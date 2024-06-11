https://ukraina.ru/20240611/1055600285.html

Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией

Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией - 11.06.2024 Украина.ру

Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией

США отбросили последние приличия и открыто поддержали неонацистское украинское формирование "Азов". Теперь поставлять оружие ему будут наравне с другими подразделениями Вооруженных сил Украины

2024-06-11T11:14

2024-06-11T11:14

2024-06-11T11:16

эксклюзив

"азов"

украина

сша

кракен

госдеп сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103060/57/1030605785_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_700ac8f2f497b7db5f35bbaa9d540520.jpg

По закону ЛихиЗапрет в Соединенных Штатах на "военные" контакты с "Азовом" был инициирован в 2015 году. Причиной стала откровенно неонацистская идеология этого движения, на которую не смогли закрыть глаза американцы, точнее двое - конгрессмены, члены Палаты представителей Джон Коньерс и Тед Йохо.Девять лет назад, насмотревшись на факельные шествия "азовцев" и наслушавшись про их "подвиги" в Донбассе, Коньерс и Йохо внесли предложение запретить сотрудничество с "Азовом" по линии обучения личного состава и поставок оружия. Спустя три года власти утвердили официально эту инициативу.Скорее всего, в данном случае "Азову просто не повезло, и он стал жертвой своего агрессивного пиара, который попался на глаза ретивым конгрессменам. Иначе как еще объяснить, что никакого аналогичного запрета не было введено против "Правого сектора"* и других аналогичных радикальных добробатов, наводнивших украинскую армию после Майдана и насовершавших военных преступлений не меньше, чем их "побратимы" из "Азова".Украинские праворадикалы попали под действие так называемого закона Лихи (назван в честь его автора сенатора Патрика Дж. Лихи), который запрещает военное сотрудничество с иностранными формированиями, причастными к преступлениям против прав человека.Свидетельств таких преступлений с 2014 года набралось вагон и маленькая тележка. Достаточно посмотреть на последние уголовные дела против "азовцев", которые рассматриваются в судах ДНР.Неделю назад командир отделения "Азова" Петр Шуфлин получил пожизненный срок за убийство троих мирных жителей Мариуполя в 2022 году.В марте этого года сразу 10 "азовцев" получили длительные сроки за обстрел из гаубицы жилых домов и социальной инфраструктуры в населенных пунктов в Донбассе.За месяц до этого на 29 лет в колонию отправился офицер "Азова" Максим Юхимчук, отдававший приказы обстреливать жилые дома в ДНР.Таких историй можно привести еще много.Под другой вывескойПопадание "Азова" под действие закона Лихи поставило эту группировку в двусмысленное положение. С одной стороны, их всегда привечали в США, в 2022 году "азовцев" даже привели в Конгресс, где им организовали встречу с местными чиновниками.С другой, оказать реальную военную помощь Соединенные Штаты им не могли, хотя, как известно, если нельзя, но очень хочется, то можно.Именно так и поступили в конечном счете американцы, которые дождались, когда "Азов" интегрируется в Национальную гвардию Украины, что позволило снабжать неонацистов оружием через третьи руки.Еще один обходной путь состоял в мимикрии "Азова" под другие подразделения, в частности батальон "Кракен"*, который состоял из ультраправых и координировался "азовскими" командирами.Тем не менее, внутри "Азова" на США затаили обиду, которая прорвалась несколько месяцев назад, когда одиозный командир националистов Денис Прокопенко (позывной Редис) выложил у себя в соцсетях пространный пост с критикой Вашингтона."Если бы они (доказательства против "Азова" - ред.) существовали, делегации бойцов "Азова" не принимали бы в Соединенных Штатах Америки, в странах Европы, в Израиле. "Азовцы" не проводили бы встречи с представителями американского Конгресса, правозащитными организациями. Не выступали бы в ООН, Совете Европы, в лучших западных университетах. Не давали бы интервью ведущим мировым СМИ, и не участвовали бы в панельных дискуссиях на крупных военных конференциях", - писал он.Прокопенко всячески пытался отмыться от обвинений в нацизме, которые он назвал "российской пропагандой", под воздействие которой будто бы попали американские законодатели.Командир "Азова" решил использовать излюбленный трюк киевского режима – обвинить в своих неудачах недостаточную помощь со стороны Запада. Так, Редис уверял, что если бы не бан от США, то они удержали бы Мариуполь.Запретов нетУслышали ли в США стенания Прокопенко или же ситуация на фронте для Украины настолько сложная, что пора вооружать всех, кого можно, но запрет на снабжение "Азова" оружием теперь снят, написала газета The Washington Post.Американские чиновники якобы не нашли "никаких доказательств" нарушений прав человека со стороны этого подразделения. Представитель Госдепа не стал уточнять, когда был снят запрет и осуществлялись ли уже какие-либо поставки "Азову".По мнению вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева, произошедшее можно сравнить с тем, как гитлеровцы на третий год Великой Отечественной войны начали поддерживать бандеровцев."Аналогия прямая. На третьем году вооруженного конфликта на Украине поддерживающие Киев американцы, видя череду поражений ВСУ, идут на раздачу оружия тем самым боевикам "Азова"*, которых сами же признали в 2017 году нацистами. Тем самым равняя самих себя с нацистами "Азова"*, боевиками ВСУ и утратившим легитимность киевским режимом", - написан он у себя в телеграм-канале. По его словам, это решение США является еще одной позорной записью "во всемирном реестре деяний, поощряющих нацизм".Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что действия США являются публичной поддержкой неонацизма. "В этом вся суть политики лживой американской демократии и их хваленных принципов. Никаких принципов морали и международных принципов США не придерживаются", - приводит его слова РИА Новости."Просто теперь нацистов однозначно признали своими и на официальном уровне. Аккурат после юбилея высадки в Нормандии", - написал у себя в телеграм-канале по этому поводу военный эксперт Борис Рожин.В самом "Азове" не стали скрывать своей радости от решения США и походя приписали "перевербовку" Госдепа к своим заслугам."Это стало результатом длительной и кропотливой работы, которую военнослужащие "Азова" систематически вели в плоскости борьбы с успешными результатами деятельности российской пропаганды. Получение западного вооружения не только повысит боеспособность "Азова", но, что самое главное, будет содействовать сохранению жизней и здоровья личного состава", - говорится в сообщении.Решение простить нацистские "прегрешения" украинским радикалам лежит в русле последних шагов Запада (разрешение бить по территории РФ, разговоры об отправке своих военных на Украину и т.д.), который хочет любыми средствами выгородить Украину и ее руками воевать с Россией, и не беда, если на этих руках вытатуирована свастика или "азовский" волчий крюк.О том, как российская армия завладела знаменитым самодельным танком "Азовец" в материале издания Украина.ру Бесславный финал "Азовца": тернистый путь главного "чуда" бандеровской инженерной мысли.*Деятельность организации запрещена в РФ

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, "азов", украина, сша, кракен, госдеп сша