизились к Угледару

Освободив Старомайорское армии РФ удалось показать, что киевский режим потерял все свои "достижения", которых ему удалось достичь в ходе летнего контрнаступа. Взятие Старомайорского – это важная тактическая победа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-06-15T04:30

2024-06-15T04:30

2024-06-15T04:30

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россия

угледар

южно-донецкое направление

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всу

наступление

победа

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Ранее ВС РФ на Южно-донецком направлении освободили населенный пункт Старомайорское, который пришлось оставить в ходе летнего контрнаступа ВСУ, разменяв его на огромное количество подбитой вражеской техники.ВС РФ перешли в наступление на Времевском выступе, когда ВСУ полностью вывели оттуда корпус морской пехоты, который украинское командование перебросило в район Крынок, рассказал обозреватель.Освободив Старомайорское армии РФ удалось показать, что киевский режим потерял все свои "достижения", которых ему удалось достичь в ходе летнего контрнаступа, добавил он.В перспективе необходимо взять и Великую Новоселку, и Угледар. Если это удастся, то ВС РФ смогут выпрямить линию фронта на юге Донбасса. Войскам будет легче продвигаться на Курахово и в целом на Красноармейскую агломерацию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.руО том, что сделает Запад, когда поймет, что до развала фронта ВСУ остались считанные месяцы - в интервью Александра Перенджиева: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах

https://ukraina.ru/20240614/1055647452.html

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угледар

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новости, россия, угледар, южно-донецкое направление, донбасс, сво, украина, всу, наступление, победа, вс рф