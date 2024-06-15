"Это важная победа": эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Старомайорское и приблизились к Угледару
Освободив Старомайорское армии РФ удалось показать, что киевский режим потерял все свои "достижения", которых ему удалось достичь в ходе летнего контрнаступа. Взятие Старомайорского – это важная тактическая победа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Ранее ВС РФ на Южно-донецком направлении освободили населенный пункт Старомайорское, который пришлось оставить в ходе летнего контрнаступа ВСУ, разменяв его на огромное количество подбитой вражеской техники.
ВС РФ перешли в наступление на Времевском выступе, когда ВСУ полностью вывели оттуда корпус морской пехоты, который украинское командование перебросило в район Крынок, рассказал обозреватель.
Освободив Старомайорское армии РФ удалось показать, что киевский режим потерял все свои "достижения", которых ему удалось достичь в ходе летнего контрнаступа, добавил он.
"Да, Времевский выступ – это второстепенное направление. Но, взятие Старомайорского – это важная тактическая победа. Учитывая, что мы сейчас постепенно приближаемся к Угледару, нам надо атаковать западнее него, чтобы сковать противника", - подчеркнул Угольный.
В перспективе необходимо взять и Великую Новоселку, и Угледар. Если это удастся, то ВС РФ смогут выпрямить линию фронта на юге Донбасса. Войскам будет легче продвигаться на Курахово и в целом на Красноармейскую агломерацию, заключил собеседник издания.
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