https://ukraina.ru/20240613/1055612929.html

Необученные гибнут быстрее: Ищенко о том, почему массовая мобилизация может только задержать противника

Необученные гибнут быстрее: Ищенко о том, почему массовая мобилизация может только задержать противника - 13.06.2024 Украина.ру

Необученные гибнут быстрее: Ищенко о том, почему массовая мобилизация может только задержать противника

Необученные украинские бойцы начинают гибнуть быстрее. Поэтому количество погибших военнослужащих на Украине растёт в геометрической прогрессии. Об этих и других аспектах спецоперации в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-06-13T03:30

2024-06-13T03:30

2024-06-13T03:30

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В 1941 году только пленными СССР потерял 2,5 миллиона человек. Значительная часть этих погибших и пленных – только что призванные бойцы, которых просто не успели обучить, рассказал эксперт.Сейчас такой же процесс наблюдается на Украине. Необученные украинские бойцы на фронте гибнут быстрее. Поэтому количество погибших военнослужащих растёт в геометрической прогрессии, добавил он.300 тысяч мобилизованных, которые Россия призвала в 2022 году, были призваны в течение месяца, с сентября по октябрь. А на фронте они оказались в основном не раньше марта, апреля, мая, а многие даже позже, уточнил обозреватель.Да, были какие-то подразделения, которые появились почти сразу, через месяц-другой. Но основное большинство появилось чуть ли не через полгода, потому что их обучали в тылу, чтобы они представляли из себя реальную боевую силу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.руО том, почему США отбросили приличия и открыто поддержали неонацистское украинское формирование "Азов"* можно прочитать в статье Павла Котова: Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией*Организации признана террористической и запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240611/1055607167.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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