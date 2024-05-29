https://ukraina.ru/20240529/1055247433.html

Украина.ру. В завтра из вчера

Украина.ру. В завтра из вчера - 29.05.2024 Украина.ру

Украина.ру. В завтра из вчера

Мультимедийному изданию Украина.ру исполняется 10 лет

2024-05-29T06:00

2024-05-29T06:00

2024-05-29T06:00

украина.ру

издание

украина

россия

москва

искандер хисамов

дмитрий киселев

алена березовская

youtube

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103358/19/1033581914_91:0:1830:978_1920x0_80_0_0_ea0f491bc863ba5bba602e04cce4388b.jpg.webp

История издания Украина.руЧетырнадцатого мая 2014 года медиагруппа "Россия сегодня" объявила о скором запуске нового проекта – информационно-аналитического издания Украина.ру. Презентацию портала провел генеральный директор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Необходимость в такого рода издании назрела после госпереворота в Киеве, где к власти пришли антироссийские силы, которые фактически свернули свободу слова в стране и лишили украинцев права на альтернативные источники информации.Как рассказал Киселев, задача сайта – представлять разные точки зрения на происходящее на Украине, а также дать возможность независимым украинским журналистам продолжить свою профессиональную деятельность, которую они больше не могут осуществлять на родине.Главным редактором нового издания была назначена Алена Березовская – украинская журналистка, в прошлом - учредитель и главред англоязычного издания The Kiev Times, сотрудница президентского пула Виктора Януковича."Украина.ру — это зеркало российско-украинских отношений. На своих страницах мы будем искать пути примирения, чтобы 2014 год, второе десятилетие XXI века ознаменовалось не началом Третьей мировой войны, а началом эры процветания, дружбы и интеграции наших стран", - рассказала она.Старт проекту дал показ документального фильма Березовской под названием "Украина.ру". В нем раскрывалась история Евромайдана, его корни и история действующих лиц тех событий.Первоначально журналистский коллектив издания был небольшой – порядка десяти человек, однако сайт быстро обрел популярность и из рядового агрегатора новостей превратился в полноценную площадку для обмена мнений и дискуссий, представляющую читателю широкую панораму политической и общественной жизни Украины.Спустя несколько месяцев после запуска аудитория сайта составляла 40 тысяч человек, среднее количество просмотров за сутки составляло более 200 тысяч.В мае 2016 года главным редактором издания стал российский и украинский журналист Искандер Хисамов.С этого момента визитной карточкой сайта стала высококачественная аналитика, осмысление происходящего на Украине, в России и мире, а также трансляция новых смыслов. Собственная сеть корреспондентов на Украине, сотрудничество с ведущими украинскими экспертами, политологами, авторами позволили изданию кратно нарастить количество уникального контента.В этот период издание активизировало свое работу по направлению соцсетей, материалы Украина.ру стали размещаться на ведущих мировых платформах, привлекая новых подписчиков и аудиторию.Отдельное развитие получил YouTube-канал издания, публиковавший репортажи с Украины, интервью и комментарии участников событий и аналитиков.Особым вниманием читателей стала пользоваться рубрика "История" - уникальный для российских медиа раздел, посвященный прошлому Украины.В этот период существенно выросло количество посещений и просмотров сайта, сформировалось читательское ядро. К этому времени относится также запуск проекта "Украинское досье" - регулярных пресс-конференций в формате круглого стола с участием ведущих политиков и экспертов.В 2019 году издание Украина.ру отметило свое пятилетие, число уникальных посетителей к этому моменту перевалило за отметку в 300 тысяч.Российская военная спецоперация на Украине ознаменовала собой и новый этап в работе сайта: на первый план вышли события в зоне боевых действий, военные корреспонденты издания продолжают работу практически во всех горячих точках российско-украинского конфликта.Во второй половине 2022 года Украина.ру запустила проект по сбору гуманитарной помощи "Все для фронта, все для Победы". На собранные читателями средства были закуплены рации для бойцов батальона БАРС-14, а также две "газели" для медиков из 95-го стрелкового полка.В июне 2023 года в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся форсайт-форум "Какая Украина нам нужна?", организованный изданием Украина.ру.В сентябре прошлого года Украина.ру организовала визит китайский блогеров в Россию, делегация из КНР посетила Москву, Крым и Мариуполь. На развалинах уничтоженного ВСУ мариупольского драмтеатра китайская певица Ван Фан исполнила на камеру композицию "Катюша". Это видео вызвало большой резонанс на Украине и на Западе, набрав миллионы просмотров.В ноябре с ответным визитом в Китае побывала делегация Украина.ру. В ходе этой поездки издание заключило ряд договоров о сотрудничестве с китайскими компаниями и организациями.Проекты издания Украина.ру"Украинское досье"Пресс-конференции и круглые столы, создан в ноябре 2018 года. В ходе мероприятий ведущие эксперты и политики России, Украины и других стран предлагают эксклюзивные и нетривиальные трактовки текущих событий.Телеграм-канал Украина.руФлагманский телеграм-канал издания, в нынешнем формате начал работу в ноябре 2019-го.К маю 2024 года число подписчиков канала превысило 420 тысяч человек."Наша работа состоит в том, чтобы доносить до украинского читателя информацию из зоны СВО, из России, и рассказывать о положении дел, о котором умалчивают украинские СМИ. У нас очень высокий процент читателей с Украины", - рассказывал руководитель канала Константин Кеворкян.Телеграм-каналы на иностранных языкахУкраина.ру имеет свой англоязычный и испаноязычный телеграм-каналы. Страница издания есть также в китайской сети Weibo.Rutube-канал Украина.руИзначально работал на платформе YouTube, где имел несколько сотен тысяч подписчиков. За свою непредвзятую позицию канал издания был удален администрацией YouTube.Основной контент – интервью с политиками и экспертами, репортажи, в том числе из зоны проведения спецоперации, прямые трансляции мероприятий Украина.ру.Эксклюзивные видеоролики канала публикуются также в социальных сетях.Библиотека Украина.руСовместный проект Украина.ру и издательства "Книжный мир". В этой серии публикуются книги, написанные сотрудниками и постоянными авторами издания.Блокировки и преследования на УкраинеНа сегодняшний день сайт Украина.ру заблокирован на Украине. Как часть медиагруппы "Россия сегодня" издание находится под санкциями. Тем не менее, работа для украинской аудитории продолжается, главным образом через социальные сети и Телеграм.На многих журналистов издания на Украине заведены уголовные дела, личные данные авторов обнародованы на скандально известном сайте "Миротворец".Нередко издание сталкивается со случаями политической цензуры на контролируемых западными корпорациями интернет-площадках.Так, в 2020 году на YouTube-канале Украина.ру был опубликован фильм-расследование украинского журналиста Андрея Лактионова "Суицид международного масштаба: неприятная правда о гибели MH17 в небе над Донбассом". Вскоре эта лента была заблокирована видеохостингом. Данное решение было пересмотрено после того, как с критикой этого шага выступил МИД РФ.Коллектив изданияРуководство:Искандер Хисамов – главный редактор.Создатель украинской версии журнала "Эксперт", возглавлял издание "Вести. Репортер".Был автором и ведущим аналитических программ "Итоги недели" и "Тема дня" на телеканале UBR, бывший главред "Радио Вести".В 2009-2010 гг. возглавлял экспертную группу в штабе Сергея Тигипко на выборах президента Украины.Захар Виноградов – шеф-редактор.Экс-заведующий отделом регионов "Независимой газеты", бывший шеф-редактор Агентства национальных новостей.С 2006 по 2011 гг. руководил представительством РИА Новости на Украине. С 2011 по 2015 гг. — заместитель руководителя Редакции стран СНГ, Балтии и Грузии, с 2015 по 2017 гг. — обозреватель РИА Новости по Украине.Константин Кеворкян – руководитель телеграм-каналов.В начале 1990-х работал корреспондентом телестудии АТВ—1 (Харьков) и телекомпании "Вид" (Москва). В 1992—2014 гг. — автор и ведущий телевизионной программы "Первая столица" на харьковском канале "Тонис-центр" и других телеканалах города.С 1994 года — руководитель телестудии "Первая столица". В 1994 году избран депутатом Харьковского городского совета. Член Союза писателей Москвы.Татьяна Чугаенко – руководитель отдела видео и социальных сетей.Родилась и выросла в семье, три поколения которой связали свою жизнь с журналистикой.На телевидение пришла, ещё учась в школе. Прошла путь от автора и ведущей молодёжной музыкальной программы на региональном ТВ Херсона до шеф-редактора и руководителя проектов на центральных телеканалах Украины.Работала в Гостелерадио. Была членом жюри Всеукраинских и международных фестивалей телерадиопрограмм.В 2021 году переехала в Москву и стала членом команды Украина.ру.Авторы:Ростислав ИщенкоПолитолог. Президент Центра системного анализа и прогнозирования.Работал в МИД Украины и Администрации президента Украины.С 2018 года ведет авторскую передачу "Ростислав Ищенко о главном" на канале Украина.ру.Владимир СкачкоЖурналист, бывший главный редактор газеты "Киевский телеграф".Переехал в Россию после того, как Служба безопасности Украины возбудила на него уголовное дело по статье о "посягательстве на территориальную целостность" страны.Александр ЧаленкоЖурналист. С середины 1990-х гг. публиковался в украинских изданиях.С 2016 года находится в розыске СБУ. Живет в Москве.Обозревателем Украина.ру работает с 2014 года.Василий СтоякинЖурналист, политолог.В качестве политтехнолога и консультанта принимал участие более чем в 20 избирательных кампаниях на Украине.Автор и соавтор восьми книг. Последняя на сегодняшний день его работа - "Гражданская война Михаила Булгакова" – основана на цикле его статей для Украина.ру и вышла в серии "Библиотека Украина.ру".Павел ВолковРоссийский и украинский журналист. В 2017 году был задержан СБУ. Больше года просидел в СИЗО Запорожья по обвинению в "посягательстве на территориальную целостность Украины". Полностью оправдан судом. Дмитрий ВыдринФилософ, политолог и политтехнолог.Работал в Институте философии Академии наук Украины, Киевском институте политологии и социального управления.Был советником Леонида Кучмы по внутренней политике и внештатным советником Виктора Януковича. Экс-депутат Верховной Рады.Олег ХавичЖурналист, политолог, политический аналитик.Уроженец Черновцов, специализируется на региональной политике на Украине, федерализации страны, автономизации Западной Украины.Был обвинен украинскими спецслужбами в "сепаратизме", после чего покинул Украину.

украина

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, издание, украина, россия, москва, искандер хисамов, дмитрий киселев, алена березовская, youtube, вооруженные силы украины, ростислав ищенко, захар виноградов, константин кеворкян, владимир скачко, дмитрий выдрин, александр чаленко