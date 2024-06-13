https://ukraina.ru/20240613/1055612929.html
Необученные гибнут быстрее: Ищенко о том, почему массовая мобилизация может только задержать противника
Необученные гибнут быстрее: Ищенко о том, почему массовая мобилизация может только задержать противника - 13.06.2024 Украина.ру
Необученные гибнут быстрее: Ищенко о том, почему массовая мобилизация может только задержать противника
Необученные украинские бойцы начинают гибнуть быстрее. Поэтому количество погибших военнослужащих на Украине растёт в геометрической прогрессии. Об этих и других аспектах спецоперации в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-13T03:30
2024-06-13T03:30
2024-06-13T03:30
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В 1941 году только пленными СССР потерял 2,5 миллиона человек. Значительная часть этих погибших и пленных – только что призванные бойцы, которых просто не успели обучить, рассказал эксперт.Сейчас такой же процесс наблюдается на Украине. Необученные украинские бойцы на фронте гибнут быстрее. Поэтому количество погибших военнослужащих растёт в геометрической прогрессии, добавил он.300 тысяч мобилизованных, которые Россия призвала в 2022 году, были призваны в течение месяца, с сентября по октябрь. А на фронте они оказались в основном не раньше марта, апреля, мая, а многие даже позже, уточнил обозреватель.Да, были какие-то подразделения, которые появились почти сразу, через месяц-другой. Но основное большинство появилось чуть ли не через полгода, потому что их обучали в тылу, чтобы они представляли из себя реальную боевую силу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.руО том, почему США отбросили приличия и открыто поддержали неонацистское украинское формирование "Азов"* можно прочитать в статье Павла Котова: Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией*Организации признана террористической и запрещена в РФ
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, ростислав ищенко, мобилизация, всу, вс рф, ссср, фронт, германия, вов, бойцы, обучение
Новости, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, мобилизация, ВСУ, ВС РФ, СССР, фронт, Германия, ВОВ, бойцы, обучение
Необученные гибнут быстрее: Ищенко о том, почему массовая мобилизация может только задержать противника
Необученные украинские бойцы начинают гибнуть быстрее. Поэтому количество погибших военнослужащих на Украине растёт в геометрической прогрессии. Об этих и других аспектах спецоперации в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В 1941 году только пленными СССР потерял 2,5 миллиона человек. Значительная часть этих погибших и пленных – только что призванные бойцы, которых просто не успели обучить, рассказал эксперт.
Сейчас такой же процесс наблюдается на Украине. Необученные украинские бойцы на фронте гибнут быстрее. Поэтому количество погибших военнослужащих растёт в геометрической прогрессии, добавил он.
"Самое главное, что как показывает ситуация с той же Украиной, массовая мобилизация может только задержать продвижение противника. Это же показывала массовая мобилизация в Советском Союзе и массовая мобилизация в Германии на конечном этапе войны", - отметил Ищенко.
300 тысяч мобилизованных, которые Россия призвала в 2022 году, были призваны в течение месяца, с сентября по октябрь. А на фронте они оказались в основном не раньше марта, апреля, мая, а многие даже позже, уточнил обозреватель.
Да, были какие-то подразделения, которые появились почти сразу, через месяц-другой. Но основное большинство появилось чуть ли не через полгода, потому что их обучали в тылу, чтобы они представляли из себя реальную боевую силу, заключил собеседник издания.
О том, почему США отбросили приличия и открыто поддержали неонацистское украинское формирование "Азов"* можно прочитать в статье Павла Котова: Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией
*Организации признана террористической и запрещена в РФ