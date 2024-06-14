Советский авангард, книга о хороших людях и кровожадная Троянова*. События культуры за неделю - 14.06.2024 Украина.ру
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Культура
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Советский авангард, книга о хороших людях и кровожадная Троянова*. События культуры за неделю
Советский авангард, книга о хороших людях и кровожадная Троянова*. События культуры за неделю - 14.06.2024 Украина.ру
Советский авангард, книга о хороших людях и кровожадная Троянова*. События культуры за неделю
В Киеве и Лондоне проходят разнообразные художественные выставки; в Москве подвели итоги фестиваля "Красная площадь"; откровения иноагентов
2024-06-14T05:36
2024-06-14T05:38
культура
эксклюзив
культура
россия
киев
лондон
захар прилепин
следственный комитет
живопись
иноагент
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Модерн и ЛавраТональность украинских культурных мероприятий в Европе меняется, и стремительно. В течение последних двух лет почти каждая украинская выставка или концерт были максимально политизированы, зачастую радикализированы, сопровождались огромным объёмом военной, государственной и сомнительной исторической символики.Чаще всего мероприятие, посвященное, казалось бы, живописи или музыке, превращалось в площадку для политической агитации и сбора средств на нужды ВСУ, а иногда и националистических батальонов. На отказ в подобном перформансе от властей немецкого города в прошлом году жаловался солист рок-фолк-группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.Но все меняется. Европейцы очевидно устают от агрессивной украинской повестки с неизменным требованием денег, и вот уже в Лондоне, в Королевской академии искусств проводят обыкновенную академическую выставку произведений украинского советского периода "В эпицентре бури: модернизм в Украине".Проект действительно масштабный и сугубо культурный, во всяком случае, по уже имеющимся анонсам: покажут работы 65 художников, декораторов и скульпторов – модернистов, родившихся и творивших в основном в украинских городах – Александры Экстер, Михаила Бойчука, Давида Бурлюка, Александра Богомазова, Казимира Малевича (споры о его национальности – отдельная тема).Авангардное послереволюционное искусство – неисчерпаемая сокровищница, супрематизм, кубизм, кубофутуризм, переход к соцреализму в 30-х – все это будет на выставке, которую киевские и харьковские музеи подготовили в сотрудничестве с принимающей экспозицию лондонской академией, Музеем Людвига в Кёльне, Королевским музеем изобразительного искусства Бельгии, венским Бельведером.Сомнительная в своей уместности выставка проходит в Киеве: Музей истории города открыл экспозицию "Лавра Небесная", посвященную одной из главных православных святынь – Киево-Перечерской лавре. Центральное место в экспозиции отведено произведению художницы-ювелира Ирины Карповой.Диссонанс между проводимой выставкой и реальной жизнью очевиден: в то время как в Музее истории Киева рассказывают об архитектурных особенностях церквей Лавры, власти и раскольники забирают эти самые церкви у монахов и прихожан.В конце мая и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев сообщал журналистам, что уже освобождённые от верующих помещения монастыря будут использоваться как склады для киевских музеев.Книга памяти ополченца и другаВ Москве прошел ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь". По подсчетам сети книжных магазинов "Читай-город", за четыре дня гости фестиваля совершили почти 10 тысяч покупок (9578 чеков).Абсолютным лидером продаж по итогам всех дней ярмарки стала книга рассказов Захара Прилепина "Собаки и другие люди" — финалист литературной премии "Большая книга", сообщили в пресс-службе сети."Горжусь моими читателями — многие из них пришли на встречу со своими собаками. Ну и с детьми, само собой. Чтоб показать того дядю, что написал эту добрую книжку. Жаль, не могу своим собакам рассказать про это чудо. Что у их похождений так много читателей, что у них огромная человечья и мохнатая родня. …Впрочем, почему не могу. Расскажу", — написал в своем телеграм-канале Прилепин.Он отметил, что книгу посвятил своему водителю и другу Александру Шубину, который погиб весной 2023 при покушении на Прилепина (сам писатель был тогда тяжело ранен). С 2014 года Шубин служил рядовым в батальоне Прилепина и был внесен в базу украинского сайта "Миротворец"."Книга посвящена памяти ополченца, кавалера ордена Мужества Саши Злого Шубина, погибшего год назад. Помимо собак, в книге, как следует из названия, действуют ещё и люди. Саша - один из главных героев", — написал автор.О книге Прилепина в своих соцсетях написал писатель Герман Садулаев, назвав ее гениальным произведением:"Абсолютно гениальная книга. Лечит душу любовью. Но вот что интересно. Часто говорят, что читатель у нас не готов к хорошей литературе, что массовому читателю нужен камедиклаб и так далее. А вот факт: больше всего покупают и читают Прилепина. Нормальный у нас читатель. Вы ему только дайте её, хорошую литературу.""Собаки и другие люди" — не единственное произведение Захара Прилепина, вошедшее в топ-10 по продажам на фестивале: пятую позицию заняла его книга – первая в серии "Уроки русского" — "Координата Z"."Эту войну мне довелось предсказать и описать за несколько лет до того, как она началась в 2014 году. Для этого, признаться, не потребовалась ни развитая интуиция, ни дар предсказателя. Достаточно было смотреть на происходящее открытыми глазами.С 2014 года я наверняка знал о том, что Россия не сможет избежать участия в украинской гражданской войне, и неустанно говорил об этом все те пресловутые восемь лет. Что конфликт - не рассосётся, не исчезнет, что нужно готовиться к нему.Я знал многих фигурантов этой войны, её героев и её негодяев ещё до того, как всё это началось. А когда началось - узнал столько, что сам порой пугаюсь этого знания.Мне есть, о чём рассказать", — написал Прилепин в аннотации.Второе и третье место в рейтинге заняли роман "Планы на лето" Аси Лавринович и детектив Питера Боланда "Убийства и кексики. Детективное агентство “Благотворительный магазин”".В топ-10 также вошли произведения Лиз Томфорд, Шамиля Идиатуллина, Яны Вагнер, Дарьи Донцовой, Виктора Дашкевича и Алексея Варламова.Среди русской и зарубежной классики, по данным "Читай-города", самыми популярными оказались книги Михаила Булгакова, Оскара Уайльда, Александра Пушкина, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Николая Некрасова и Джорджа Оруэлла."Пью из-за России" и другие откровения Яны Трояновой*В центре очередного скандала оказалась российская актриса театра и кино Яна Троянова. Несколько дней назад она дала интервью "Новой газете — Европа"**, сейчас ее ответы на вопросы журналистов проверяет Следственный комитет по личному распоряжению его главы Александра Бастрыкина.Троянова* известна, прежде всего, по главной роли в сериале "Ольга" телеканала ТНТ, фильмах "Страна Оз" Василия Сигарева и "Кококо" Авдотьи Смирновой.В 2022 году актриса уехала во Францию, а в июне 2023 года дала интервью журналисту Юрию Дудю*, в котором осудила действия российской власти и армии. После этого сериал "Ольга" исчез из библиотек российских онлайн-кинотеатров.В новом интервью, которое Троянова* дала в начале июня, она была более радикальна в высказываниях.В частности, она сказала: "Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей". Или как украинцы говорят: "Хороший русский — мертвый русский". Кроме того, Троянова* заявила, что имеет проблемы с алкоголем и обвиняет в этом президента РФ Владимира Путина и всю Россию.Слова актрисы поразили не только зрителей и комментаторов, но и вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову: она обратилась в СК с просьбой проверить эти высказывания.Троянова* заявила, что ее слова "переврали пропагандисты", а она всего лишь "констатирует реальность и борется с режимом".Также 13 июня МВД РФ объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*: по данным телеграм-канала Shot, ей грозит до 7 лет колонии. Прошлым летом в интервью Лазарева* заявила, что радуется атакам украинских беспилотников на российские города.* Лица выполняют функции иноагентов в РФ** Организация, признанная нежелательной в РоссииО других иноагентах, а именно Максиме Галкине* и его семье - в материале Павла Котова Обыски у брата Максима Галкина*: при чем здесь Минобороны, Израиль и юморист-иноагент на сайте Украина.ру.
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Мария Лихограй
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452
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эксклюзив, культура, россия, киев, лондон, захар прилепин, следственный комитет, живопись, иноагент, литература
Культура, Эксклюзив, культура, Россия, Киев, Лондон, Захар Прилепин, Следственный комитет, живопись, иноагент, литература

Советский авангард, книга о хороших людях и кровожадная Троянова*. События культуры за неделю

05:36 14.06.2024 (обновлено: 05:38 14.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаседание Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина
Заседание Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Мария Лихограй
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В Киеве и Лондоне проходят разнообразные художественные выставки; в Москве подвели итоги фестиваля "Красная площадь"; откровения иноагентов

Модерн и Лавра

Тональность украинских культурных мероприятий в Европе меняется, и стремительно. В течение последних двух лет почти каждая украинская выставка или концерт были максимально политизированы, зачастую радикализированы, сопровождались огромным объёмом военной, государственной и сомнительной исторической символики.
Чаще всего мероприятие, посвященное, казалось бы, живописи или музыке, превращалось в площадку для политической агитации и сбора средств на нужды ВСУ, а иногда и националистических батальонов. На отказ в подобном перформансе от властей немецкого города в прошлом году жаловался солист рок-фолк-группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.
Но все меняется. Европейцы очевидно устают от агрессивной украинской повестки с неизменным требованием денег, и вот уже в Лондоне, в Королевской академии искусств проводят обыкновенную академическую выставку произведений украинского советского периода "В эпицентре бури: модернизм в Украине".
Проект действительно масштабный и сугубо культурный, во всяком случае, по уже имеющимся анонсам: покажут работы 65 художников, декораторов и скульпторов – модернистов, родившихся и творивших в основном в украинских городах – Александры Экстер, Михаила Бойчука, Давида Бурлюка, Александра Богомазова, Казимира Малевича (споры о его национальности – отдельная тема).
Казимир Малевич - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
22 февраля, 16:07История
Казимир Малевич: автор самой скандальной картины XX векаЗлые языки говорят, что украинская политика проста, как "Чёрный квадрат" Малевича, другие – что она непостижима, как "Чёрный квадрат" Малевича. Думается, сам Казимир Северинович не согласился бы ни с теми, ни с другими – самая знаменитая из его супрематических картин не так проста, но и не так сложна.
Авангардное послереволюционное искусство – неисчерпаемая сокровищница, супрематизм, кубизм, кубофутуризм, переход к соцреализму в 30-х – все это будет на выставке, которую киевские и харьковские музеи подготовили в сотрудничестве с принимающей экспозицию лондонской академией, Музеем Людвига в Кёльне, Королевским музеем изобразительного искусства Бельгии, венским Бельведером.
Сомнительная в своей уместности выставка проходит в Киеве: Музей истории города открыл экспозицию "Лавра Небесная", посвященную одной из главных православных святынь – Киево-Перечерской лавре. Центральное место в экспозиции отведено произведению художницы-ювелира Ирины Карповой.
Диссонанс между проводимой выставкой и реальной жизнью очевиден: в то время как в Музее истории Киева рассказывают об архитектурных особенностях церквей Лавры, власти и раскольники забирают эти самые церкви у монахов и прихожан.
В конце мая и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев сообщал журналистам, что уже освобождённые от верующих помещения монастыря будут использоваться как склады для киевских музеев.

Книга памяти ополченца и друга

В Москве прошел ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь". По подсчетам сети книжных магазинов "Читай-город", за четыре дня гости фестиваля совершили почти 10 тысяч покупок (9578 чеков).
Абсолютным лидером продаж по итогам всех дней ярмарки стала книга рассказов Захара Прилепина "Собаки и другие люди" — финалист литературной премии "Большая книга", сообщили в пресс-службе сети.
"Горжусь моими читателями — многие из них пришли на встречу со своими собаками. Ну и с детьми, само собой. Чтоб показать того дядю, что написал эту добрую книжку. Жаль, не могу своим собакам рассказать про это чудо. Что у их похождений так много читателей, что у них огромная человечья и мохнатая родня. …Впрочем, почему не могу. Расскажу", — написал в своем телеграм-канале Прилепин.
Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области
11 мая 2023, 17:42
Подрыв машины Прилепина это подготовленная операция украинских спецслужб - БастрыкинВ Подмосковье при расследовании покушения на писателя Захара Прилепина обнаружили тайник с боеприпасами и минами, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин 11 мая
Он отметил, что книгу посвятил своему водителю и другу Александру Шубину, который погиб весной 2023 при покушении на Прилепина (сам писатель был тогда тяжело ранен). С 2014 года Шубин служил рядовым в батальоне Прилепина и был внесен в базу украинского сайта "Миротворец".
"Книга посвящена памяти ополченца, кавалера ордена Мужества Саши Злого Шубина, погибшего год назад. Помимо собак, в книге, как следует из названия, действуют ещё и люди. Саша - один из главных героев", — написал автор.
О книге Прилепина в своих соцсетях написал писатель Герман Садулаев, назвав ее гениальным произведением:
"Абсолютно гениальная книга. Лечит душу любовью. Но вот что интересно. Часто говорят, что читатель у нас не готов к хорошей литературе, что массовому читателю нужен камедиклаб и так далее. А вот факт: больше всего покупают и читают Прилепина. Нормальный у нас читатель. Вы ему только дайте её, хорошую литературу."
"Собаки и другие люди" — не единственное произведение Захара Прилепина, вошедшее в топ-10 по продажам на фестивале: пятую позицию заняла его книга – первая в серии "Уроки русского" — "Координата Z".
"Эту войну мне довелось предсказать и описать за несколько лет до того, как она началась в 2014 году. Для этого, признаться, не потребовалась ни развитая интуиция, ни дар предсказателя. Достаточно было смотреть на происходящее открытыми глазами.
С 2014 года я наверняка знал о том, что Россия не сможет избежать участия в украинской гражданской войне, и неустанно говорил об этом все те пресловутые восемь лет. Что конфликт - не рассосётся, не исчезнет, что нужно готовиться к нему.
Я знал многих фигурантов этой войны, её героев и её негодяев ещё до того, как всё это началось. А когда началось - узнал столько, что сам порой пугаюсь этого знания.
Мне есть, о чём рассказать", — написал Прилепин в аннотации.
Второе и третье место в рейтинге заняли роман "Планы на лето" Аси Лавринович и детектив Питера Боланда "Убийства и кексики. Детективное агентство “Благотворительный магазин”".
В топ-10 также вошли произведения Лиз Томфорд, Шамиля Идиатуллина, Яны Вагнер, Дарьи Донцовой, Виктора Дашкевича и Алексея Варламова.
Среди русской и зарубежной классики, по данным "Читай-города", самыми популярными оказались книги Михаила Булгакова, Оскара Уайльда, Александра Пушкина, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Николая Некрасова и Джорджа Оруэлла.

"Пью из-за России" и другие откровения Яны Трояновой*

В центре очередного скандала оказалась российская актриса театра и кино Яна Троянова. Несколько дней назад она дала интервью "Новой газете — Европа"**, сейчас ее ответы на вопросы журналистов проверяет Следственный комитет по личному распоряжению его главы Александра Бастрыкина.
Троянова* известна, прежде всего, по главной роли в сериале "Ольга" телеканала ТНТ, фильмах "Страна Оз" Василия Сигарева и "Кококо" Авдотьи Смирновой.
В 2022 году актриса уехала во Францию, а в июне 2023 года дала интервью журналисту Юрию Дудю*, в котором осудила действия российской власти и армии. После этого сериал "Ольга" исчез из библиотек российских онлайн-кинотеатров.
В новом интервью, которое Троянова* дала в начале июня, она была более радикальна в высказываниях.
В частности, она сказала: "Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей". Или как украинцы говорят: "Хороший русский — мертвый русский". Кроме того, Троянова* заявила, что имеет проблемы с алкоголем и обвиняет в этом президента РФ Владимира Путина и всю Россию.
Слова актрисы поразили не только зрителей и комментаторов, но и вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову: она обратилась в СК с просьбой проверить эти высказывания.
Троянова* заявила, что ее слова "переврали пропагандисты", а она всего лишь "констатирует реальность и борется с режимом".
Также 13 июня МВД РФ объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*: по данным телеграм-канала Shot, ей грозит до 7 лет колонии. Прошлым летом в интервью Лазарева* заявила, что радуется атакам украинских беспилотников на российские города.
* Лица выполняют функции иноагентов в РФ
** Организация, признанная нежелательной в России
О других иноагентах, а именно Максиме Галкине* и его семье - в материале Павла Котова Обыски у брата Максима Галкина*: при чем здесь Минобороны, Израиль и юморист-иноагент на сайте Украина.ру.
 
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