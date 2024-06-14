https://ukraina.ru/20240614/1055639428.html

Александр Перенджиев: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах

Александр Перенджиев: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах - 14.06.2024 Украина.ру

Александр Перенджиев: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах

Победа в СВО – это не когда Украина капитулирует, а мы подпишем политические договоренности с Западом. Победа в СВО – это когда экономика России будет сильной

2024-06-14T05:50

2024-06-14T05:50

2024-06-14T05:50

интервью

россия

всу

украина

нато

запад

пво

авиация

флот

средиземное море

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И чтобы не допустить этого сценария, Россия в рамках БРИКС должна создать такую экономическую модель, в которой понятие "западные санкции" превратятся в пыль, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр ПеренджиевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад примут решение напрямую вмешаться в украинский конфликт таким образом, чтобы сохранить его в пределах признаваемых Западом границ Украины и не дать повод России применить ядерное оружие. По его мнению, возможны четыре сценария этой интервенции.- Александр Николаевич, возможна ли эта интервенция именно в таком виде?- Сначала я бы хотел напомнить одну банальную вещь. Генштаб ВС РФ, отвечающий за оборону и безопасность нашей страны, заранее ищет способ купировать даже те угрозы, о которых мы с вами не догадываемся. А теперь пройдемся по каждому из сценариев, о которых говорил Полетаев.- Первый сценарий. "Наземное ПВО под флагом НАТО прикрывает правобережную Украину или фронт".- Этот сценарий уже реализовался. Разве на Украине нет "Пэтриотов"? Они есть. Они прикрывают и западную Украину, и Киев, и фронт. Более того, Запад пытается увеличить численность этих комплексов на Украине. Уже поляки плачут, что американцы хотят у них очередной "Пэтриот" отобрать. Но у них ничего не получается. У них получается только возмещать текущие потери, а не усиливать украинскую ПВО. Они поставляют – мы выбиваем. Это уже видно во всей красе.- Второй сценарий. "США наносят удары крылатыми ракетами с кораблей в Средиземном и Балтийском морях по новым территориям и Крыму".- Мы уже принимаем конкретные меры, чтобы купировать эту угрозу. Россия и Китай регулярно проводят учения "Морское взаимодействие". Они проходили в Балтийском и Средиземном море. Также были трёхсторонние учения России, Китая и Ирана в Красном море. Были даже трехсторонние учения России, Китая и ЮАР в Индийском океане. Эти маневры проводились в том числе для того, чтобы отразить эту гипотетическую атаку натовского флота.Более того, еще в 2013 году мы создали постоянное оперативное соединение Военно-морского флота России в Средиземном море. Эта группировка состоит не только из кораблей, но и из подводных лодок. Да, сейчас про нее меньше пишут. Но это же не значит, что она куда-то исчезла. И если ВМС США в Средиземном море вознамерятся ударить по Крыму, Россия будет готова их потопить.В той же Сирии у нас есть база военно-космических сил и Пункт материально-технического обеспечения флота. У нас есть инфраструктура, созданная для отражения этого сценария. Наши самолеты вылетят с территории Сирии и нанесут удар по натовским кораблям.Вы можете спросить: "А как насчет Балтики"? Естественно, что у нас там есть Балтийский флот. Его задача как раз и стоит в том, чтобы из этого региона для России не исходила угроза от флота НАТО. Запад может сколько угодно заявлять, что "Балтика стала внутренним морем НАТО", но это просто слова. Наш флот, военно-морская авиация и система ПВО/ПРО способны предотвратить такое гипотетическое нападение.- Третий сценарий. "Авиация НАТО участвует в воздушных боях, нанесении ударов вглубь новых территорий и Крыма, а также как воздушная компонента ПВО".- Западная авиация в случае с Украиной не будет действовать так, как действовала советская авиация в Корее и во Вьетнаме. Это уже будет прямое участие НАТО в войне с Россией. Они уже не отделаются разговорами о том, что они только поставляют оружие киевскому режиму. Мы примем все меры по уничтожению аэродромов, откуда натовская авиация будет взлетать. Мы уже не будем бояться никакой "пятой статьи" Альянса, потому что НАТО уже нас атаковал.Повторюсь, мы не будем мальчиками для битья. Мы будем защищаться. Во-первых, наша система ПВО попытается сбить эти самолеты. Во-вторых, официальная Москва неоднократно заявляла, что аэродромы на территории НАТО, откуда они будут взлетать для конкретной боевой работы, станут законными целями для нашей дальней авиации.Я вообще считаю, что мы в этом случае сможем пройтись по оборонным заводам НАТО на территории Европы, которые и производят оружие для Украины.- Почему вы так уверенно говорите об ударах по территории НАТО?- Потому что эта наша уверенность вынудит НАТО отказаться от этих планов. Сейчас Запад машет дубинками, потому что думает, что у них все получится. Но на Украине еще с 2014 года верили, что они разгромят Россию при поддержке НАТО. Сейчас НАТО вовсю помогает киевскому режиму, но это почему-то не спасает противника от поражения.Я бы также хотел обратить внимание на российскую группировку морских-кораблей, которые сейчас зашли на Кубу для проведения учений.Мы туда пришли не тайно, а открыто. Наша атомная подводная лодка не скрывалась где-то под водой, а всплыла и пришла в порт Гаваны. США пытаются мониторить ситуацию возле своих берегов при помощи эсминцев. И я бы в этой связи хотел напомнить один эпизод. Еще в 2016 году в Америке разразился скандал по поводу того, что российская подводная лодка находилась прямо вблизи берегов США. Причем скандал разразился только спустя месяц после того, как она ушла, потому что на это обратили внимание СМИ. То есть американцы ее прозевали. Они даже не знали, что она рядом.Так что Россия не раскрывает все свои карты в этой игре с Западом. Никто же не знает, сколько у нас подлодок вблизи берегов США. Мы только одну показали на Кубе – они туда и посмотрели. Американцы не знают, откуда мы можем нанести удар. Если их самолеты решат побомбить Крым, мы тоже можем побомбить американские военно-морские базы.- Теперь насчет четвертого сценария: "крупные (от 50-100 тыс. человек) сухопутные контингенты НАТО напрямую участвуют в боях на фронте".- Я бы в этой связи хотел прокомментировать заявление Владимира Путина: "Мы готовы поставлять наше оружие врагам наших врагов".Наши эксперты и журналисты весьма поверхностно проанализировали этот момент. Они стали искать тех, кто открыто выступил против США, и никого не нашли кроме "хуситов" в Йемене. А я считаю, что речь идет не об открытых врагах Запада, а о силах, которые хотели бы выступить против наших врагов, но не имеют для этого возможности. И Путин пытается сделать так, чтобы эти силы открыто о себе заявили, а мы бы поставили им оружие.Я сейчас приведу пример из серии "Персонажи вымышлены – совпадения случайны".Сейчас идут протесты в Новой Каледонии. Вдруг "Канакский социалистический фронт национального освобождения" решит вступить в боевые действия с Францией. Москва скажет: "Ой, а Макрон поставляет оружие на Украину и угрожает интервенцией. Давайте поставим оружие Новой Каледонии".Можно вспомнить затухший конфликт между Англией и Ирландией по поводу Ольстера. Вдруг Ирландская республиканская армия (ИРА) решит возобновить вооруженную борьбу с Великобританией, чтобы вернуть себе Белфаст. Тем более, что Ирландия входит в Евросоюз, а Британия уже не входит.А та же Шотландия? Она уже много лет пытается провести мирный референдум о независимости. Вдруг местные радикалы решат: "Чего мы туда-сюда, туда-сюда. Давайте действовать. Может быть, Россия нам поможет с оружием".Одним словом, мы должны поддержать сепаратистские настроения на Западе, которых очень много. Великобритания же это делала, когда поддерживала экстремистов на Северном Кавказе. Что нам мешает делать то же самое?И Путин сейчас зондирует почву: действительно ли на Западе есть такие силы, которым мы могли бы поставить свое оружие". Если это станет возможным, события могут пойти совершенно по-другому сценарию.Запад же так увлекся прокси-войной с Россией на Украине, что он совершенно не учитывает, что может получить реальную войну на собственной же территории. Об этом Путин сказал открытым текстом. Ребята, если вы думаете, что можете "безобидно" поставлять оружие на Украину, то вы ошибаетесь. Может быть, вам самим придется бегать по всему миру в поисках оружия, чтобы справиться с многочисленными сепаратистами на своей территории.Я же очень хорошо помню, насколько тяжело нам было справиться с террористами в Чечне. Нам для этого пришлось по сусекам скрести боеспособные силы и технику. А если поставляемое Западом оружие для Украины уже оказывается среди криминальных кругов в Европе, почему российское оружие не может оказаться в руках у сепаратистских сил в той же Франции?Теперь вернемся к пункту о том, что Запад может организовать прямую интервенцию на Украину за 100 дней до капитуляции киевского режима. Мне этот пункт понравился. Мне он напомнил "100 дней до дембеля". Мне только непонятно, как Запад будет определять конкретный день этой капитуляции.- Тут вопрос в следующем: Запад поймет, что до развала фронта ВСУ остались считанные месяцы? Или он может произойти внезапно?- Может быть, Запад это поймет. Вопрос в том, что он сможет сделать, чтобы этого не случилось.Запад уже сделал очень многое для поддержки Украины. Он ввел против России все санкции (даже против несчастной Московской биржи). Он передал Киеву танки и военных специалистов (многие из них уже погибли). Почему наша армия с трудом сдерживала украинские атаки и почему сейчас с трудом идет продвижение? Потому что нам приходится сворачивать шею военной машине 54 стран, которые помогают Украине.Полетаев в интервью сравнил Украину с боксером, который обкололся допингом. Но допинг-допингом. Рядом с этим "боксером" стоит команда тренеров и медиков, которые помогают ему драться. Есть такая пословица: "Нет худа без добра". Да, худо, что НАТО влез на Украину. Но мы бы рано или поздно все равно столкнулись с НАТО, защищая свои интересы. И хорошо, что НАТО влез на Украину именно в таком формате. Мы их бьем. Об этом свидетельствует выставка трофейной технике на Поклонной Горе.Знаете, когда я слушал выступления Путина на экономическом форуме, у меня складывалось впечатление, что Россия вообще не воюет. "Это будем развивать, сюда будем деньги вкладывать". Мы, конечно, напрягаемся из-за СВО, но она не мешает нам укреплять свое положение в мире.Я понимаю чувства наших бойцов, когда они понимают, что остальная Россия живет так, будто ничего не происходит. Но это лучше, чем если бы мы превратились в военный лагерь и думали только о выживании.Более того, я считаю, что победа в СВО – это не когда Украина капитулирует, а мы подпишем политические договоренности с Западом. Победа в СВО – это когда экономика России будет сильной.Мы же помним, что победа 9 мая 1945 года не спасла Советский Союз от развала. США победили в холодной войне, потому что они оказались сильнее экономически. И чтобы не допустить этого сценария, Россия в рамках БРИКС должна создать такую экономическую модель, в которой понятие "западные санкции" превратятся в пыль.Понятно, что до этого очень-очень далеко. Но наш президент это хорошо понимает, когда акцентирует внимание на внутренней экономике России и экономическом взаимодействии с незападными странами.- Давайте зафиксируем ваши рассуждения. В случае интервенции Запада на Украину стратегическая игра России "Нам невыгодно расширять конфликт, потому что мы побеждаем", перестанет действовать и мы будем готовы наносить удары по территории Запада?- Конечно. Нам придает решимости именно то, что Запад уже серьезно вложился в украинскую войну.Когда мы рассуждаем о гипотетических сценариях интервенции, мы исходим из того, что у Запада есть много ресурсов, которые он еще не задействовал в борьбе с Россией. Это не так. Мы серьезно перемололи военную мощь Запада.Сами западные аналитики и политики задают себе следующие вопросы: "Нам есть смысл вкладываться в Украину? Не приведет ли это к дальнейшему ослаблению стран НАТО и их военной мощи?".По поводу того, что сейчас делает Запад, можно описать нецензурной поговоркой: "Отдай жену дяде, а сам иди к …". Запад отдал свою "жену" Киеву в виде боеприпасов и оружия. А к кому пойдет Запад, когда ему приспичит?Более того, чем дольше длится украинская война, тем больше вероятность, что Запад может увязнуть в других конфликтах, которые будут вспыхивать по всему миру. Новая Каледония – это уже звоночек. Не зря Путин сделал это заявление. Он внимательно отслеживает ситуацию.Может быть, мы не только хуситов будем укреплять. Мы можем усилить группировку, которая не хочет, чтобы на Филиппинах были военно-морские базы США. Она есть, просто она ведет себя тихо и про нее неслышно. А если она себя проявит, мы передадим ей оружие, и она может задать жару американцам.- Я сначала хотел вам по этому поводу возразить, потому что мне было непонятно, как мы технически можем снабжать эти группировки в Новой Каледонии и на Филиппинах по морю. А потом подумал, что для партизанской войны по образцу Чечни не нужно много оружия.- Конечно. Мы же не будем поставлять повстанцам танки и самолеты. Им нужны дроны, минометы и стрелковое оружие. По-мелочам. Они диверсионными методами будут уничтожать базы французов и американцев. Получают же откуда-то оружие "хуситы", которое позволяет им вольготно себя чувствовать.- И все-таки, Украину мы пока не победили. Вы упомянули о настроениях наших бойцов. Как быть с морально-психологическим состоянием личного состава, если СВО продлится еще очень долго?- Наш личный состав постоянно проходит ротацию и обновляется. Система рекрутского набора работает. Более того, с каждым годом на СВО будут отправляться солдаты-срочники, которые после прохождения службы решат подписать контракт.Русские люди не особенно боятся войны. У нас работает философия, что лучше погибнуть как герой, чем медленно угасать. А если тебе не придется сложить голову, ты вернешься домой в медалях и в орденах.Посмотрите на то, какую реакцию вызывают в нашем обществе агрессивные заявления НАТО по Украине. Мы начинаем думать не о том, какой страшный Запад, а о том, как бы поскорее навалять натовцам и бандеровцам. Этот настрой сохранится и дальше.О политике Запада на Украине - в интервью Сириля де Латтра: Если бы Запад хотел помочь ВСУ, то дал бы вместо хрупкого самолета "охотника" из Ирака

https://ukraina.ru/20221031/1040337769.html

https://ukraina.ru/20240613/1055624552.html

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Кирилл Курбатов

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