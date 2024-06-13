Необученные гибнут быстрее: Ищенко о том, почему массовая мобилизация может только задержать противника - 13.06.2024 Украина.ру
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Необученные гибнут быстрее: Ищенко о том, почему массовая мобилизация может только задержать противника
Необученные гибнут быстрее: Ищенко о том, почему массовая мобилизация может только задержать противника - 13.06.2024 Украина.ру
Необученные гибнут быстрее: Ищенко о том, почему массовая мобилизация может только задержать противника
Необученные украинские бойцы начинают гибнуть быстрее. Поэтому количество погибших военнослужащих на Украине растёт в геометрической прогрессии. Об этих и других аспектах спецоперации в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-13T03:30
2024-06-13T03:30
новости
россия
украина
ростислав ищенко
мобилизация
всу
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В 1941 году только пленными СССР потерял 2,5 миллиона человек. Значительная часть этих погибших и пленных – только что призванные бойцы, которых просто не успели обучить, рассказал эксперт.Сейчас такой же процесс наблюдается на Украине. Необученные украинские бойцы на фронте гибнут быстрее. Поэтому количество погибших военнослужащих растёт в геометрической прогрессии, добавил он.300 тысяч мобилизованных, которые Россия призвала в 2022 году, были призваны в течение месяца, с сентября по октябрь. А на фронте они оказались в основном не раньше марта, апреля, мая, а многие даже позже, уточнил обозреватель.Да, были какие-то подразделения, которые появились почти сразу, через месяц-другой. Но основное большинство появилось чуть ли не через полгода, потому что их обучали в тылу, чтобы они представляли из себя реальную боевую силу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.руО том, почему США отбросили приличия и открыто поддержали неонацистское украинское формирование "Азов"* можно прочитать в статье Павла Котова: Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией*Организации признана террористической и запрещена в РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, ростислав ищенко, мобилизация, всу, вс рф, ссср, фронт, германия, вов, бойцы, обучение
Новости, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, мобилизация, ВСУ, ВС РФ, СССР, фронт, Германия, ВОВ, бойцы, обучение

Необученные гибнут быстрее: Ищенко о том, почему массовая мобилизация может только задержать противника

03:30 13.06.2024
 
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© РИА Новости . Стрингер
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Необученные украинские бойцы начинают гибнуть быстрее. Поэтому количество погибших военнослужащих на Украине растёт в геометрической прогрессии. Об этих и других аспектах спецоперации в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В 1941 году только пленными СССР потерял 2,5 миллиона человек. Значительная часть этих погибших и пленных – только что призванные бойцы, которых просто не успели обучить, рассказал эксперт.
Сейчас такой же процесс наблюдается на Украине. Необученные украинские бойцы на фронте гибнут быстрее. Поэтому количество погибших военнослужащих растёт в геометрической прогрессии, добавил он.
"Самое главное, что как показывает ситуация с той же Украиной, массовая мобилизация может только задержать продвижение противника. Это же показывала массовая мобилизация в Советском Союзе и массовая мобилизация в Германии на конечном этапе войны", - отметил Ищенко.
300 тысяч мобилизованных, которые Россия призвала в 2022 году, были призваны в течение месяца, с сентября по октябрь. А на фронте они оказались в основном не раньше марта, апреля, мая, а многие даже позже, уточнил обозреватель.
Да, были какие-то подразделения, которые появились почти сразу, через месяц-другой. Но основное большинство появилось чуть ли не через полгода, потому что их обучали в тылу, чтобы они представляли из себя реальную боевую силу, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.ру
О том, почему США отбросили приличия и открыто поддержали неонацистское украинское формирование "Азов"* можно прочитать в статье Павла Котова: Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией
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