Владислав Угольный: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями
И российские, и украинские, и западные аналитики ожидают сражения за Дзержинск (Торецк), который мы постепенно обходим. Для полного окружения этого города нам нужно продвижение на двух участках: от Очеретино и от Часов Яра
ВСУ необходимо удержать Дзержинск. Потому что в случае его падения мы сможем пройти между двух главных логистических центров противника (Красноармейск и Славянск). Если мы расчленим эти позиции, киевский режим потеряет Донбасс, считает военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее ВС РФ на Южно-донецком направлении освободили населенный пункт Старомайорское, который пришлось оставить в ходе летнего контрнаступа ВСУ, разменяв его на огромное количество подбитой вражеской техники.
- Владислав, эта победа была из разряда "если долго мучиться – что-нибудь получится"? Или тут можно выделить какие-то новые детали нашей тактики и стратегии?
- Мы перешли в наступление на Времевском выступе, когда ВСУ полностью убрали оттуда корпус морской пехоты, который ВСУ перебросили в район Крынок. Теперь нам удалось показать, что киевский режим потерял все свои достижения, которых ему удалось достичь в ходе летнего контрнаступа.
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Да, Времевский выступ – это второстепенное направление. Но, взятие Старомайорского – это важная тактическая победа. Учитывая, что мы сейчас постепенно приближаемся к Угледару, нам надо атаковать западнее него, чтобы сковать противника.
В перспективе нам необходимо взять и Великую Новоселку, и Угледар. Если это удастся, мы выпрямим линию фронта на юге Донбасса и нам легче будет двигаться на Курахово и вообще на Красноармейскую агломерацию.
- Если говорить о более важных направлениях, то вражеские ресурсы утверждают, что под Очеретино российские войска заняли Новоалександровку и Новопокровское, но Минобороны пока это не подтверждает. Что на самом деле там происходит?
- Поскольку наши бригады не могут постоянно наступать, в мае мы провели там перегруппировку (там было небольшое затишье) и перешли в наступление.
Вражеский мониторинговый ресурс DeepState на днях опубликовал очень интересный обзор о том, как русская армия брала Очеретино. Суть его сводится к следующему: мы нашли там слабое место в виде 115-й бригады ВСУ, которая бросила позиции и побежала. Причем в публикации приводится забавная матерная цитата, когда один из военнослужащих не понимает, куда делся батальон этой 115-й бригады.
Если 47-я бригада там еще держится, то другие бригады уже бегут. Это лишний раз подтверждает, что у противника большой дефицит боеспособных подразделений.
Сейчас, когда мы продвинулись в районе Новоалександровки и Новопокровского, DeepState опять написал, что мы ударили по теробороне. Украинцы в комментариях устроили по этому поводу жесткий скандал, когда их военные пытались переложить вину друг на друга. Кто-то говорил, что тероборона побежала, кто-то сказал, что во всем виновата 110-я механизированная бригада, которая вернулась на фронт после нескольких месяцев восстановления и ничего не сделала.
Я не знаю, как противник будет справляться с этим локальным хаосом в управлении. Наши войска, наступая на разных направлениях, постоянно растаскивают их резервы. Месяц назад мы открыли фронт под Харьковом в условиях, когда у Украины не хватает достаточно ресурсов. Киевскому режиму нужно очень много новых подразделений, чтобы стабилизировать фронт, а эти подразделения не появляются так быстро, как ему бы хотелось.
И российские, и украинские, и западные аналитики ожидают сражения за Дзержинск (Торецк), который мы постепенно обходим. Другое дело, что для полного окружения этого города нам нужно продвижение на двух участках: от Очеретино и от Часов Яра.
Если Очеретинскую "клешню" мы сжимаем довольно эффективно, то с "клешней" южнее Часов Яра у нас больше сложностей. Нам мешает мощный природный рубеж обороны ВСУ в виде водораздела рек Бахмутка и Торец. Это высота, на которой стоит Часов Яр и которая идет параллельно фронту. Я уже не говорю о пересохшем рве в виде канала "Северский Донец-Донбасс".
Вот и получается, что на одном фланге Дзержинска у нас все хорошо, а на другом все намного сложнее.
ВСУ необходимо удержать Дзержинск. Потому что в случае падения города мы сможем пройти между двух главных логистических центров противника (Красноармейск и Славянск). Если мы расчленим эти позиции, киевский режим потеряет Донбасс.
- Вернемся к Очеретино, где у нас все хорошо. После падения Новоалександровки и Новопокровского нам предстоит разбираться с новыми целями: Воздвиженка, Новоселовка Первая и деревушки вроде Сокола и Восхода. Насколько их укрепили ВСУ?
- В Новоселовке Первой раньше работала 3-я штурмовая бригада ВСУ, но они покинули это направление. Я не знаю, кто там сейчас стоит. Это большое село, которое нам необходимо взять, чтобы прикрыть фланги.
Наша основная цель – Воздвиженка. Если мы ее возьмем, мы вплотную подойдем к трассе Красноармейск-Константиновка, откуда сможем наступать в сторону Дзержинска. Это важная для ВСУ рокадная дорога. Противник нервничает из-за того, что мы приближаемся к ней.
Что касается Сокола, то это маленькие села вокруг балок. ВСУ используют их как опорники. Но лично я не вижу особой разницы между опорниками в посадках и опорниками в таких деревушках.
- В самой Воздвиженке протекает речка Бычок. Сможет ли она стать естественной преградой, вокруг которой ВСУ выстроят мощную оборону?
- Даже балки, в которых давно нет воды, перейти очень сложно. ВСУ давно используют их как рубеж обороны. Противник будет обороняться на северном берегу Бычка, не давая нам пройти к трассе на Константиновку.
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Повторюсь, это основная задача врага. Если мы до нее дойдем и закрепимся, у ВСУ начнется оперативный кризис.
- Как быть с проблемами у Часов Яра, о которой вы говорили? Мы будем накапливать силы для условного лобового удара? Или будем пытаться растащить часов-ярскую группировку Украины на другие направления?
- Сейчас у нас есть успехи в микрорайоне "Канал" (левый берег канала "Северский Донец-Донбасс"). Это – важные высотные здания. Остальная часть Часов Яра представляет собой несколько промышленных объектов и частный сектор. Надеюсь, что после полного взятия панельной застройки мы сможем артиллерией подавить позиции ВСУ в самом городе и спокойно форсировать канал.
Кстати, этот канал уже форсировался подразделениями "Вагнера". Нам удалось весной 2023 года занять небольшие плацдармы, но мы не смогли там закрепиться. Так что определенный опыт у нас есть.
Да, это будет сложная задача. Но мы используем свое превосходство в артиллерии и авиации, форсируем его и закрепимся на той стороне.
- Вы у себя в телеграм-канале писали, что помимо Дзержинска мы можем нанести основной удар на Изюм. Почему вы так думаете, если до этого все Луганское направление было второстепенным?
- Потому что группировка войска "Север" под командованием генерал-полковника Лапина начала продвижение в Харьковской области.
Эта группировка была сформирована на основе Ленинградского военного округа, который появился не так давно. Поскольку он находится вблизи стран НАТО (Прибалтика и Финляндия) и Арктики, ему в 2024 году уделяется особое внимание. Там формируется большое количество новых частей, в том числе 44-й армейский корпус. Так что через какое-то время у "Севера" будет гораздо больше ресурсов.
Напомню, что численность "Севера" в мае была очень небольшой, учитывая протяженный фронт (вся Белгородская, Курская и Брянская области), который они контролируют.
Повторюсь, у нас на Слобожанщине ресурсов станет больше, а у противника сил будет меньше, чтобы купировать наши действия. Украина уже была вынуждена перебросить под Харьков морскую пехоту из-под Херсона, окончательно отказавшись от плацдарма в Крынках, а также 82-ю бригаду из-под Работино и какие-то части из-под Артемовска.
И этот дефицит у противника будет только нарастать.
- Еще вы в телеграм-канале писали, что мы можем провести стратегическую наступательную операцию только в том случае, когда на территории противника будут такие же пустые пространства, как это было в случае с наступлением ВСУ в районе Изюма летом 2022 года. При каких условиях такая пустота будет возможна и где?
- Я пока не вижу, чтобы прилетел такой "черный лебедь".
Чтобы это произошло, нам нужен многочисленный боеспособный кулак. Пока у нас нет таких резервов. К тому же, мы должны нащупать у ВСУ уязвимое место, хотя бы такое, как в районе Очеретино.
На самом деле киевский режим едва-едва купировал наш прорыв под Очеретино. Нам просто немного не повезло. К тому времени, когда мы прорвали фронт, у Украины появились свежие силы после восстановления. Если бы восстановление той же 110-й бригады затянулось еще на месяц, фронт их был бы продавлен еще сильней.
Так что я бы не ожидал глобальных прорывов этим летом.
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