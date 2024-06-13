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Обыски у брата Максима Галкина*: при чем здесь Минобороны, Израиль и юморист-иноагент

Обыски у брата Максима Галкина*: при чем здесь Минобороны, Израиль и юморист-иноагент - 13.06.2024 Украина.ру

Обыски у брата Максима Галкина*: при чем здесь Минобороны, Израиль и юморист-иноагент

Правоохранительные органы провели обыски в доме Дмитрия Галкина. Брат юмориста Максима Галкина* оказался замешан в хищениях в Министерстве обороны РФ

2024-06-13T12:49

2024-06-13T12:49

2024-06-13T12:50

эксклюзив

максим галкин

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россия

израиль

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Генеральские детиОтец Галкиных – генерал-полковник Александр Галкин (1935-2002). Еще в советские годы он возглавил Главное бронетанковое управление, в 1995-1996 гг. был начальником Главного автобронетанкового управления Минобороны.Дмитрий старше своего брата на 13 лет, сейчас ему 60.В 2016 году Starhit опубликовал интервью Дмитрия Галкина. В нем он рассказал, что тесно общается с братом."В детстве были очень разные: я – хулиган, а Максим – сдержанный, с более взвешенным подходом, как сейчас говорят – "правильный", этакий тихоня. Он редко ввязывался в передряги и умел ко всему найти рациональный подход. Впрочем, постоять за себя мог всегда. А по поводу наших разных характеров родители даже шутили, что я – это пробная версия, а Максим – усовершенствованный вариант, так сказать, модель следующего поколения", - рассказывал он.Из продюсера в оружейникиПро старшего из братьев известно, что он какое-то время также работал в сфере шоу-бизнеса продюсером, однако затем переключился на "оборонку".Известно, что он является членом совета директоров ООО "Военно-промышленная компания" ("ВПК"). Она производит оружие, боеприпасы и военный транспорт. Как писали СМИ два года назад, всего эта компания заключила более 300 госконтрактов с Минобороны на 18 млрд рублей.Одно время Дмитрия Галкина связывали с Арзамасским машиностроительным заводом, который он якобы возглавил, однако в конце ноября 2022 года агентство РИА Новости опровергло эту информацию со ссылкой на приемную директора завода. При этом сам завод контролируется "Военно-промышленной компанией", следует из открытых источников.Помимо этого, "ВПК" контролирует АО "Завод Корпусов", он также расположен в Нижегородской области и занимается производством бронеэлементов.Галкин-старший также числится учредителем ООО "Оружейные мастерские". Основной вид деятельности компании – производство оружия и боеприпасов.Обыск и долгиВ среду, 12 июня, телеграм-каналы сообщили об обыске в доме Дмитрия Галкина на Рублевке. Эту информацию подтвердило РИА Новости со ссылкой на свой источник. По другим данным, следственные действия проводились также в компаниях, которыми он владеет.Как сообщил телеграм-канал "112", брат известного российского юмориста фигурирует в деле о хищениях на господрядах.На следующий день РИА Новости со ссылкой на Арбитражный суд Москвы сообщило, что судебная инстанция приняла к рассмотрению иск Завода им. Дегтярева к "Оружейным мастерским" о задолженности по договору поставки от января 2023 года.Отмечается, что сумма долга – свыше 2,172 млн рублей.Громкие уголовные дела в МинобороныЗа последние несколько месяцев Следственный комитет сообщил о нескольких резонансных уголовных делах, касающихся высокопоставленных сотрудников оборонного ведомства.Первым был задержан заместитель министра Тимур Иванов, отвечавший за строительство и военную ипотеку. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, а именно свыше 1 млрд рублей. За эти деньги он осуществлял протекцию "нужным" компаниям при распределении подрядов.Затем стало известно об аресте начальника Главного управления кадров Юрия Кузнецова. Он "получил взятку от коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу". Уголовное дело, по которому проходит Кузнецов, касается его деятельности в предыдущей должности - начальника 8-го управления Генерального штаба (отвечает за работу Службы защиты гостайны).Далее был задержан генерал-майор Иван Попов, экс-командующий 58-й армией. Его подозревают в том, что он причастен к хищению 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, которые закупила администрация Запорожской области для оборудования оборонительных сооружений на линии соприкосновения.В конце мая под стражу был взят начальник главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника Генштаба Вадим Шамарин. По версии следствия, он получил 36 млн рублей в качестве взятки от руководства ОАО "Пермский телефонный завод "Телта", за эту сумму он повысил объемы поставляемой Министерству обороны этим предприятием продукции.Последним к настоящему моменту высокопоставленным сотрудником Минобороны, отправленным в СИЗО, стал начальник управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями: он принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту.Второй Галкин тоже в Израиле?Ситуация, когда один из Галкиных уехал в Израиль и оттуда поливает Россию грязью, а второй – получает миллиарды в рамках работы с Минобороны озадачила многих."Внезапно выясняется, что семейство израильских неполживцев и борцов с режимом присосалось к гособоронзаказу. Даже не удивлен", - написал у себя в телеграм-канале блогер Сергей Колясников."Даже представить себе не мог размер грибницы шайки старухи Певзнер Мадам Брошкиной. Оказывается, они даже в МО залезли, в сферу производства вооружений", - прокомментировал в своем телеграм-канале военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.Часть пользователей сети указали на антироссийскую позицию Максима Галкина и вспомнили публикацию "Известий" от мая 2022 года. В ней утверждалось, что после отъезда в Израиль, Галкин-младший и его жена Алла Пугачева поселились на вилле, стоимостью не менее 6 млн долларов.По данным издания, эта недвижимость принадлежит Дмитрию Галкину, то есть ситуация такова, что Галкин-оружейник покупает недвижимость в Израиле на деньги, полученные от Минобороны и других российских силовых структур, с которыми работают его компании.О том, почему Максим Галкин в третий раз просит суд лишить его статуса иноагента в материале издания Украина.ру Не только деньги. Зачем Максим Галкин пытается избавиться от статуса иноагента *Иностранный агент

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эксклюзив, максим галкин, дмитрий галкин, минобороны, впк, россия, израиль